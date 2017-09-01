Гройсман анонсировал создание фонда поддержки украинских стартапов в 2018 году
Премьер-министр отметил, что многие успешные стартапы в мире были созданы украинцами.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание фонда поддержки украинских стартапов в 2018 году.
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Об этом премьер сказал в ходе встречи с учениками учебно-воспитательного комплекса "Эрудит" в Киеве.
«Мы создадим Фонд стартапов на следующий год, будем поддерживать, будем инвестировать в это, потому что это по большому счету огромный успех для всей нашей страны», - сказал он.
Гройсман отметил, что многие успешные стартапы в мире были созданы украинцами.
Как сообщал УНИАН, в середине июня Кабинет министров Украины при поддержке USAID и UKAID инициировал конкурс стартапов на базе открытых данных Open Data Challenge, с призовым фондом первого цикла – 1,5 млн грн.
В Украине инвестированием стартапов на разных стадиях их развития занимаются 17 венчурных фондов, 6 фондов прямых инвестиций и 1 корпоративный фонд.