ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Безработица: лучше только в Швейцарии» пишет о том, что, по данным отечественной статистики, Украина находится среди стран с самым низким уровнем безработицы. Однако эксперты считают, что реальная безработица у нас не меньше, чем в Польше (сейчас в 4 раза выше). Дело в том, что официальная статистика в Украине использует устаревшую методику подсчета. К тому же она не учитывает рабочих, отправленных в неоплачиваемые отпуска…

http://delo.ua/news/104947/

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Также «Дело» в материале «Игорь Франчук: Я готов финансировать политический проект Яценюка» подает интервью экс-главы «Черноморнафтогаза» Игоря Франчука. Он рассказал изданию, почему продал свой бизнес в Крыму и какую политическую силу он готов поддержать на следующих выборах…

http://delo.ua/news/104936/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «МВФ отправили в обход» пишет о том, что Верховная Рада вчера не выполнила требования МВФ и не внесла изменения в госбюджет и пенсионное законодательство. Бойкот голосования со стороны депутатов НУ-НС заставил правительство на экстренном заседании отказаться от повторного внесения антикризисных законов в парламент. Кабмин решил принять пакет из 19 постановлений, сокращающих все несоциальные расходы и переводящих предприятия бюджетной сферы на коммерческую основу. Дефицит бюджета сможет профинансировать население, которому разрешили покупать гособлигации. Такой выход из кризиса МВФ поддержал…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1155895

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Валютная перезагрузка» пишет о том, что Нацбанк прикрыл последние лазейки, позволявшие банкам спекулировать на курсе гривни. Постановлением №108, которое вступит в силу в конце недели, регулятор запретил банкам до конца года проводить на валютном рынке спотовые и форвардные операции, а также ограничил возможности банков по покупке валюты на межбанке. Банкиры говорят, что таким образом НБУ добьется снижения давления на курс гривни, но подвергает банки большому валютному риску, снижающему стабильность системы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1155901

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Издание «Экономические известия» подает материал «Заправщики рассчитывают на премиальные», в котором говорится, что ценовая дистанция между премиальными видами бензинов и традиционным А-95 украинского стандарта на стелах ряда украинских автозаправок заметно сократилась. Данный ход направлен на оживление изрядно просевших продаж улучшенного топлива…

http://www.eizvestia.com/state/full/4178659

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Банки проигрывают на публике», в котором пишут, что котировки еврооблигаций украинских банков показывают, что несмотря на приезд миссии МВФ, иностранные инвесторы стали с еще большим опасением относиться к публичным долгам отечественных банков…

http://www.eizvestia.com/state/full/4178647

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«Газета по-киевски» в материале «Самолет – не повод для транжирства» подает результаты собственного разбирательства в особенностях разных способов экономии на авиабилетах…

http://mycityua.com/articles/travels/2009/04/14/104723.html

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Газета «Сегодня» публикует материал «Регионы не будут помогать Тимошенко выпрашивать кредит у МВФ», в котором подает интервью народного депутата Николая Азарова. Он прокомментировал изданию ситуацию с антикризисными законопроектами правительства…

http://www.segodnya.ua/news/14045262.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Занять не для себя» пишет о том, что после многолетнего перерыва Россия снова собирается просить в долг у иностранных инвесторов. В 2010 г. Минфин хочет занять до 5 млрд долл. — главным образом, чтобы облегчить заимствования частным компаниям…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/15/191310

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Также «Ведомости» публикуют статью «Заемщиков пожалели», в которой пишется, что стандарты реструктуризации ипотеки в России будут смягчены — это решение вчера принял совет Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК). Агентство не называет количество ипотечных заемщиков, обратившихся за помощью в реструктуризации кредитов в связи с потерей или уменьшением дохода, но отказы получили 52% из них…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/15/191314

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Издание «Известия» подает материал «Что нам до дефолта Украины?», в котором попыталось разобраться, как различные "национальные банкротства" могут ударить по России…

http://www.izvestia.ru/economic/article3127422/

(УНИАН)