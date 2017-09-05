Премьер призывает Раду объединиться для проведения реформ

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает народных депутатов из парламентской коалиции и оппозиции объединиться для проведения необходимых структурных реформ в Украине. Об этом он заявил во время открытия новой сессии работы парламента.

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"Я хотел бы призвать всех нас объединиться для принятия конкретных решений, который дадут возможность людям получить качественную пенсию, качественное образование, охрану здоровья, получить доступ к качественному и справедливому правосудию… Я хотел бы, чтобы мы боролись вместе – коалиция и оппозиция, внефракционные депутаты, которые болеют за Украину", - сказал Гройсман.

Также премьер-министр призвал депутатов прекратить постоянные распри для совместного принятия важных решений.

"Я призываю вас всех сделать эти изменения, перестать заниматься постоянными распрями. Мы с вами имеем шанс сделать Украину успешной", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава парламента Андрей Парубий открыл седьмую сессию Верховной рады восьмого созыва.

30 августа Гройсман заявлял, что он рассчитывает на то, что этой осенью парламент примет предложенные правительством реформы пенсионной системы, медицины, образования и др. Всего этой осенью, по словам главы правительства, нужно принять около 50 законопроектов.