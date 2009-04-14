Ющенко: проект Конституции должен одобрить народ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, что предложенный им проект Конституции Украины должен одобрить народ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня в интервью изданиям «КоммерсантЪ» и «КоммерсантЪ-Украина», отвечая на вопрос о проведении в Украине конституционной реформы.

«Для меня как политика очень важно, чтобы в создании украинской Конституции принимала участие общественность», - отметил Президент Украины.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО отметил, что в доработке Основного Закона должен принимать участие парламент. Однако глава государства убежден, что одобрение изменений должно быть всенародным.

«Конституция Украины, обновленная, та, которую я предлагаю, принципиально должна приниматься народом. Одобрение, принятие должно быть всенародным. Ключи от Конституции должны быть оставлены у народа», - сказал Президент.

Значительное внимание во время интервью было уделено вопросам, связанным с модернизацией украинской газотранспортной системы.

«ГТС - это нераздельный актив Украины, который наше государство не ставит в предложение пересмотра статуса собственности, управления и использования», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что в вопрос модернизации ГТС Украина «не вкладывает такого политического подтекста, как Россия». «Это техническая работа», - сказал он.

Также Президент дал комментарий по газовым соглашениям между Украиной и РФ, подписанным в январе этого года.

Кроме того, во время интервью речь шла о выполнении украинской стороной, прежде всего, правительством государства, мер, необходимых для возобновления программы с Международным валютным фондом.

В.ЮЩЕНКО также ответил на вопросы о евроатлантической политике нашего государства.

Интервью будет опубликовано в изданиях в среду, 15 апреля.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» и определил этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.