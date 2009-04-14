Расходы на рекламу в мире упадут

Мировые расходы на рекламу из-за финансового кризиса сократятся значительно сильнее, чем предполагалось, сообщает Газета.Ру со ссылкой на The Financial Times.

Международные расходы на рекламу упадут на 6,9% в 2009 году, (до $453 млрд), по сравнению с 1-процентным ростом в прошлом году, предсказывают аналитики холдинга ZenithOptimedia, владеющего компанией Publicis, четвертой по величине рекламной группой в мире.

Наиболее мрачные перспективы ожидают газеты, где предсказывается 12-процентное снижение расходов на рекламу, ненамного лучше обстоят дела с радио и журналами. Снижение расходов на рекламу на телевидении ожидается на 5,5% в связи с тем, что цены на рекламное время значительно снизились. Рекламу в интернете напротив ожидает рост на 12,1%, отмечает The Financial Times.

Как прогнозируют аналитики, развитие рекламы в Индии и Китае по-прежнему будет показывать «значительный оптимизм». А вот в Центральной и Восточной Европе, где ранее предсказывался рост цен на рекламу на 1, 5% в этом году, цены наоборот упадут на 13,9%.

Россию, Венгрию, Турцию и Украину по прогнозам аналитиков ждут наиболее «существенные потери» в этой области.