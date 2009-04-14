ГЛАВНОЕ на 14 апреля (вечер)

Финансовый рынок

Международный валютный фонд будет принимать решение относительно второго транша кредита, исходя из новых политических условий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Постоянный представитель МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров после завершения внеочередного заседания правительства.

«Мы должны принимать решение в тех политических обстоятельствах и условиях, которые мы имеем на сегодняшний день», - сказала Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Представитель МВФ напомнила, что накануне, во время встречи у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА и представителей международных финансовых организаций, все стороны согласились с необходимостью принятия правительственных антикризисных законопроектов.

«Вчера на встрече у Президента и под его председательством было достигнуто согласие между всеми сторонами», - сообщила она.

Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ также добавила, что программу сотрудничества Украины с МВФ будут подписывать Президент Украины В.ЮЩЕНКО, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Насколько я понимаю, все эти люди в целом соглашаются с теми условиями, о которых мы договорились», - отметила Дж. ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Международный валютный фонд еще не определился, каким образом Украине будет предоставлен следующий транш кредита МВФ – будут ли второй и третий траншы объединены, либо будет использована другая схема.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сегодня журналистам.

«Я могу сказать, что мы еще проводим консультации и дискуссии с правительством, НБУ, Секретариатом Президента по этому вопросу. И поэтому думаю, что сейчас преждевременно давать какие-либо комментарии касаемо того, как это будет происходить», - заявила Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Напомним, что согласно графику предоставления кредита "стенд-бай", в мае Украина должна получить третий транш кредита, вместе с этим еще не решен вопрос с получением второго транша.

Правительство не намерено повторно вносить в Верховную Раду законопроекты относительно сбалансирования бюджета Пенсионного фонда и финплана НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства, отвечая на вопрос журналистов о необходимости внесения изменений в государственный бюджет относительно Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины», которые могут приниматься только через закон в парламенте.

«Мы нашли правовые возможности постановлениями правительства урегулировать все вопросы, которые касаются сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». Мы больше не будем подавать в парламент аналогичные законопроекты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее мнению, путь через постановления правительства длиннее и сложнее, чем через законы. «Безусловно, через законы это было бы проще, лаконичее и более, мне кажется, оптимально. Через постановления – это другой вариант подхода, но он тоже является абсолютно правовым», - подчеркнула глава правительства.

Премьер-министр сообщила, что правительство единогласно приняло все необходимые постановления. В частности, о сокращении части расходов государственного бюджета несоциального направления, о повышении тарифов на газ и электроэнергию для зажиточных людей, о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и финансового плана компании «Нафтогаз Украины», о легализации средств, которые получают бюджетные учреждения за предоставление платных услуг и тому подобное.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство не ввело ни одной дополнительной категории платных услуг. «Все гарантированные государством бесплатные услуги будут предоставляться бесплатно», - добавила она.

Кроме того, сообщила премьер-министр, Кабмин на сегодняшнем заседании откорректировал совместное с Национальным банком постановление, касающееся рекапитализации коммерческих системных банков.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s поместило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Киева на уровне «ССС+» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

«Это рейтинговое действие обусловлено растущим давлением, вызванным краткосрочными заимствованиями в результате относительно неожиданного решения города о привлечении двух банковских займов для погашения задолженности по оплате тепловой энергии», – заявил кредитный аналитик Standard & Poor`s Карен ВАРТАПЕТОВ.

В сообщении отмечается, что рейтинг Киева отражает недавно пониженный суверенный рейтинг, а также учитывает значительный объем долга города и связанные с ним валютные риски. «До последнего времени первый платеж Киева по погашению основной суммы долга приходился на 2011 год. Однако в результате недавнего решения о привлечении краткосрочных банковских кредитов для погашения кредиторской задолженности по оплате тепловой энергии расходы на обслуживание и погашение долга уже в 2009-2010 гг. превысят ранее ожидавшийся уровень», – отмечает S&P.

Также сообщается, что положительное влияние на уровень рейтингов оказывает роль Киева как столицы и экономического центра Украины.

S&P указывает, что помещение рейтингов в список CreditWatch с негативным прогнозом отражает подверженность города риску рефинансирования на фоне проблем с ликвидностью, который возрос в результате неожиданного решения прибегнуть к краткосрочным заимствованиям.

Рейтинговое агентство отмечает, что выведет рейтинги из списка CreditWatch и оставит их на прежнем уровне, если центральное правительство предоставит четкое и надежное подтверждение своей готовности оказать своевременную поддержку городу в случае необходимости выполнить обязательства по обслуживанию и погашению недавно привлеченных займов. Другими факторами, позволяющими произвести такое рейтинговое действие, могут стать взвешенный подход администрации Киева к управлению долгом и ликвидностью, а также заметное повышение объема поступлений доходов города.

«Тем не менее, рейтинги могут быть понижены, если город будет и дальше проводить рискованную политику привлечения краткосрочных заимствований в текущем году и (или) если центральное правительство не посчитает нужным подтвердить свое однозначное намерение оказывать городу финансовую поддержку, – подчеркнул К.ВАРТАПЕТОВ. – Дополнительным фактором, способным неблагоприятно повлиять на рейтинги Киева, может стать негативное рейтинговое действие в отношении Украины».

Правительство Украины выступает за активизацию продажи государственных ценных бумаг физическим лицам, что обеспечит увеличение в гособороте средств населения в гривне и других валютах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сегодня люди столкнулись с такой непреодолимой проблемой, когда они не верят банкам, часть денег из банков забрали, и эти деньги хранят в своих домах, как говорится, в стеклянных банках, а не в нормальных банках", - сказала премьер.

И добавила: "Пока окончательно возродится доверие к банкам - а мы все для этого будем делать - мы предложим сегодня хранить эти деньги в государстве и продать ценные бумаги с очень хорошей доходностью, которые дадут возможность хранить, либо в валюте, либо в гривне, гражданам свои сбережения с гарантией государства, под хорошие проценты, в том числе, одновременно с легализацией финансовых ресурсов, которые есть сегодня у физических лиц», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров Украины намерен перевести государственные бюджетные учреждения на хозрасчетный вариант предоставления услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабмина.

«Имеется в виду, что если государство платит, например, учебным заведениям зарплату, коммунальные услуги и другое, то сейчас нужно переходить на оплату стоимости услуг. То же самое и страховая медицина. Не зарплата и все остальное для медицинских учреждений, а то же самое только через стоимость услуги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что сегодня планируется принять пакет документов по переведению бюджетных учреждений на хозрасчетный вариант работы, и при этом учреждения будут иметь отдельные расчетные счета в казначействе, и средствами на этих счетах они смогут распоряжаться без проблем.

«Все доходы, которые будут поступать от платных услуг, будут зачисляться на эти специальные счета, которые будут функционировать, как любой другой счет хозяйствующего субъекта. Это будет первый шаг по реализации концепции предоставления платных услуг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует откорректировать совместное с Национальным банком постановление о рекапитализации банков для того, чтобы ускорить начало этой процедуры в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабмина.

Она подчеркнула, что сегодня идет очень постепенный переход к поддержке правительством банков, в которых НБУ ввел временные администрации.

«Хочу подчеркнуть, что вхождение правительства в капитал банков, которые сегодня считаются проблемными, предусматривает защиту вкладчиков этих банков, которые держат там депозиты, расчеты по которым не проводятся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9870/8,0440, к 11:00 сузился спрэд 8,0000/8,0350. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0150/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены повысились до 0,2394/0,2406. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2396/0,2406. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3476 (-0,1024).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3260/1,3380. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6095/10,6910, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6275/10,6880, и к 12:00 составили 10,6350/10,6635. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,6545/10,6870.

Новости ТЭК

Кабинет министров Украины рекомендует Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики повысить для населения тарифы на электроэнергию и природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабмине.

«Кабинет министров рекомендовал НКРЭ повысить тариф на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 100 кВт/ч в месяц, в 3,5 раза», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В то же время, и.о. министра предположил, что увеличение тарифов на электроэнергию, скорее всего, не коснется семей, которые потребляют от 400 до 600 кВт/ч в месяц.

И.УМАНСКИЙ также сообщил, что Кабмин рекомендовал НКРЭ увеличить на 5% тариф на природный газ для семей, потребляющих свыше 2,5 тыс. куб. метров в год, и на 10% - более 6 тыс. куб. метров природного газа в год.

Кабинет министров Украины сегодня на внеочередном заседании для сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины» ввел двухпроцентную надбавку к тарифам на природный газ для промышленных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Два процента, которые были определены постановлением правительства, опять установлены и мы даем им дополнительный ресурс для компенсации в ценах для НАК «Нафтогаз». Двухпроцентная надбавка к тарифу на газ – это как источник компенсации», - сказал И.УМАНСКИЙ.

И.о. министра финансов подчеркнул, что сегодняшнее решение правительства распространяется на все промышленные предприятия, за исключением тех, которые используют природный газ как сырье, а не как энергоноситель.

И.УМАНСКИЙ отметил, что, по оценкам Министерства финансов, введение двухпроцентной надбавки к тарифам позволит НАК «Нафтогаз Украины» получить дополнительно от 560 до 580 млн. грн.

Украина в январе-феврале т.г. сократила импорт природного газа на 5,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млрд. 530,712 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-феврале т.г. в общем объеме импорта составил 26,2%.

Экспорт природного газа в январе-феврале т.г. увеличился на 70,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 674,1 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-феврале т.г. Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 42,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 290,358 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-феврале т.г. составил 5,0%.

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 408 народных депутатов из 434 зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями в парламент Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии» для повторного рассмотрения. Президент отметил, что принятый Верховной Радой Украины 19 марта 2009 года Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии» не может быть подписан по ряду обстоятельств.

В частности, по Закону «Об электроэнергетике» субъектам электроэнергетики предоставлено право принимать участие во внешнеэкономическом сотрудничестве в соответствии с государственными программами, международными договорами Украины и законодательством Украины. При этом закон не содержит положений относительно урегулирования конкретных видов такого сотрудничества, которыми, в частности, являются экспорт, импорт и транзит электрической энергии. Не содержит положений относительно импорта и транзита и закон, который поступил на подпись. Им предлагается урегулировать только вопрос экспорта электрической энергии. В таком случае вопросы импорта и транзита электрической энергии и в дальнейшем останутся неурегулированными.

Кабинет министров Украины намерен перевести государственные бюджетные учреждения на хозрасчетный вариант предоставления услуг.

Новости АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за возобновление 13% надбавки к ставке ввозной пошлины для сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, закрывая совещание по вопросам финансового состояния предприятий АПК и относительно ситуации в животноводстве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это необходимо для поддержки отечественного товаропроизводителя.

При этом он отметил, что понимает, насколько это тяжелое решение, но убежден, что необходимо объяснять всем, в том числе и международным учреждениям, необходимость такого решения для Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает сельхозпроизводителей своей активной позицией повлиять на снятие моратория на продажу земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Яготине Киевской области на совещании по вопросам финансового состояния предприятий АПК и ситуации в животноводстве.

Президент подчеркнул, что ни в одной стране мира банковская система не кредитует аграрный сектор без движения земли, поскольку давать кредиты на будущий урожай очень рискованно. «Сертификат на землю – это облако в штанах», - сказал Президент, подчеркнув, что мораторий очень серьезно ограничивает развитие сельскохозяйственного сектора.

В.ЮЩЕНКО назвал феодализмом и преступлением сохранение в Украине такого моратория. По его словам, сельхозпроизводители и все, кто причастен к АПК, должны без политики сделать все, чтобы заставить именно политиков снять мораторий на продажу земли.

Президент отметил, что при необходимости можно было бы ввести определенные ограничения. Например, относительно того, что владельцем земли может быть только гражданин Украины. Также можно было бы в законе, который бы отменял мораторий, записать, что назначение земли не может меняться. А также можно было бы, по мнению Президента, запретить определенные операции с землей на определенное в законе время.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение Генеральной прокуратуре осуществить проверку процесса импортирования в Украину мясопродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Яготине Киевской области во время выступления на совещании по вопросам финансового состояния предприятий АПК и ситуации в животноводстве.

В.ЮЩЕНКО подверг критике ситуацию с ввозом в Украину дешевого мяса. Он выразил сомнение, что мясо за 80 центов может попадать на территорию Украины без таможенных нарушений. «Очевидно, по накладным это не мясо», - предположил Президент.

Он попросил Генпрокуратуру проверить всю цепочку завоза на территорию Украины импортного мяса.

При этом Президент подчеркнул, что вообще вся политика правительства, как нынешнего, так и предыдущего, по поддержке отечественного мясопроизводителя является непродуманной. По словам Президента, чем больше импорт мяса, тем меньше поголовье скота в Украине. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать не иностранного товаропроизводителя, а отечественного, предоставлять ему преференции и льготы.

«Парадокс, мы в этом году имели самый большой урожай фуражного зерна и наименьшее количество поголовья», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он назвал трагедией темпы роста импорта мяса в Украину, отметив, что если эта тенденция сохранится, то украинскому мясопроизводству будет угрожать исчезновение.

«Импортировать мясо в Украину – это все равно, что в Россию импортировать нефть и газ, а в Колумбию – кофе», - сказал Президент, добавив, что правительство Южной Кореи отправили в отставку, когда оно приняло необоснованное решение, которое привело к резкому увеличению импорта мяса в страну.

Также В.ЮЩЕНКО в очередной раз подверг критике действия правительства по ограничению экспорта зерна и растительного масла. Говоря об ограничении экспорта растительного масла, В.ЮЩЕНКО заметил, что Украина является одним из крупнейших его производителей в мире. «Казалось бы, украинским маслом полита половина мира, у нас один конкурент – Аргентина, но, слава Богу, она далеко», - сказал Президент, выразив удивление, почему при таких условиях ограничивается экспорт и предоставляется право лишь двум компаниям, одна из которых принадлежит депутату от БЮТ.

«Разве это конкуренция?», - поинтересовался Президент, выразив мнение, что подобные решения продиктованы не государственными интересами.

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