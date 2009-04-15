В Венгрии новый премьер

Правительство Венгрии возглавил бывший министр экономики Гордон Байнай. Новый премьер сменил на этом посту Ференца Дюрчаня, который подал в отставку в конце марта, сообщает Немецкая волна.

Парламент Венгрии во вторник, 14 апреля, избрал на пост главы правительства беспартийного министра экономики Гордона Байная. Его кандидатуру предложил бывший премьер, социалист Ференц Дюрчань, за отставку которого проголосовали 204 из 386 парламентариев. Как сообщает агентство AFP, против в ходе процедуры вотума недоверия не высказался ни один депутат, 8 членов парламента воздержались.

В тот же день венгерские законодатели утвердили в должности нового премьер-министра. Перед голосованием Гордон Байнай представил парламенту свой кризисный кабинет, в котором 6 портфелей из 12 получили новые министры. Ключевые посты в новом правительстве займут беспартийные эксперты. Сам новый премьер, назвав себя "кризисным менеджером без политических амбиций", намерен, по его словам, жесткими, но неизбежными мерами как можно быстрее вывести страну из экономического кризиса.

Во вторник в Будапеште прошла демонстрация сторонников оппозиции, требующих проведения досрочных выборов. Перед зданием парламента собралось около 5000 человек, передает агентство dpa. Полиция задержала пять человек.