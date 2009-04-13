Курс НБУ на 14.04.09

Официальный курс НБУ на 14.04.09100 USD США – 770.0000 (13 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1022.0210 (13 апреля – 1022.0210) 10 RUR – 2.2994 (13 апреля – 2.2896) Учетные курсы банковских металлов на 14.04.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-68048.75 (13 апреля-68048.75) 961 XAG 10 Серебро-947.10 (13 апреля-947.10) 962 XPT 10 Платина-92785.00 (13 апреля-92785.00) 964XPD10 Палладий-17941.00(13 апреля-17941.00)

Официальный курс НБУ на 14.04.09 100 USD США – 770.0000 (13 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1022.0210 (13 апреля – 1022.0210) 10 RUR – 2.2994 (13 апреля – 2.2896) Учетные курсы банковских металлов на 14.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-68048.75 (13 апреля-68048.75) 961 XAG 10 Серебро-947.10 (13 апреля-947.10) 962 XPT 10 Платина-92785.00 (13 апреля-92785.00) 964XPD10 Палладий-17941.00(13 апреля-17941.00)

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