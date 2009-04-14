АНОНС на 14 апреля 2009 г

Состоится рабочая поездка Президента Украины Виктора Ющенко в Киевскую область. Глава государства посетит сельскохозяйственное предприятие общество "Нива Переяславщины" и ознакомится с работой ОАО «Яготинский маслозавод».

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Сегодня в 15.30 состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины.

Аккредитация проходит до 14.00 по тел. 256 -75-81, 256-66-32, 256-65-71, 256-66-43, 256-65-86

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Брифинг 1-го заместителя Министра угольной промышленности Сергея Офицерова и руководителя ДП „Уголь Украины” Олега Погодина относительно ситуации на ДП „Макееввугилля”.

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Состоится подписание инвестиционного соглашения между «Юрокейп Юкрейн I» и Приазовской районной государственной администрацией о строительстве ветровой электростанции в Приазовском районе.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Большой Киевской окружной дороги через Украинку не будет!?». Участники: Украинский городской председатель Павел Козырев, председатель общественного комитета г. Украинки Михаил Тупицкий, депутаты городского совета Тамара Дидик, Владимир Киселев, Владислав Вергун (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на по редакционным удостоверениям.

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Состоится круглый стол на тему: "Влияние финансового кризиса на банковский сектор. Проблемы и пути их решения". Участники: Сергей Тигипко, председатель правления "Сведбанка"; Борис Тимонькин, председатель правления "Укрсоцбанка"; Дмитрий Зинков, председатель правления "ОТП Банка"; Андрей Волков, председатель правления "Альфа-банка" и др.

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Состоится проверка качества продовольственных товаров в одном из супермаркетов города. Организатор - Главное управление по вопросам защиты прав потребителей.

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Пресс-конференция на тему: „Достройка жилья за счет государства: когда упадет небесная манна?”. К участию приглашены: представители Министерства региональной политики и строительства; Сергей Москаленко - первый заместитель председателя правления Государственного ипотечного учреждения; Владимир Яцуба - народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам строительства и архитектуры Комитета ВР Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; представители Секретариата Президента; представители строительных компаний.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Platinum Bank берет кризис в союзники», посвященная началу процесса ребрендинга компаний IMB Group, «Международный Ипотечный Банк» и Family Credit, и созданию нового бренда Platinum Bank, который объединит в себе МИБ и Family Credit. Участники: Грег Краснов, генеральный директор Platinum Bank; Елена Франковская, директор по продажам Platinum Bank; Тодд Эспозито, финансовый директор, член правления Platinum Bank. Специальный гость пресс-конференции - Наталья Яресько, управляющий партнер Horizon Capital, который является основным акционером Platinum Bank (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (050) 440-99-86; E-mail: vmykhno@imb.com.ua

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Состоится круглый стол на тему: «Пенсионная реформа в Украине». Вопросы: проблемы финансирования Пенсионного фонда Украины; повышение пенсионного возраста: аргументы «за и против»; перспективы внедрения общеобязательного накопительного пенсионного страхования - второго уровня пенсионной реформы.

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Состоится экспертный круглый стол на тему: «Мегаполис на грани коллапса: Киеву нужен экономический план», организованный Киевской городской общественной организацией «Киевляне прежде всего». Участники: Андрей Лобач, старший менеджер проектов фонда «Эффективное управление»; Валерий Новиков, зав. отделом исследования социальной инфраструктуры Института демографии и социальных исследований НАН Украины и др..

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Госкомпредпринимательства на тему: «Единый налог - ПРАВО, а не обязанность трудовых эмигрантов».

Участники: председатель Госкомпредпринимательства Александра Кужель, президент Ассоциации украинцев в Испании, председатель организации украинских мигрантов «Лелека», член ВКР Михаил Петруняк, председатель Комитета охраны прав человека Зиновий Дума и главный редактор издательской группы «Життя» Богдан Хомин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 286-47-11.

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Состоится совещание по упорядочению деятельности по пассажирским перевозкам. Планируется рассмотреть вопрос ограничения перевозок переоборудованными автобусами, а также нелегальной перевозки пассажиров. Совещание проведут Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства совместно с Советом предпринимателей при КМУ и Министерстве транспорта и связи Украины.

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Собрания акционеров

* КБ "Сигмабанк" (направления деятельности в 2009 году - распределение прибыли 2008 г.)

* "Восточно-европейский банк" (увеличение уставного капитала)

* ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" (итоги деятельности, переизбрание руководства, изменения в устав).

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