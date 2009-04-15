АНОНС на 15 апреля 2009 г.

9-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Возможные перестановки в Правительстве». Участники пресс-конференции: директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Константин Бондаренко, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов, политолог Владимир Цыбулько (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

10-00 - состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* * *

10-00 - Генеральный прокурор Украины Александр Медведько проведет координационное совещание руководителей правоохранительных органов Украины о состоянии законности и противодействия преступности в государстве, в том числе ее организованным проявлениям и коррупции, по результатам работы в 1 квартале 2009 года. Приглашены: министр внутренних дел Украины, председатель СБУ, председатель ГНАУ, председатель Госпогранслужбы Украины, председатель Гостаможслужбы Украины; прокуроры областей, городов Киева и Севастополя, военные прокуроры регионов и Военно-морских Сил Украины.

* * *

10-30 - Состоится совместное заседание Национального консультативного совета по вопросам управления государственными финансами и Межведомственной рабочей группы по разработке теоретико-методологических принципов внедрения программно-целевого метода бюджетирования на местном уровне, созданной при Министерстве финансов Украины.

* * *

11-00 - Состоится презентация новой стратегии закрытого корпоративного Инвестиционного фонда «Универсальный».

* * *

11-00 - Состоится трехстороннее рабочее совещание представителей банковских учреждений, предпринимателей и вкладчиков по Программе возобновляемого финансирования банковских учреждений и предпринимателей населением по вопросам депозитного наполнения вкладчиками банков под залог ликвидного имущества заемщиков и перспективы создания резервной банковской системы на основе банковских учреждений, восстановивших доверие вкладчиков и заемщиков.

* * *

11-00 - Состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между Аудиторской палатой Украины и Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА, Великобритания).

* * *

11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция президента Украинского союза промышленников и предпринимателей, народного депутата Украины Анатолия Кинаха на тему: «Промышленники, предприниматели и работодатели требуют принятия общенациональной антикризисной программы» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 279-74-80, 8-050-353-33-97, 8-097-936-75- 10.

* * *

12-00 - Состоится международная конференция «Общие интересы Украины и России в расширении сотрудничества. Стратегии выхода из кризиса». В конференции примут участие руководители нескольких парламентских фракций, народные депутаты Украины, представители Государственной Думы и Совета Федерации России, председатели облсоветов и облгосадминистраций Украины и губернаторы нескольких российских областей, руководители крупных российских и украинских компаний, представители Российской Торгово-промышленной палаты и др..

* * *

12-00 - Состоится пресс-конференция на тему: «Начнется ли с 1 мая этого года ГМО-маркировка в Украине?»

* * *

13-30 - Пресс-конференция представителя ООО КУА "Сварог Эссет Менеджмент" Анны Короткой по поводу изменения способов управления ОАО "Турбоатом".

* * *

14-30 - Парламентский Комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики проведет слушания на тему: «О проблемах планирования и застройки городов Украины (на примере Одессы, Днепропетровска, Харькова и Киева)».

* * *

14-30 - Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам социальной политики и труда. Будут рассматриваться вопросы: проект Закона о внесении изменений и дополнений в статьи 42 и 184 Кодекса законов о труде Украины (о защите лиц, имеющих на иждивении детей); проект Закона о сокращении задолженности перед Пенсионным фондом стратегических и угледобывающих предприятий и восстановление пенсионных прав их работников; проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения социальной защиты военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и другие.

* * *

15-30 - Состоятся публичные дебаты на тему: «Кризис - лучшее время для долгосрочных экономических реформ». Организаторы: Фонд «Эффективное Управление» и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Участники: экс-президент Украины Леонид Кучма, бывший премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл, глава Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья Королевская и др.

* * *

15-30 - Круглый стол, посвященный итогам апрельского макроэкономического консенсус-прогноза. В этом месяце консенсус-прогноз составлен на основании прогнозных данных 15 ведущих компаний и институтов, которые составляют макроэкономический прогноз Украины на постоянной основе.

* * *

16-30 - Состоится встреча Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с участниками конференции "Общие интересы Украины и России в расширении сотрудничества. Стратегии выхода из кризиса". С российской стороны в конференции примут участие: Олег Морозов, первый зам.председателя Госдумы Федерального Собрания РФ; Виктор Черномырдин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине; Сергей Глазьев, зам.ген.секретаря ЕврАзЭС; Сергей Катырин, вице-президент ТПП РФ; Владимир Дмитриев, председатель государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” и другие.

* * *