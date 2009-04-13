ГЛАВНОЕ на 13 апреля (вечер)

Финансовый рынок

Кабинет министров Украины своим распоряжением возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на Игоря УМАНСКОГО.

Текст распоряжения КМУ от 8 апреля 2009 г. размещен на Правительственном портале.

"Возложить на период до назначения Верховной Радой Украины в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины министра финансов Украины исполнение его обязанностей на первого заместителя министра финансов Украины УМАНСКОГО Игоря Ивановича", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2009 года Верховная Рада приняла постановление об отставке Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.

Соглашение о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда (МВФ) будет изменено в части новых обязательств украинской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на координационном совещании при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА и руководителя миссии МВФ, которая сейчас работает в Украине, Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ.

В частности, о проекте нового меморандума В.ЮЩЕНКО сказал: “Речь идет о перечне обязательств, которые Украины должна осуществить до следующего приезда миссии”.

В Украине надеются, что во второй декаде мая будет принято решение о возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, рассказывая об итогах сегодняшнего совещания у Президента Виктора ЮЩЕНКО при участии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, руководства НБУ, представителей оппозиции, миссии МВФ, Всемирного банка.

В частности, по словам А.ШЛАПАКА, во второй декаде мая состоится заседание Совета директоров МВФ, где может быть принято положительное решение относительно Украины. По его словам, это может произойти при условии, что парламент примет необходимые законопроекты, а также будет согласован проект меморандума с МВФ.

Он также подтвердил, что сегодня ведутся переговоры с МВФ относительно возможных объединений траншей или увеличения суммы следующего транша кредита по сравнению с тем, который планировался раньше.

Госфинмониторинг Украины предлагает сотрудничество ряду иностранных государств в борьбе с отмыванием средств, что может пресечь отток украинского капитала за границу через офшорные зоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

Соответствующие письма с предложением о подписании Меморандума о взаимопонимании были направлены Маршаловым островам, Острову Джерси, Острову Мэн, Ангилле, Багамским островам, островам Кука, Барбадосу, Ниуэ, Вануату, Сейшельским островам, Доминике, Сент Китс и Невису, Сент Винсенту и Гренадинам, Нидерландским Антильским островам, Каймановым островам, Гренаде, Бермудским островам, Арубе, Антигуа и Барбуде, Британским Виргинским островам, Острову Гернси, Княжеству Монако, Гибралтару, Андорре, Королевству Бахрейн и Белизу.

Как отметили в Госфинмониторинге, на сегодня украинской стороной уже заключен 41 меморандум о взаимопонимании.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает принять совместное обращение украинской власти к обществу, к банковскому сообществу, к инвесторам банковской системы, которое бы имело целью возобновить доверие к национальной валюте и банковской системе в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на совещании с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, руководства НБУ и представителей МВФ и Всемирного банка.

«Мы должны обратиться с совместной позицией, и меня на это толкает одно – то, что мы видели в течение последних месяцев, особенно на валютном рынке, можно отнести не к проблемам глобального кризиса, а к проблемам внутреннего кризиса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что этот вопрос сильно политизирован, в том числе и из-за попытки отстранить Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины.

«Несмотря на все случившееся, мы сегодня должны понимать, что не влияние глобального кризиса является ключевым фактором происходившего, особенно в последние месяцы на валютном рынке Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что все это привело к потере доверия людей к национальной валюте и банковской системе в целом.

«Если у нас нет шансов сегодня совместными усилиями проиллюстрировать совместное стремление к возобновлению доверия прежде всего к национальным деньгам, к банковской системе Украины, нам будет трудно говорить об укрощении кризиса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент сообщил, что каждому присутствующему на совещании был роздан проект такого совместного заявления, и призвал доработать его и принять хотя бы в течение дня.

«Очень важно, чтобы этот стол, самый высокий координационный стол, высказался четко и ясно относительно поддержки факторов стабильности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В апреле текущего года зафиксирована позитивная динамика притока банковских депозитов от населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на координационном совещании при участии премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады, председателя Национального банка Украины и руководителя миссии МВФ, которая сейчас работает в Украине.

По словам В.ЮЩЕНКО, отток депозитов от населения в октябре 2008 года составил 2,220 млрд. долл., в ноябре-декабре было выведено 700-750 млн. долл., в феврале 2009 года – 600 млн. долл., в марте – 293 млн. долл.

За прошедшие дни апреля зафиксирована позитивная динамика притока депозитов от населения в банковскую систему.

“За период с октября прошлого года из банковской системы в целом выведено 91 млрд. ресурсов физических и юридических лиц... Как тенденция это было более характерно в октябре и в ноябре, но и в других месяцах вывод ресурсов продолжался, сегодня он практически приостановился”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента из 91 млрд. грн. ресурсов, которые были выведены, 24 млрд. были компенсированы за счет уменьшения задолженности клиентов, а чистый отток ресурсов из финансового сектора Украины за последнее время составил 71,6 млрд. грн.

Единственным источником компенсации потери ресурсов банками страны стал Национальный банк Украины.

За период кризиса он рефинансировал коммерческие банки на общую сумму 71,8 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА на протяжении двух дней совместно выработать единый механизм рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на координационном совещании.

По словам В.ЮЩЕНКО, он обеспокоен тем, что на протяжении 6 месяцев Национальный банк и правительство не могут согласовать механизм рекапитализации банков.

«Это удивительно непрофессионально», - сказал Президент.

Также В.ЮЩЕНКО заметил, что в парламенте зарегистрированы два законопроекта по данному вопросу, которые, по его мнению, не получат поддержки, пока НБУ и правительство не выработают совместную позицию. Он призвал Кабмин и Нацбанк на протяжении двух дней найти компромисс по этому вопросу.

Кроме того, Президент отметил, что передает Ю.ТИМОШЕНКО и В.СТЕЛЬМАХУ свои предложения относительно рекапитализации банков и просит их на протяжении двух дней согласовать указанный вопрос между собой, а также провести переговоры с представителями Международного валютного фонда и как можно скорее внести согласованный законопроект на рассмотрение парламента.

В Украине сегодня 26 банков отвечают критериям, при которых может проводиться рекапитализация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

Он уточнил, что имеются в виду показатели системности банка, а именно объем вкладов не менее 1% и объем активов более 2% от общего объема по банковской системе страны.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, сегодня готовятся к рекапитализации около 7 банков, при этом он не исключил, что их число уменьшится.

Он отметил, что в НБУ также считают целесообразным конкретизацию условий, при которых государство может принимать участие в капитале коммерческого негосударственного банка. Как пример А.ШАПОВАЛОВ назвал условие, что рекапитализироваться будут те банки, которые реструктуризировали свои обязательства перед внешними и внутренними кредиторами и т.д.

Как сообщал УНИАН, сегодня на координационном совещании Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА в течение двух дней совместно выработать единый механизм рекапитализации банков.

Национальный банк Украины определил периодичность проведения валютных интервенций на межбанковском валютном рынке Украины во втором квартале 2009 года.

В постановлении НБУ №205 от 9 апреля, текстом которого располагает УНИАН, отмечается, что, «учитывая необходимость дальнейшего усиления стабилизационных тенденций на межбанковском валютном рынке», Нацбанк установил следующую периодичность проведения валютных интервенций на межбанке: по единому установленному курсу – каждый понедельник, а также по вторникам и четвергам – в зависимости по ситуации на валютном рынке; в форме валютных аукционов – каждую среду и при необходимости в пятницу.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0065/8,0450, к 12:00 сузился спрэд 8,0150/8,0400. К закрытию ценовые уровни снизились 8,0040/8,0190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2387/0,2401. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2390/0,2400. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,4500 (0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3174/76, а к 16:00 выросли 1,3277/79. В связи с празднованием в Европе Католической Пасхи, торги по евро осуществлялись только валютированием ТОМ.

НБУ установил на 14 апреля следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 13 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1022.0210 (на 13 апреля – 1022.0210)

10 RUR – 2.2994 (на 13 апреля – 2.2896)

Фондовый рынок

Облигации внешнего государственного займа впервые включены в биржевой список ПФТС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

По информации биржи, в биржевой список ПФТС включены еврооблигации с датами погашения 5 августа 2009 года (тикер – OSUKR09) и 4 марта 2011 года (тикер – OSUKR11). Минимальный лот для еврооблигаций с датой погашения 5 августа 2009 года равняется 1 шт., для еврооблигаций с датой погашения в 4 марта 2011 года – 100 шт.

В ПФТС отметили, что котировки еврооблигаций на ПФТС выставляются в национальной валюте по курсу Национального банка Украины на день заключения соглашения; расчеты осуществляются через Национальный депозитарий Украины (НДУ) по принципу DVP («поставка против платежа») без предварительного резервирования ценных бумаг; проведение расчетов требует поступления на счет НДУ в Нацбанке предусмотренной суммы денежных средств в день, который предшествует дню расчетов по договору; возможность заключения соглашений предоставляется компаниям-участникам ПФТС, хранители которых подписали с НДУ договор о клиринге и расчетах.

По результатам торгов в понедельник, 13 апреля, индекс ПФТС вырос на 3,13% - до 304,77 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов составил 13 млн. 523,4 тыс. грн.

Новости АПК

Министерство аграрной политики Украины повысило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 до 48 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

При этом он отметил, что большое значение будет иметь погодный фактор.

Ю.МЕЛЬНИК сказал, что, по прогнозаи министерства, запланированные объемы зерновых будут посеяны. «Мы не прогнозируем сокращения посевных площадей… Возможно, в каком-то регионе эпизодически что-то не получится», - сказал министр, подчеркнув, что, по расчетам Минагрополитики, в текущем году будет обработано около 26 млн. га.

Украина экспортировала 19,255 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«На сегодня с начала маркетингового года мы экспортировали 19,255 млн. тонн зерна», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Кроме того, экспортировано 3,230 млн. тонн масличных культур – рапса, сои и подсолнечника.

Министр подчеркнул, что исходя из текущих данных, Украина выйдет на показатели, которые прогнозировались по экспорту зерновых и масличных культур в 2008-2009 маркетинговом году.

Как сообщал УНИАН, по расчетам Минагрополитики, в текущем году экспорт зерновых может составить около 25 млн. тонн.

Украина с начала года импортировала более 90 тыс. тонн мяса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Это очень большие объемы», - сказал Ю.МЕЛЬНИК. По его словам, если импорт мяса будет продолжаться такими темпами, он превысит прогнозный показатель баланса на текущий год. По словам Ю.МЕЛЬНИКА, на сегодня существует большая проблема в том, что под видом мяса завозится большое количество низкосортного сырья. Он пояснил, что на сегодня не урегулированы требования относительно качества продукции, производимой из такого сырья.

Ю.МЕЛЬНИК сообщил, что министерство готовит и в ближайшее время намерено принять спецификации относительно продукции животного происхождения.

Законодательство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об утрате действия Закона Украины "Об осуществлении контроля за уплатой сбора на обязательное государственное пенсионное страхование и сбора на обязательное социальное страхование".

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, этот документ Верховная Рада приняла 31 марта.

В пояснительной записке к закону указывается, что в ранее принятом законе нормы относительно осуществления органами Пенсионного фонда и Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности плановых и внеплановых выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности, предусмотренные соответственно Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, вызванными захоронением", утратили свою актуальность.

В частности, пунктом вторым части первой статьи 64 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривается, что органы Пенсионного фонда имеют право не чаще одного раза в календарный год проводить плановые, а также, в случаях, предусмотренных законодательством, - внеплановые проверки на любых предприятиях, в учреждениях и организациях и у физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности бухгалтерских книг, отчетов, смет и других документов, связанных с начислением, исчислением и уплатой страховых взносов, получать необходимые объяснения, справки и сведения (в том числе письменные) по вопросам, возникающим во время таких проверок.

В соответствии с пунктом третьим части первой статьи 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, вызванными захоронением" Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности имеет право осуществлять проверку правильности начисления и полноты уплаты страховых взносов и использования страховых средств на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, вида деятельности и ведения хозяйства, у физических лиц, которые используют труд наемных работников.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам акцизного сбора».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот документ 31 марта 2009 г.

Законом устанавливаются такие ставки акцизного сбора на табачные изделия: сигары, включая сигары с отрезанными концами, и сигарили (тонкие сигары), с содержанием табака - 60 грн. за 100 шт., сигареты без фильтра, папиросы - 35 грн. за 1000 шт., сигареты с фильтром - 60 грн. за 1000 шт. (до повышения этот показатель составлял 47 грн.).

По закону, налоговое обязательство по уплате акцизного сбора за каждое собственное название сигарет (с дополнительной информацией относительно характеристик продукта, в случае ее наличия), которое вычисляется одновременно по ставкам в процентах к обороту с продаж и в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции), не может быть менее: 50 гривень за 1000 штук сигарет без фильтра, папирос (код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10); 100 гривень за 1000 штук сигарет с фильтром (код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 20)».

Этот закон вступает в силу с 1 мая 2009 года. Законом поручается Кабинету Министров Украины при подготовке изменений к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» предусмотреть направление поступлений сверх объемов, определенных в дополнении № 1 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», которые связаны с введением в действие этого Закона, на: первоочередные меры и программы по охране здоровья (лечение онкологических, сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний, обеспечение медицинских мероприятий по борьбе с туберкулезом, профилактике и лечению СПИДа); осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса; развитие сети автомобильных дорог и мостов.

Как сообщалось, этот закон является частью предложенных правительством мер для борьбы с кризисом.

Правительство утвердило порядок перемещения товаров в пунктах пропуска через государственную границу, которые расположены на территории морских портов Украины, во время контейнерных перевозок в прямом и смешанном сообщении.

Текст постановления Кабинета министров от 8 апреля №320 размещен на сайте правительства.

Порядок определяет общую технологию и последовательность осуществления в пунктах пропуска в морских портах таможенного и других видов контроля товаров, которые перемещаются через госграницу в контейнерах в прямом и смешанном сообщении.

Согласно документу, таможенное оформление товаров в морском торговом порту начинается до подачи транспортного средства для вывоза таких товаров и без подачи таможенному органу сведений о данном средстве. Контейнер загружается на транспортное средство для вывоза из порта на этапе завершения таможенного оформления товаров.

При этом оформление товаров осуществляется по принципу “единого офиса”.

Кроме того, в пунктах пропуска на территории морских торговых портов устанавливается круглосуточный режим работы контролирующих органов, которые принимают участие в оформлении товаров и транспортных средств.

В случае если товар перемещается транзитом через территорию Украины, осуществляется минимальное количество таможенных процедур, необходимых для обеспечения надлежащего контроля. В случае транзита товаров (кроме подакцизных), которые прибывают и отгружаются морским и речным транспортом и хранятся в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля на территории морского торгового порта, грузовая таможенная декларация не оформляется. В таком случае к товарам, которые находятся под таможенным контролем, меры гарантирования доставки не применяются.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи инициировало утверждение данного порядка для упрощения и ускорения перемещения товаров через пункты пропуска в морских портах с целью увеличения объемов перевалки грузов.

Визовая политика Украины и ЕС

Еще две гражданки Украины обвиняют работников Лужицкого отдела пограничной службы Польши в хамском поведении, предоставлении неправдивой информации, издевательствах, угрозах и давлении с целью вынудить их подписать документы по делу их задержания.

Об этом УНИАН рассказали сами украинки, которые попросили не называть их фамилий.

29-летняя Ирина сообщила, что ее вместе со знакомой (тоже украинкой) 24 марта ночью задержали немецкие пограничники в Германии, через территорию которой они ехали автобусом из Польши в Италию с шенгенской визой, выданной польским консульством.

Немецкие пограничники, по ее словам, после нескольких часов допроса, не объяснив причину задержания, передали их работникам польской пограничной службы, которые, в свою очередь, обвинили их в неправомерном получении визы. При этом польские пограничники не предоставили никаких доказательств того, что они неправомерно получили визы.

Украинка сказала, что польские пограничники не предоставили документа, на основании которого их задержали, и инициировали возбуждение административного и уголовного дела против них.

По ее словам, пограничники не разрешали связаться с представителем консульства, адвокатом, и на протяжении нескольких часов не давали позвонить по телефону близким, а переводчик, который присутствовал на допросах, очень плохо знал русский язык, и переводил лишь часть из того, что было написано в протоколе задержания.

Украинка сказала, что пограничники вынуждали их подписать протоколы задержания, угрожая длительным тюремным сроком, если они этого не сделают.

Ирина сообщила, что польский суд осудил их на 2 года условно и принял решение о депортации из страны сроком на 3 года с возможностью продления до 5 лет, если украинки не покроют расходы за их содержание в камере.

22-летняя Елена сказала УНИАН, что подписала документ с признанием своей вины, потому что не могла выдержать условий, в которых ей пришлось находиться.

Украинка заметила, что один из пограничников, который сопровождал их к границе 31 марта, удивился, почему их задержали, когда увидел их паспорта и визы. «Я сам, честно говоря, не понимаю, почему вас депортируют», - процитировала она слова пограничника.

Пресс-секретарь Лужицкого отдела пограничной службы Польши Йоанна ВОЗНЯК не стала комментировать УНИАН обвинения в адрес работников этого отдела в неприличном поведении и нарушении прав двух гражданок Украины.

В ответ на письменный запрос агентства пресс-секретарь отметила, что украинки имеют право подать жалобу на действия работников пограничной службы.

«Каждое человек – не только задержанный – в отношении которого проводит действия работник пограничной службы, имеет право подать жалобу, если посчитает, что действия и поведение работника были незаконными», - отметила Й.ВОЗНЯК в своем письме-ответе.

Пресс-секретарь Лужицкого отдела заверила, что работники пограничной службы информируют о причинах и законных основаниях задержания, а также о правах, которые имеют задержанные, в том числе праве на жалобу.

Как сообщал УНИАН, в начале года действия работников Лужицкого отдела пограничной службы Польши обжаловала еще одна гражданка Украины - 26-летняя преподавательница польской филологии Львовского университета Ирина ФРИС. И.ФРИС обжаловала в суде правомерность своего задержания и подала жалобу в прокуратуру на превышение служебных обязанностей, в т.ч. хамское поведение некоторых пограничников.

По мнению консула Генерального консульства Украины в Кракове Олега ФИНОГЕНОВА, дело И.ФРИС может создать прецедент, который позволит украинцам в будущем более эффективно отстаивать свои права в спорах с пограничной службой Польши.

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