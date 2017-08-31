Россияне назвали свои главные проблемы: бедность, цены и безработица

Большинство россиян считает самыми острыми проблемами страны рост цен, безработицу, бедность и обнищание. К такому выводу пришли социологи «Левада-центра». А меньше всего граждан беспокоит ограничение демократических свобод.

Читайте такжеПришлось затянуть пояса: расходы россиян упали до минимума за 5 лет

Исследование о том, какие из проблем тревожат россиян сильнее всего, было проведено социологами «Левада-центра» в августе 2017 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 48 регионах, передает РБК.

Большинство респондентов назвали самой серьезной проблемой рост цен (61%). На протяжении 20 лет исследований она была одной из самых важных: в июле 1999 года число придававших ей первостепенное значение дошло до максимальной отметки в 86%. В августе 2015 года таких было 78%, год назад — 72%.

Кроме того, в тройку самых острых проблем, согласно опросу «Левада-центра», вошли бедность и обнищание населения (волнуют 45% респондентов), а также рост безработицы (33%). Такое же количество россиян озабочены коррупцией.

Проблемы роста цен, безработицы и обнищания населения — это те категории, которыми сложнее всего манипулировать с помощью пропагандистских механизмов: каждый ощущает эти проблемы на себе, поэтому именно их во время опросов респонденты упоминают в первую очередь, отмечает социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Если интерес к войне в Украине снижался с 2014 года (с 22 до 14%), поскольку эта тема стала уходить из основных сюжетов телевидения, то рост цен — это то, с чем россияне сталкиваются каждый день безотносительно выпусков теленовостей, отметила она. Проблема коррупции на протяжении всего периода исследований, как и рост цен, также считается одной из наиболее острых, указывает Пипия.

Меньше всего опрошенных — всего 4% — сказали социологам, что их сильнее всего беспокоит ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. За все время исследований этот показатель ни разу не превысил 5%, но он несколько подрос с августа 2013 года, когда находился на уровне 3%.​