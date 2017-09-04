Facebook потребовал от российской платежной системы отдать домен в рунете
С 2005 года домен facebook.ru принадлежит ЗАО ЦФТ — головной структуре платежной системы «Золотая корона», с недавнего времени с сайта идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы.
Американская компания Facebook Inc. потребовала безвозмездно передать ей права на домен facebook.ru. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на текст самого письма, которое есть в распоряжении издания.
С 2005 года домен принадлежит ЗАО ЦФТ — головной структуре платежной системы «Золотая корона», с недавнего времени с сайта facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы.
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Такая ситуация в корне не устраивает Facebook Inc.: корпорация потребовала от ЦФТ до 30 сентября отказаться от использования товарного знака facebook.
Facebook Inc. 28 августа направила претензионное письмо ЗАО ЦФТ («Центр финансовых технологий») с требованием передать ей безвозмездно домен facebook.ru. Как следует из текста, Facebook Inc. стало известно, что домен принадлежит ЗАО ЦФТ, поскольку с домена facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы «Золотая корона».
В письме отмечается, что корпорация Facebook Inc. основана в 2004 году, является владельцем всемирно известной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях (самая ранняя дата приоритета в России — 2007 год). Используемое доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак, что является совершенно неприемлемым для Facebook Inc., следует из письма.
В корпорации указывают на ст. 1515 ГК РФ, предусматривающую ответственность за использование чужого товарного знака в виде выплаты компенсации до 5 млн руб. или двойной стоимости лицензии на товарный знак. В связи с этим Facebook Inc. требует незамедлительно прекратить использование товарного знака facebook и безвозмездно передать ей спорный домен до 30 сентября, а до 6 сентября сообщить о результате рассмотрения претензии.
В пресс-службе ЦФТ сообщили, что домен приобретен в 2005 году (Facebook появился в России в 2008 году). «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало», — отметили в пресс-службе ЦФТ. Августовское письмо Facebook Inc. «находится на проработке у юристов», обсуждать претензию в ЦФТ отказались. Зачем компания в 2005 году получила сайт с доменным именем facebook.ru, там не пояснили.