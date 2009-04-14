ГЛАВНОЕ на 14 апреля (день)

Хроника дня

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ВР отложила антикризисные законопроекты

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня три антикризисных законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня проекта закона №4266 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2009 г." и некоторых других законов Украины" (относительно срочных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины)" проголосовали 204 депутата из 435 зарегистрированных в зале.

За включение в повестку дня проекта закона №3521 "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (о сохранении стабильности финансирования системы пенсионного обеспечения)" проголосовал 200 депутатов из 439 зарегистрированных в зале.

За включение в повестку дня проекта закона №4217 "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (о пересчете пенсий работающим пенсионерам)" проголосовали 208 депутатов из 438 зарегистрированных в зале.

За включение этих законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, а фракция НУ-НС голосовала лишь частично, поэтому голосов не хватило.

Фракции Партии регионов и КПУ не поддержали включение этих законопроектов в повестку дня.

Лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО сказал, что «я не понимаю тех, кто не голосует». По его словам, принятие этих законопроектов должно способствовать стабилизации экономической ситуации, а также «открывает дорогу к сотрудничеству с международными финансовыми организациями».

Финансовые новости

Янукович против кредита МВФ Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила не допустит получения Украиной кредита Международного валютного фонда на условиях, которые могут привести к ухудшению жизни людей.

"Мы за то, чтобы Украина получила кредит МВФ. Но мы никогда не допустим, чтобы Украина согласилась на такие условия этого кредита, которые бы существенно ухудшили жизнь малообеспеченных граждан", - говорится в заявлении В.ЯНУКОВИЧА, переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов.

Как отметил политик, правительство предлагает сегодня согласиться на то, чтобы малый и средний бизнес вместо 84 грн. социального налога платил 200 грн. "Ведь это означает, что через несколько месяцев нынешние мелкие предприниматели, а их в Украине полтора миллиона, пополнят армию безработных", - считает В.ЯНУКОВИЧ и отмечает, что "Партия регионов никогда не допустит этого".

"Правительство соглашается на условие Международного валютного фонда, которое ликвидирует льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. Это означает, что малообеспеченные граждане будут платить за коммунальные услуги в четыре раза больше. Партия регионов не допустит принятия такого закона", - заявил политик.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что правительство соглашается с Международным валютным фондом увеличить пенсионный возраст граждан Украины, и сделать это уже в 2009 году. При том, как отмечает В.ЯНУКОВИЧ, что в Украине самая низкая в Европе продолжительность жизни, и многие люди могут просто не дождаться своей пенсии.

"Партия регионов против того, чтобы правительство соглашалось на такие условия", - заявляет лидер политической силы и отмечает, что это только несколько примеров того, как правительство, приняв условия МВФ, ухудшит жизнь миллионов украинцев.

"Партия регионов решительно заявляет – мы не позволим нынешней власти издеваться над народом Украины. Мы не допустим, чтобы в этом зале были приняты законы, которые превратят в нищих большинство наших соотечественников. Мы убеждены – граждане Украины поддержат нашу позицию. И мы вместе – народ и Партия регионов - сумеем отстоять право граждан Украины на достойную жизнь", - заявляет В.ЯНУКОВИЧ.

НБУ будет продавать на спецаукционах евро Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в среду, 15 апреля, и пятницу, 24 апреля, специальных аукционов для поддержки заемщиков - физических лиц и малого бизнеса, на которых будут реализовываться соответственно доллары и евро.

Об этом говорится в письме НБУот 13 апреля т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Минимальная сумма заявки - 50 тыс. долл. для аукциона 15 апреля, и 10 тыс. евро для аукциона 24 апреля. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Кроме того Нацбанк, обязал банки, которые намерены участвовать в спецаукционе 24 апреля, привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается» - говорится в письме НБУ.

НБУ с 27 февраля проводит целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Налоговики доначислили налогов на 30 млн. грн.

За І квартал 2009 г. Государственная налоговая администрация Украины доначислила 29,903 млн. грн. налогов, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Согласно сообщению, за указанный период налоговики проверили 536 финансовых учреждений, что на 15% меньше соответствующего периода 2008 г.

Госфинуслуг предлагает вводить мораторий на регистрацию новых финучреждений Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) предлагает предоставить право Национальному банку Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) и самой Комиссии вводить в условиях кризиса мораторий на регистрацию новых финучреждений.

Так, Госфинуслуг обнародовала на своем сайте проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины», в котором предлагается предоставить возможность органам, осуществляющим регулирование деятельности финансовых учреждений и рынков финансовых услуг (которыми являются НБУ, ГКЦБФР и Госфинуслуг), в случае возникновения кризисных явлений устанавливать на время существования таких явлений, на срок до одного года, мораторий «на внесение в соответствующие государственные реестры финансовых учреждений записей о новых финансовых учреждениях относительно всех или отдельных видов финансовых учреждений и/или на выдачу лицензий на осуществление определенных видов хоздеятельности по предоставлению финансовых услуг финансовым учреждениям, которые не имели до этого лицензий на соответствующие виды хозяйственной деятельности, а также на возобновление временно остановленных лицензий».

Комиссия отмечает, что сегодня, несмотря на финансовый кризис, вышеупомянутые госорганы обязаны проводить регистрацию и лицензирование новых финучреждений, что делает возможным передачу этим финучреждениям активов уже существующих компаний с сохранением обязательств в таких компаниях, что в результате приводит к невозможности выполнения ими своих обязательств перед гражданами и банкротству.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9870/8,0440, к 11:00 сузился спрэд 8,0000/8,0350, и к 12:00 установились на следующих значениях 8,0155/8,0325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены повысились 0,2394/0,2406. В России курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 33,3800 (-0,0700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3286/88, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками в 10,6095/10,6910, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6275/10,6880, и к 12:00 составили 10,6350/10,6635.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн., продают – по 8,06 грн. По сравнению с 13 апреля, курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,85-8,01 грн., по продаже – 8,01-8,10 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,53 грн., что на 0,8% дороже, по сравнению с 13 апреля, продают – по 10,82 грн., что на 0,4% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,65 грн., по продаже – в пределах 10,63-11,00 грн.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня незначительно изменился, по сравнению с 13 апреля, и составляет в среднем 0,2208/0,2467 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,237 грн., по продаже – 0,236-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 7,97 грн., продают – по 8,05 грн. (курсы немного изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,58 грн., что на 0,8% дороже по сравнению с 13 апреля, курс продажи – 10,78 грн., курс почти не изменился.

Курс покупки/продажи российского рубля в среднем по киевским банкам почти не изменился, по сравнению с 13 апреля, и составил 0,2194/0,2502 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 10 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,22021, к российскому рублю – 0,22994.

Новости промышленности

Предприниматели намерены создать совет при НБУ для защиты своих интересов перед банками

Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности предлагает создать общественный орган контроля при Национальном банке Украины, который бы защитил бизнес от незаконных действий коллекторов и банков.

Об этом шла речь вчера, 13 апреля, во время общественных слушаний по проекту резолюции о решении финансовых и правовых проблем предпринимателей, которые возникли вследствие кризиса, передает корреспондент УНИАН.

Нацбанк, по мнению предпринимателей, должен немедленно провести мониторинг нарушений банками требований законодательства по поводу недопустимости в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров. Кроме того, НБУ должен урегулировать вопрос взаимозачета депозитов для погашения кредитов, считают в центре.

Предприниматели также требуют провести общественные слушания относительно проекта закона «О деятельности коллекторских компаний в Украине» и включить в него их инициативы.

В тоже время, глава совета предпринимателей при Кабинете министров Оксана ПРОДАН, выступая на слушаниях, отметила, что, по неофициальной информации заместителя министра юстиции, проект закона о коллекторских компаниях «забраковали» сами коллекторы, и нуждается в срочной доработке.

Предприниматели также пришли к выводу о необходимости принятия Верховной Радой закона «О моратории на принудительное отчуждение основных средств производства», которым устанавливается временно отчуждение исключительно с согласия собственника.

Создана ассоциация «Укрводка» Четыре из пяти крупнейших украинских производителей водки создали ассоциацию «Укрводка». Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами директор ассоциации Иван ЖОЛНЕР.

В состав ассоциации вошли «Национальные алкогольные традиции» (ООО ГК «Баядера»), ГК «Союз-Виктан», ГК «Олимп» и «Nemiroff Холдинг».

По словам И.ЖОЛНЕРА, цель создания ассоциации – защита интересов водочной промышленности и борьба за легализацию рынка ликероводочных изделий.

При этом, по словам директора ассоциации, членом ассоциации может быть любой производитель или дистрибутор алкогольных напитков, который поддерживает стратегию ассоциации по легализации рынка.

Ассоциация намерена защищать интересы отрасли в органах государственной власти и содействовать госорганам в разработке нормативно-правовой базы для обеспечения развития отрасли.

И.ЖОЛНЕР не исключает, что «Укрводка» будет сотрудничать с другими отраслевыми ассоциациями. «Будем сотрудничать со всеми ассоциациями, где перекрещиваются наши интересы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 года эти ведущие производители ликероводочных изделий приняли решение о выходе из состава отраслевой Ассоциации СОВАТ.

Компании заявили, что их дальнейшая работа в рамках СОВАТ исчерпала себя, поскольку «структурно и профессионально Ассоциация перестала соответствовать изначальным целям по отстаиванию интересов отрасли и борьбе с «теневым» рынком алкоголя».