Томенко: министрам от НУ-НС следует уйти в отставку

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО советует министрам, которые входят в состав Кабмина по квоте фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, написать заявления об отставке, если их политическая сила не поддерживает правительственные законопроекты.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя заявление представителей группы «За Украину», что депутаты этой политической силы не торгуют принципами и не будут поддерживать правительственные законопроекты.

«Пусть эти министры, которые работают по квоте «Нашей Украины» и в дальнейшем не поступаются принципами и напишут заявления об отставке», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, ситуация с законопроектами о сотрудничестве с МВФ стала совершенно абсурдной. Н.ТОМЕНКО напомнил, что Президент поддерживает принятие этих законопроектов и призывал Верховную Раду принять их. «Но все соратники Президента принципиально не голосовали за их принятие», - сказал он.

«В правительстве сегодня много не только друзей, кумовьев, но и родственников нынешних народных депутатов, которые не поддержали эти законопроекты, и потому "Наша Украина" и «Единый центр» должны рекомендовать им написать заявления об отставке», - сказал заместитель председателя ВР.