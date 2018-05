ГЛАВНОЕ на 13 апреля (день)

Хроника дня

13 шахтеров в Макеевке не поднимаются на поверхность – Кабмин срочно принял распоряжение о ежемесячных выплатах в размере 350 млн. грн. из Стабфонда; Украина увеличила отрицательное сальдо в торговле товарами; налоговая прибирает к рукам Интернет-продажи

ТЭК: RosUkrEnergo не имеет контроля над украинскими облгазами - АМК

Антимонопольный комитет Украины (АМК) установил, что компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) не имеет контроля над украинскими облгазами.

Об этом сказал первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО в интервью газете «ДЕЛО».

«По результатам анализа ситуации и полученных данных мы не установили факт осуществления этой структурой контроля над украинскими облгазами», – сказал он.

Издание отмечает, что расследование длилось около двух месяцев. Необходимость проверки возникла сразу же после того, как совладелец RosUkrEnergo Дмитрий ФИРТАШ публично объявил, что его компания контролирует 75% внутреннего рынка газа в Украине.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo создана в 2004 году. 50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициариями которой являются украинские бизнесмены Дмитрий ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10% акций).

На шахте в Макеевке 13 рабочих не поднимаются на поверхность, требуя выплаты зарплаты На шахте «Чайкино» в г. Макеевке Донецкой области 13 рабочих не поднимаются на поверхность, требуя выплаты зарплаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области, 12 апреля на шахте «Чайкино» (ГП «Макеевуголь») со второй и третьей смены не поднялись на поверхность 13 работников шахтостроительного управления №5. В четвертую смену других работников ШСУ в шахту уже не пустили. Находящиеся под землей шахтостроители требуют выплаты задолженности по зарплате. К бастующим для переговоров уже прибыло руководство ШСУ №5. К бастующим направлен медицинский работник.

Правительство Украины ежемесячно будет выделять из Стабилизационного фонда 350 миллионов гривен на выплату зарплат шахтерам, говорится в распоряжении Кабинета министров Украины, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады в воскресенье. В частности, ежемесячно, начиная с марта 2009 года, 350 миллионов гривен Стабилизационного фонда в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 76 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2009 год"будут направляться на реализацию проектов, связанных с поддержкой действующих мощностей угледобывающих предприятий (на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции). "Правительство поручило Минуглепрому направлять эти средства только на выплату заработной платы (с начислениями) шахтерам в соответствии с Порядком использования в 2009 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставление государственной поддержки угледобывающим предприятиям (включая предприятия по добыче бурого угля) на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров 69 от 28 января 2009 года", - говорится в распоряжении. Ранее премьер-министр Юлия Тимошенко утверждала, что задолженности по выплатам зарплат в угольной отрасли нет. В свою очередь, угольные профсоюзы и руководители Донецкой области начали озвучивать размеры задолженности перед сотрудниками угледобывающих предприятий. По данным Донецкого облсовета, задолженность угольщикам в области по состоянию на конец марта составляла более 700 миллионов гривен (около 90,9 миллиона долларов). Донецкий городской голова Александр Лукьянченко 7 апреля заявил, что погашение задолженности по заработной плате работникам угольных предприятий Донецка началось в первых числах апреля. Изначально планировалось, что Стабилизационный фонд должен наполняться за счет поступлений от приватизации, однако, в связи с тем, что в 2008 году не было продано практически ни одного серьезного объекта, было принято решение формировать его за счет внешних заимствований. В середине марта премьер Тимошенко сообщила, что Кабинет министров аккумулировал 2,76 миллиардов гривен (358 миллионов долларов) в Стабилизационном фонде, который был предусмотрен в бюджете на 2009 год в рамках борьбы с финансово-экономическим кризисом в стране.

Финансы: НБУ заявляет, что не запрещал досрочно разрывать договора банковских депозитов Национальный банк Украины заявляет, что он не запрещал досрочно разрывать договора банковских депозитов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании “Атлон Капитал”, такую позицию во время судебного заседания в пятницу, 10 апреля 2009 года, в Окружном административном суде г. Киева высказал представитель юридического департамента Национального банка Украины Павел ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН ранее, компания “Атлон Капитал” подала судебный иск об отмене запрета на досрочное возвращение депозитов. Предмет иска - признание абз. 5 п. 2 Постановления Правления НБУ №413 от 4 декабря 2008 года недействительным и таким, которое не отвечает правовому акту высшей юридической силы, а именно ч. 2 ст. 1060 Гражданского кодекса Украины. Своим постановлением НБУ обязал коммерческие банки «применять все необходимые меры относительно обеспечения позитивной динамики роста объемов депозитов (прежде всего, в национальной валюте Украины) с целью недопущения досрочного возвращения средств, размещенных вкладчиками».

“Национальный банк не поддерживает и не может поддерживать позицию, согласно которой существуют ограничения относительно возвращения средств, размещенных в банке, в соответствии с заключенными договорами”, - цитирует пресс-служба П.ШЕВЧЕНКО.

Относительно письма №22-310/946-17250, которым НБУ обращал внимание на то, что “банкам запрещено осуществлять досрочное возвращение депозитов, потому что они вложены в долгосрочные кредиты и другие активы”, представитель НБУ сообщил в суде, что “... это письмо готовилось не юридическим департаментом, и оно не является нормативно-правовым актом, и может отображать позицию (НБУ) относительно каких-то конкретно поставленных вопросов. Национальному банку непонятно, почему истец, формулируя свои исковые требования, ссылается именно на это письмо”.

“Таким образом, Национальный банк переложил всю ответственность за невозвращение депозитов и нарушение прав вкладчиков на коммерческие банки, и порекомендовал вкладчикам “обращаться непосредственно в суд, если вкладчик банка считает, что по каким-то причинам коммерческий банк не выполняет своих обязательств по гражданско-правовому соглашению”, - говорится в пресс-релизе “Атлон Капитал”.

УНИАН в телефонном разговоре обратился к П.ШЕВЧЕНКО с вопросом, отвечает ли вышеуказанная информация действительности? Работник НБУ ответил, что прессе выражать позицию Нацбанка имеет право исключительно руководство НБУ.

Протокольным решениям Суд обязал Национальный банк опубликовать информацию об обжаловании абз. 5 п. 2 Постановления Правления НБУ №413 от 04.12.2008 года, предоставить пакет документов относительно письма №22-310/946-17250 для последующего выяснения его сути, и назначил следующее открытое заседание на 28 мая 2009 года.

Макропоказатели: Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-феврале составило 708,3 млн. долл. – Госкомстат Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-феврале 2009 года составило 708,3 млн. долл. против 2 млрд. 758,5 млн. долл. в январе-феврале 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-феврале т.г. против января-февраля 2008 года экспорт товаров уменьшился на 38,6% – до 5 млрд. 132,1 млн. долл., импорт – на 47,5%, до 5 млрд. 840,4 млн. долл. Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в январе-феврале 2008 года – 0,75).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 181 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-февралем 2008 года увеличилась доля зерновых культур – с 0,6% до 8,7%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,6% до 4,7%, изделий из черных металлов – с 5% до 5,6%, электрических машин – с 4,5% до 4,7%, семян и плодов масличных растений – с 0,6% до 3,1%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 34,8% до 29,1%, удобрений – с 2,8% до 2,5%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4,2% до 2,3%, продуктов неорганической химии – с 2,9% до 1,9%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 2,2% до 1%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 29,9% до 37,3%, съедобных плодов и орехов, цитрусовых – с 0,8% до 2,1%, фармацевтической продукции – с 2,6% до 3,5%, бумаги и картона – 1,9% до 2,4%, руды, шлаков и золы – с 1,4% до 2,2%.

В то же время уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,7% до 7%, механических машин – с 9,8% до 7%, электрических машин - 4,5% до 3,7%, полимерных материалов, пластмасс – с 3,7% до 3,2%, черных металлов – с 3,7% до 1,9%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2008 году составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5 млрд. 047,4 млн. долл. против, соответственно, 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного сальдо в 2007 году.

Украина в январе-феврале уменьшила экспорт давальческого сырья на 43,9% - до 5,6 млн. долл. - Госкомстат Украина в январе-феврале 2009 года уменьшила экспорт давальческого сырья, по сравнению с январем-февралем 2008 года, на 43,9% - до 5,6 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По информации Госкомстата, в январе-феврале в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 6,1 млн. долл. (спад против января-февраля 2008 года – в 2,4 раза).

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-феврале в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 170,2 млн. долл., что в 2,6 раза меньше, чем в январе-феврале 2008 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, уменьшился против января-февраля прошлого года на 45,2% и составил 316,6 млн. долл.

Интернет: Налоговая намерена контролировать интернет-продажи

Налоговики намерены внедрить контроль в сфере интернет-торговли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Ориентировочный оборот украинской интернет-торговли, по мнению аналитиков, в этом году достигнет 1 млрд. долл. Но на сегодня этот сегмент отечественного бизнеса фактически не контролируется.

«Контроль за обращением наличных средств вне банковских операций – приоритетная задача для контролирующих органов Украины, поскольку уровень теневой экономики уже становится опасным для отечественной экономики», - отмечается в сообщении.

Налоговики привели данные рейтингов сайта Bigmir.net, согласно которым только в начале текущего года в Украине числилось 3168 интернет-магазинов, что приблизительно в 3-6 раз больше, чем несколько лет назад. Вместе с тем, по неофициальной информации, количество виртуальных торговых мест составляет порядка 10 тыс., отмечают в ГНАУ.

«И сегодня интернет-продажи стали конкурентоспособным соперником традиционному «оффлайновому» бизнесу», - сказано в сообщении.

Массовым явлением стало отсутствие движения средств на банковских счетах этих предприятий на протяжении нескольких лет, что свидетельствует о теневых операциях.

«Несоответствие экономических тенденций и статистических показателей данным налоговой отчетности налогоплательщиков свидетельствуют о попытке субъектов предпринимательства, которые работают в сфере розничной торговли и услуг, занижать объемы реализации – не оприходовать наличную выручку и нарушать правила использования регистраторов кассовых операций», - подчеркнули в ГНАУ.

Анализ тенденций потребительского рынка показывает, что рост оборота розничной торговли на 4,7 млрд. грн. состоялся, в первую очередь, за счет переориентации потребителя на продукты питания. Однако увеличение ресурса (производства) пищевых продуктов отечественного производства на 1,5 млрд. грн. (январь-февраль 2009 г.), импортированных продуктов питания – на 0,8 млрд. грн., потребительских цен на пищевом рынке – на 15-26% адекватно не отобразилось на декларировании доходов субъектами розничного рынка продовольственных товаров.

Вопрос контроля за сферами деятельности, где преимущественно используются наличные денежные расчеты и есть риски неотображения доходов, становится одним из первоочередных.

Только с начала года налоговыми органами Днепропетровской обл. проведено 976 проверок контроля за осуществлением расчетных операций и 50 документальных инспекций. Нарушения обнаружены в ходе всех проверок. Аналогичная ситуация в других областях, отметили в ГНАУ.

IT: Yahoo и Microsoft тайно возобновили переговоры о партнерстве Компании Yahoo и Microsoft, несостоявшееся слияние которых потрясло рынок весной прошлого года, тайно возобновили переговоры о партнерстве в области поисково-рекламного сервиса, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на два анонимных источника. Закрытая встреча двух топ-менеджеров - Кэрол Бэртз и Стива Баллмера - состоялась на минувшей неделе. Хотя пока неясно, удастся ли новому составу руководителей двух IT-гигантов достигнуть компромисса. Пресс-службы обоих лидеров Силиконовой долины воздерживаются от комментариев. 60-летняя Бэртз, которая возглавила компанию в нынешнем году, до этого была на ведущих постах в Autodesk, Cisco Systems и Intel, а журнал Fortune включил ее в список 50 самых влиятельных женщин в бизнесе. Бэртз сменила на посту главы Yahoo Джерри Янга, на которого многие инвесторы возложили ответственность как за срыв переговоров о слиянии с основанным Биллом Гейтсом крупнейшим в мире разработчиком программного обеспечения Microsoft, так и несостоявшуюся сделку с Google. Обе неудачи постигли Yahoo в течение 2008 года. Сделка по рекламному соглашению между компаниями Google и Yahoo провалилась в ноябре после того как Google отказалась от совместных планов под давлением регулирующих антимонопольных органов США и рекламодателей. По данным comScore Inc, Google и Yahoo вместе контролируют более 80% поискового рынка. Крах сделки стал очередным ощутимым ударом по позициям Янга. Отзыв прошлой весной предложения о покупке со стороны Microsoft уже тогда едва не стоил ему главной позиции в компании, так как рыночная стоимость Yahoo снизилась на 14 миллиардов долларов после известия о том, что Microsoft отзывает свое предложение о покупке. Последняя предложенная цена за покупку Yahoo составляла 47,5 миллиарда долларов (33 доллара за акцию), что было на 70% выше рыночной оценки на конец января 2007 года, перед началом переговоров о покупке. Однако несговорчивый партнер требовал 53 миллиарда, или 37 долларов за акцию. Компания Yahoo! Inc. была основана аспирантами Стэнфордского университета Дэвидом Фило и Джерри Янгом в январе 1994 года. Yahoo владеет второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляет ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo! Directory.

Госимущество: Для аренды целостных имщественных комплексов госпредприятий теперь требуется разрешение КМУ Кабинет Министров Украины постановлением №317 от 8 апреля утвердил порядок предоставления согласия на передачу в аренду целостных имущественных комплексов государственных предприятий.

Текст соответствующего постановления размещен на Правительственном портале.

Порядок определяет механизм предоставления Кабмином центральным органам исполнительной власти, другим субъектам управления объектами государственной собственности, Национальной и отраслевым академиям наук согласия на передачу в аренду целостных имущественных комплексов государственных предприятий.

В частности, центральный орган исполнительной власти, другой субъект управления объектами государственной собственности, Национальная или отраслевая академия наук в случае поступления от Фонда государственного имущества или его регионального отделения предусмотренных законодательством материалов, касающихся аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия и отсутствия оснований для отказа в заключении договора аренды такого комплекса готовит и подает для согласования с Минэкономики, Минфином и Фондом государственного имущества проект решения Кабинета Министров о предоставлении согласия на передачу в аренду имущественного комплекса.

К проекту решения Кабмина прилагаются нотариально засвидетельствованная копия устава государственного предприятия, имущественный комплекс которого предлагается передать в аренду, информация о производственных мощностях государственного предприятия, объеме и основной номенклатуре продукции, в том числе экспортной, количестве и профессиональном составе рабочих мест, уровне прибыльности за последние три года, размере дебиторской и кредиторской задолженности, наличии имущества в залоге, налоговом залоге, аренде, лизинге.

Кроме того, к пакету документов должны прилагаться заключение, что имущественный комплекс не запрещен к передаче в аренду, выдержка из имеющихся отраслевых концепций и программ развития, инвестирования, которые касаются государственного предприятия, имущественный комплекс которого предлагается передать в аренду, информация о стоимости имущественного комплекса, которая определена по данным бухгалтерского учета, и размер земельного участка, на котором расположен такой комплекс, обоснование относительно преимущества принятия решения об аренде имущественного комплекса, а также предложения об условиях проведения конкурса на право аренды имущественного комплекса и условиях договора аренды такого комплекса для обеспечения эффективного использования арендованного имущества, в частности срока аренды, обязательств по сохранению производственного профиля или перепрофилирования государственного предприятия, имущественный комплекс которого предлагается передать в аренду, обеспечения технического развития, переоснащения и восстановления имущественного комплекса, в том числе проведения капитального ремонта, условий возврата такого комплекса, соблюдения режимных, экологических и социальных требований и выполнения арендатором других инвестиционных обязательств.

В соответствии с постановлением, Антимонопольный комитет в случае поступления обращения арендодателя об аренде имущественного комплекса подает в установленный законодательством срок арендодателю и органу управления заключение о возможности аренды имущественного комплекса и предложения об условиях договора аренды такого комплекса.

Орган управления подает в установленном порядке на рассмотрение правительству согласованный проект решения о предоставлении согласия на передачу в аренду имущественного комплекса вместе с определенными дополнительными документами.

В случае принятия Кабинетом Министров решения о предоставлении согласия на передачу в аренду имущественного комплекса арендодатель осуществляет предусмотренные законодательством меры по подготовке и проведению конкурса на право аренды имущественного комплекса и заключения с победителем конкурса договора аренды такого комплекса.

Столица: Киевская мерия рассматривает возможность сдачи в аренду медзаведений

В Киевской городской госадминистрации с целью пополнения столичного бюджета изучают возможности почасовой аренды помещений коммунальных лечебно-профилактических заведений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

В частности, первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ поручила провести инвентаризацию всех залов для торжественных собраний в медицинских заведениях города с целью дальнейшего принятия решения относительно их почасовой аренды.

В КГГА также проинформировали, что состоялось заседание специальной комиссии при КГГА, где рассматривался вопрос продления и перезаключения договоров аренды помещений столичных медзаведений. В работе комиссии приняли участие представители управлений КГГА, депутаты Киевсовета, руководители лечебных учреждений – арендодатели и арендаторы.

Учитывая, что договоры аренды коммунального имущества заключаются лишь после проведения конкурса по определению арендатора, который может проходить до 6 месяцев, И.КИЛЬЧИЦКАЯ предложила заключать на этот срок краткосрочные временные договоры аренды до момента окончания конкурса с посторонними арендаторами для привлечения дополнительных средств в бюджет города.