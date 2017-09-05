В Украине установили первые криптоматы

В Киеве появились первые криптоматы в зданиях возле станций метро "Кловская" и "Палац Украина", а также на Соломенке, на левом берегу, на Троещине и на Оболони. Об этом говорится в сообщении KUNA Bitcoin Agency в социальной сети Facebook.

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"4 сентября 2017 года началось открытое тестирование системы криптоматов в Украине - частный предприниматель, купивший первые шесть терминалов для продажи биткоина за наличные, уже разместил их в Киеве, еще два на следующей неделе появятся в Харькове", - говорится в сообщении.

В агентстве говорят, что уже получили заявки на более чем 150 терминалов по всей Украине. Чтобы купить криптовалюту, нужно дать автомату сосканировать свой адрес кошелька из биткоин-приложения на смартфоне, внести наличные деньги (от 500 грн) - и биткоины отправятся на кошелек.

По данным на 4 сентября, курс криптовалюты Bitcoin после роста выше отметки $5 тысяч опустился до $4,6-4,3 тыс.

Как сообщал УНИАН, недавно полиция и СБУ обнаружили на территории лечебно-оздоровительного центра института Патона "фабрику" генерации криптовалюты Bitcoin, которая работала с нарушением законодательства Украины.