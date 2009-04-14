США снимут все ограничения на поездки на Кубу

Президент США Барак Обама планирует снять все ограничения на посещение американцами кубинского происхождения Кубы, а также упростить проведение денежных переводов на остров из США, передает РБК со ссылкой на Associated Press, которое цитирует пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса.

Президент США дал указание своей администрации рассмотреть возможность организации регулярных коммерческих авиарейсов между США и Кубой.

По словам Р.Гиббса, советник Б.Обамы Дэн Рестрепо считает, что уже существующие чартерные рейсы между США и Кубой могут быть дополнены регулярными полетами с целью увеличения пассажиропотока.

Администрация Б.Обамы также позволит американским телекоммуникационным компаниям вести бизнес на территории Кубы. По словам Р.Гиббса, американские фирмы получат право подавать заявки на кубинские лицензии.

Таким образом, Б.Обама официально подтвердил, что намерен начать выполнение своих предвыборных заявлений в отношении Кубы. Так, еще до избрания президентом США сенатор заявлял, что "для свободы нет лучших послов, чем сами американские кубинцы".

В настоящий момент проживающие в США кубинцы могут посещать своих родственников на исторической родине всего один раз в год и переводить ежегодно на остров не более 1,2 тыс. долл. на человека.

В апреле ограничения, применяемые США в отношении Кубы, уже были частично ослаблены.