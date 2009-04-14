ВР приняла закон, который должен помочь модернизации армии

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения исправности и модернизации вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 372 из 429 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом вносятся изменения в Закон “Об охране прав на изобретения и полезные модели”, которые законодательно закрепляют полномочия Кабинета министров Украины по использованию запатентованного изобретения (полезной модели) в интересах обороны государства.

Кроме того, внесены изменения в Закон “О Вооруженных силах Украины”, которые позволят законодательно закрепить полномочия Кабинета Министров Украины и Министерства обороны Украины относительно вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, за которыми не осуществляется авторский надзор.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие закона предоставит право Министерству обороны Украины разрабатывать собственные нормативные акты, которые касаются продления ресурсов указанного вооружения и техники, перевода ее на эксплуатацию по техническому состоянию, другие нормативные акты по этим вопросам, что позволит уменьшить прогнозируемые расходы на поддержание исправности и технической пригодности указанного вооружения и техники за счет выполнения работ отечественными предприятиями на 40-50%.

В записке отмечается, что стоимость продления срока службы одному самолету МиГ-29 на год составляет 40 тыс. долл. Ориентировочное ежегодное финансирование для обеспечения поддержания исправности планируемого боевого состава парка летательных аппаратов путем индивидуального продления каждому самолету сроков службы предприятиями Российской Федерации будет составлять около 20 млн. долл. И это без учета стоимости работ по продлению назначенных показателей их двигателям и средствам поражения, закупки запасных частей, горюче-смазочных материалов и выполнения конструктивных доработок в соответствии с бюллетенями промышленности.

Следовательно, с принятием закона будут урегулированы на законодательном уровне вопросы о продлении ресурсов указанного вооружения и техники, перевода ее на эксплуатацию по техническому состоянию без привлечения иностранных разработчиков и производителей, что позволит поддерживать необходимый уровень исправности и боеготовности при минимальных расходах.