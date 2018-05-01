Баланс недели: Гройсман увидел "диверсию" на рынке автогаза и объявил о законодательных планах на осень, а Ахметов нарастил контроль в энергетике

На уходящей неделе Украина распрощалась с летом контрастов и аномалий. Впереди новый непростой политический сезон, старт которому дал премьер-министр Владимир Гройсман. На заседании правительства в среду он заявил о новых законодательных инициативах. По его словам, Кабинет министров ожидает осенью принятия Верховной Радой порядка пятидесяти законопроектов. Пять из них приоритетные, они позволят улучшить жизнь украинцев. Поэтому эти пакеты документов требуют неотложного рассмотрения и принятия.

«Это - пенсионная реформа, медицинская реформа, реформа образования, электронные доверительные услуги и международные стандарты финансовой отчетности», - подчеркнул Гройсман, добавив, что документы полностью готовы к утверждению в первом и втором чтениях и могут быть приняты осенью, что позволит улучшить бизнес-климат в стране и обеспечить дальнейший рост экономики Украины.

С оглядкой на то, что депутаты провалили голосование ряда важных законов на прошлой сессии, Гройсман уверил, что правительство изменит подходы к работе с парламентом.

«Я глубоко убежден в том, что все фракции парламента должны объединиться. Мы сообща - президент, парламент, правительство - должны объединиться вокруг единой идеи - успеха Украины и благосостояния украинских граждан», - сказал Гройсман и выразил убеждение, что осенью различные ветви власти и украинские политики продемонстрируют сплоченность.

И такая сплоченность очень важна для достижения прогресса нашей страной. Главный кредитор Украины - Международный валютный фонд – летом перенес на осень предоставление нашей стране очередного пятого транша по четырехлетней программе сотрудничества. Основное условие его получения – как раз принятие озвученных Гройсманом приоритетных законов. А ревизоры от Фонда – прибытие миссии в Украину – ожидаются в Киеве 12 сентября.

Поэтому времени у власти и народных депутатов на склоки и споры практически нет. Настает время для плодотворной работы. Тем более, нельзя подвести инвесторов, которые продолжают верить в экономический рост нашей страны, увеличивая объем вложений. По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на 1 июля 2017 года составил 38,9 млрд долл., что на 1,657 млрд долл., или на 4,4%, больше показателя на начало года (37,3 млрд долл.).

Рост кредитных рейтингов

На уходящей неделе следом за повышением суверенного рейтинга Украины рейтинговое агентство Moody's предсказуемо повысило рейтинги украинских корпоративных эмитентов.

До уровня «Caa2» с положительным прогнозом повышен рейтинг национализированного «ПриватБанка», государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», рейтинг «Райффайзен Банка Аваль» повышен до уровня «Caa1» с положительным прогнозом, банка «Пивденный» - до «Caa3» с положительным прогнозом, «Проминвестбанка» - до «Caa2» со стабильным прогнозом.

Moody's Investors Service также повысило до «Саа1» с «Саа2» рейтинги агрохолдинга «Мироновский хлебопродкут» (МХП), горно-металлургической группы «Метинвест» и швейцарской горнорудной компании Ferrexpо, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Прогноз по рейтингам «МХП» и «Метинвеста» положительный, тогда как для компаний Ferrexpo Plc и Ferrexpo Finance plc - стабильный.

Помимо этого, Moody's дал прогноз в отношении экономики Украины: годовой рост ВВП Украины в 2017-2018 годах может составить в среднем 2,5%.

Эксперты сдержанно комментируют этот украинский успех. Так, директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук назвал повышение суверенного рейтинга хорошим сигналом в контексте планов Министерства финансов выйти до конца года на рынок внешних заимствований.

«Это может означать, что для нас размещение новых еврооблигаций обойдется дешевле», - пояснил эксперт.

В то же время Боярчук отметил, что актуальным остается вопрос продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнения условий кредитора, включая проведение пенсионной реформы, создание антикоррупционного суда и свободного рынка земли.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий назвал факт повышения рейтинга позитивным, но все еще недостаточным поводом для гордости, поскольку Украина не продвинулась с точки зрения инвестиционной привлекательности.

Ссылаясь на обзор Moody’s, эксперт отметил, что Украина осталась в компании стран третьего мира или стран со значительными долговыми проблемами.

«Нам удалось немного обогнать группу Венесуэла-Мозамбик-Барбадос (с рейтингом «Саа3») и войти в компанию Греции-Кубы-Конго, с перспективой догнать Ирак-Монголию-Сальвадор-Беларусь в ближайшие шесть месяцев – но только если мы будем более активно проводить реформы и останемся в программе МВФ», - добавил Паращий.

Руководитель аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов считает, что решение агентства Moody’s практически ничего не значит для рынка, поскольку украинский суверенный долг уже оценён двумя другими ведущими рейтинговыми агентствами на уровне «В-», что существенно выше околодефолтного уровня «Саа2» или «Саа3».

«Саа2» по версии Мoody's буквально означает, что доверие аналитиков агентства к украинскому долгу теперь чуть выше, чем для Венесуэлы («Саа3»). Рынок ориентируется не на оценку Moody's, а именно на рейтинг «В-» от S&P и Fitch. И настоящим достижением будет повышение этого рейтинга хотя бы одним из агентств до «В», хотя это всего лишь уровень Пакистана или Аргентины», - отметил эксперт.

«Автогазовая диверсия»

К концу уходящей неделе начала затихать августовская буря на рынке автогаза, цены на который достигли рекордной отметки 17 грн за литр.

В среду на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман назвал происходящее «диверсией» и поручил профильным ведомствам и госорганам наработать возможные решения проблемы и до 15 сентября «получить другую ценовую картину».

«Я хочу, чтобы службы, от которых это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это - диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя - рядовых граждан», - сказал премьер.

И эксперты, и игроки рынка называют причинами роста цен высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок и монополизацию рынке отдельными структурами, а также нехватку мощностей на рынке для хранения этого вида топлива. Кроме того, причиной дефицита газа стало ограничение импорта топлива Россией, поставки из которой составляют до 30% от объема всего рынка (30-40 тыс. в месяц). Объем дефицита оценивается в 25-30 тыс. тонн в месяц.

Учитывая эти факторы, Гройсман дал задание вице-премьер-министру Владимиру Кистиону проработать вопрос транспортировки газа через порты, железную дорогу и таможню. Фискальной службе и полиции поручено тщательно проанализировать компании на рынке автогаза, особенно недобросовестных трейдеров.

«Мне жаль, что премьер-министр должен лично проводить совещание и вмешиваться в ситуацию, чтобы разобраться, в то время, как у нас есть специальные органы, в частности АМКУ», - заявил он.

В среду президент Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область уверил, что все виновные в ситуации будут привлечены к ответственности и заявил о необходимости запуска собственного производства сжиженного газа.

«В условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была Россия, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок, так же, как это происходило с природным газом. Мы должны учиться жить в условиях гибридной войны», - сказал президент и пообещал, что цены на автогаз будут снижены во второй половине сентября.

Но ряд сетей АЗС под таким напором власти не стали дожидаться первого осеннего месяца, и уже 29-30 августа начали снижать розничные цены на сжиженный газ на 10-50 коп. за литр. Также опускать цены стал и оптовый сегмент рынка - средняя стоимость упала на 486 грн за тонну до 29 003 грн за тонну.

Как отметил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко, «это только первые шаги». По его словам, за два дня цены снизились только у региональных операторов или у небольших игроков. Для существенного снижения необходимо, чтобы цены упали в крупнейших сетях АЗС.

Приватизационный бенефис Ахметова

На уходящей неделе было продолжение еще одной истории - скупки олигархом Ринатом Ахметов украинских энергетических активов.

Фонд госимущества 31 августа продал компании Ornex 25% акций энергогенерирующей компании «ДТЭК Днепроэнерго» и 25% акций одной из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» за 1,7 млрд грн.

Ornex входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (ей подконтролен и ДЭТЕК), которая в приобретенных компаниях владеет 72% акций в каждой, то есть является мажоритарным акционером.

Неделей ранее, 16 августа, Ornex приобрела 25% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго» по стартовой цене 143,8 млн грн, а 18 августа - 25% акций «Киевэнерго» тоже по стартовой цене 759,6 млн грн и 25% акций «ДТЭК Западэнерго» по цене всего лишь на 20% выше стартовой – за 417,2 млн грн.

Эксперт в энергетической сфере Андрей Герус, комментируя ситуацию, на своей странице в Facebook написал, что справедливая цена пакета акций «ДТЭК Западэнерго» на 2 млрд грн выше реализованной.

«Справедливая цена пакета акций 25% в таком случае стоит около 2,4 млрд грн. Но на аукционе этот пакет был продан за 0,4 млрд грн. Можно еще придумывать различные дисконты, но превратить стоимость 2,4 млрд грн в 0,4 млрд грн будет трудно», - написал Герус.

На аукционе 31 августа пакет акций «ДТЭК Днепроэнерго» тоже был продан по стартовой цене - 728,2 млн грн, а пакет акций «ДТЭК Днепрооблэнерго» уже с повышением стартовой цены вдвое - за 1,005 млрд грн.

Но на этом приватизационная история не заканчивается. Из запланированных к продаже блокпакетов акций 8 энергокомпаний невостребованными остались 3 - «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Донбассэнерго». В Фонде госимущества сообщили, что после переоценки их стоимости они будут выставлены на торги. Остается дождаться, чем эпопея завершится.

Совершенно очевидно, что низкая стоимость украинских энергетических активов является следствием малого интереса зарубежных инвесторов к этому недостаточно реформированному и не интегрированному в европейское пространство рынку. На такой товар, как блокирующие или близкие к блокирующим пакеты акций, просто нет покупателей, кроме украинского олигарха, увеличивающего свой контроль над отечественной энергетикой.

Американские инвестиции

Отдельные сектора украинской энергетики все-таки представляют интерес для серьезного зарубежного капитала. Что и было подтверждено на встрече главы правительства Украины с президентом корпорации зарубежных частных инвестиций США (OPIC) Реем Вошберном. Американский инвестиционный менеджер сообщил о том, что его компания планирует инвестировать 650 млн долларов в ряд новых проектов в Украине. Символично, что это первая официальная поездка Вошберна после назначения на должность главы корпорации.

«В непосредственных планах нашей корпорации находятся проекты по инвестированию 250 миллионов долларов на новый проект с «Энергоатомом». Еще одно соглашение в стадии заключения - по строительству энергообъектов в Запорожье. Это будет проект на 400 миллионов долларов», - сказал Вошберн.

Кроме того, президент OPIC сообщил о переговорах по еще одному проекту, не уточняя подробностей и суммы инвестиций. Гройсман выразил надежду, что двухстороннее сотрудничество будет успешным, и поблагодарил США за поддержку нашей страны.

Украина уже имеет налаженное сотрудничество с OPIC в нефтегазовой сфере. Американская корпорация страхует политические риски, которые могут возникнуть у американских компаний, продающих газ «Нафтогазу Украины» на европейском рынке.

Хороший урожай

На уходящей неделе украинские аграрии отрапортовали о завершении уборки ранних зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 37,3 млн тонн с площади 9,6 млн га. Самый большой вал зерна намолотили в Одесской (3,8 млн тонн), Запорожской, Харьковской (по 2,8 млн тонн), Днепропетровской (2,6 млн тонн), Винницкой (2,4 млн тонн) и Николаевской (2,3 млн тонн) областях.

Рекордную урожайность зерновых продемонстрировали 15 областей. Так, в хозяйствах Хмельницкой области этот показатель достиг 56,6 ц/га, Ивано-Франковской - 52,1 ц/га, Винницкой - 50 ц/га, Тернопольской - 49,8 ц/га, Черновицкой - 48,8 ц/га.

Есть и «сладкие» новости. По данным национальной ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор», Украина в 2017-2018 маркетинговом году (сентябрь 2017 года – август 2018 года) увеличит количество действующих заводов по переработке сахара на 4 - до 46.

Производство начнут, в том числе, заводы «Соколовский сахар» (Винницкая обл.), «Панда» (Черкасская обл.), «Гороховский сахарный завод» (Волынская обл.) и Велико-Октябрьский сахарный завод (Сумская обл.).

Старт сезону сахароварения будет дан в первых числах сентября. Ассоциация сохранила прогноз по объему производства сахара на уровне 2 млн тонн.

Завершим обзор основных экономических событий уходящей недели двумя важными положительными новостями. Первая - остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы на 1 сентября составил 61,151 млрд грн – максимум с начала 2003 года. По данным Госказначейства, по сравнению с показателем на 1 августа остаток вырос на 17,082 млрд грн, или на 38,8%. По сравнению с показателем на начало текущего года остаток средств на ЕКС вырос в 4,3 раза, а по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - в 2,6 раза.

Вторая приятная новость - госбюджет Украины за январь-июль 2017 года выполнен с профицитом 27,003 млрд грн против 49,945 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Первая неделя сентября обещает быть насыщенной событиями: откроется седьмая сессия Верховной Рады, на которую правительство возлагает так много надежд. А Госстат сообщит данные по инфляции в августе. Новостей будет много и значимых.

Елизавета Корчемаха