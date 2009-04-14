ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Недвижимость: за полцены» пишет о том, что за год стоимость квартир на вторичном рынке упала практически в два раза. Главными причинами столь стремительного обвала цен риелторы называют сворачивание ипотечного кредитования и обесценивание гривни. Вместе с тем специалисты рынка недвижимости полны оптимизма. По их мнению, цены на однокомнатные квартиры достигли дна…

http://delo.ua/news/104877/

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Также «Дело» в материале «Страна узнала своих героев» пишет о том, что фонд Виктора Пинчука провел шестую ежегодную церемонию вручения общенациональной премии «Гордість країни-2008»…

http://delo.ua/news/104866/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Обратное сальдо» пишет о том, что достижение украинской экономикой дна кризиса вновь ухудшило ситуацию во внешней торговле. В феврале положительное сальдо внешней торговли января сменилось отрицательным. Прирост импорта в три раза превысил прирост экспорта. По словам предпринимателей, активизации импорта способствовали снижение конкурентоспособности отечественной продукции и стабилизация курса гривни. Аналитикам такие результаты дали повод говорить о стабилизации экономики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1155485

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Ставка на акциз» пишет о том, что сложная ситуация с наполнением доходов бюджета вынудила Кабмин резко усилить налоговое давление на потребителей табака, алкоголя и нефтепродуктов. За счет увеличения акцизных ставок в мае-июле ряд товаров подорожает на 25-40%, в результате чего бюджет получит дополнительно до 6 млрд грн., а доля акцизов в доходной части бюджета превысит 12%. В стремлении поднять акцизные ставки правительство не останавливается даже перед возможной стагнацией табачной и ликеро-водочной отраслей. Эксперты предупреждают, что новая фискальная стратегия государства предполагает дальнейшее повышение налогов на расходы и внедрение новых, среди которых налоги на недвижимость и наследство…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1155470

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Издание «Экономические известия» подает материал «Беларусь умаслит Украину», в котором говорится, что отечественные молочники договорились о производстве продуктов под украинскими брендами на белорусских мощностях. Белорусы, в свою очередь, изучают возможности для создания своего производства в нашей стране. Такое взаимодействие поможет обеспечить украинского производителя дефицитным сырьем, а потребителя — продуктами…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178616

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Вето на ток», в котором пишут, что Виктор Ющенко решил помешать парламенту создать дополнительную дыру в законодательстве для злоупотреблений в сфере экспорта, импорта и транзита электроэнергии. Президент ветировал изменения в закон «Об электроэнергетике», пролоббированные народным депутатом от НУНС Николаем Мартыненко и регионалами. Эксперты дают оценку ситуации…

http://www.eizvestia.com/state/full/4178619

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«Газета по-киевски» в материале «За антикризисные законы правительства готовы голосовать только БЮТ и «Народная самооборона» подает результаты собственного опроса представителей фракций Верховной Рады…

http://mycityua.com/articles/country/2009/04/13/183525.html

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Газета «Сегодня» публикует материал «В Нацбанке заявили, что не запрещали досрочно забирать депозиты», в котором пишет о том, что такую позицию во время судебного заседания 10 апреля 2009 года в Окружном административном суде Киева высказал представитель юридического департамента Национального банка Украины Павел Шевченко…

http://www.segodnya.ua/news/14045430.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «UC Rusal не отдавать» пишет о том, что Олег Дерипаска не может заложить в банках больше 6,8% акций UC Rusal, чтобы решить проблемы с долгами других своих компаний. Это запрещено уставом алюминиевого холдинга. Ограничения на продажу или залог акций есть и у других акционеров UC Rusal…

http://www.vedomosti.ru/

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Издание «Известия» подает материал «А американские свиноводы - против», в котором пишет, что между Россией и США назревает очередной скандал. Американские свиноводы обратились к президенту США Бараку Обаме с просьбой не пускать Россию в ВТО. И все потому, что Россельхознадзор вычеркнул из списка поставщиков более 30 предприятий, чьи поставки составляли половину всего американского экспорта свинины…

http://www.izvestia.ru/economic/article3127354/

(УНИАН)