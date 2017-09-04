Facebook потребовал от российской платежной системы отдать домен в рунете

Американская компания Facebook Inc. потребовала безвозмездно передать ей права на домен facebook.ru. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на текст самого письма, которое есть в распоряжении издания.

С 2005 года домен принадлежит ЗАО ЦФТ — головной структуре платежной системы «Золотая корона», с недавнего времени с сайта facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы.

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Такая ситуация в корне не устраивает Facebook Inc.: корпорация потребовала от ЦФТ до 30 сентября отказаться от использования товарного знака facebook.

Facebook Inc. 28 августа направила претензионное письмо ЗАО ЦФТ («Центр финансовых технологий») с требованием передать ей безвозмездно домен facebook.ru. Как следует из текста, Facebook Inc. стало известно, что домен принадлежит ЗАО ЦФТ, поскольку с домена facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы «Золотая корона».

В письме отмечается, что корпорация Facebook Inc. основана в 2004 году, является владельцем всемирно известной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях (самая ранняя дата приоритета в России — 2007 год). Используемое доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак, что является совершенно неприемлемым для Facebook Inc., следует из письма.

В корпорации указывают на ст. 1515 ГК РФ, предусматривающую ответственность за использование чужого товарного знака в виде выплаты компенсации до 5 млн руб. или двойной стоимости лицензии на товарный знак. В связи с этим Facebook Inc. требует незамедлительно прекратить использование товарного знака facebook и безвозмездно передать ей спорный домен до 30 сентября, а до 6 сентября сообщить о результате рассмотрения претензии.

В пресс-службе ЦФТ сообщили, что домен приобретен в 2005 году (Facebook появился в России в 2008 году). «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало», — отметили в пресс-службе ЦФТ. Августовское письмо Facebook Inc. «находится на проработке у юристов», обсуждать претензию в ЦФТ отказались. Зачем компания в 2005 году получила сайт с доменным именем facebook.ru, там не пояснили.