Оснований для роспуска Верховной Рады нет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО признает отсутствие оснований для роспуска Верховной Рады.

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант».

В.ЮЩЕНКО заявил, что не хочет, чтобы «в парламенте было ощущение, что Президент только и мечтает провести досрочные выборы».

«Но если у нас есть коалиция, у которой нет большинства, то я задаю вопрос - у нас легитимная власть или нет? Система, которая работает на несоответствии Конституции, хромает на обе ноги», – сказал он.

По словам Президента, в такой ситуации лучше добиться соответствия Конституции - пусть в парламенте будет сформировано большинство из 226 народных депутатов, которые смогут реализовать свой политический курс.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сутью его представления в Конституционный Суд является узнать, если ли сейчас в ВР большинство. «Я не хочу отталкиваться от положений регламента Верховной Рады и готов дождаться решения КС. Есть норма о том, что при отсутствии большинства я должен выполнить требование Конституции, но эта норма может быть использована только после обнародования толкования КС», – пояснил Президент.

При этом на вопрос: «А в данный момент у Вас нет оснований для роспуска Рады?», В.ЮЩЕНКО ответил: «Именно так, оснований нет. Но я считаю, что толкование Конституционного Суда даст возможность назвать вещи своими именами. Напомню, глава Конституционного Суда обещал, что решение будет вынесено в течение месяца, и пару недель из этого срока уже прошло. Я верю, что эти сроки будут соблюдены, потому что в правовом смысле, насколько я понимаю, тут серьезной дискуссии быть не может».

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начал рассмотрение дела по конституционному представлению Президента относительно официального толкования положения части восьмой статьи 83 Конституции в системной связи с положениями частей шестой, седьмой статьи 83, пункта 9 части первой статьи 106, частей третьей, четвертой статьи 114 Конституции.

По мнению главы государства, указанное положение Конституции требует разъяснения, поскольку сформированная в Верховной Раде VІ созыва коалиция фракций Блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина – Народная Самооборона», Блока Литвина не внесла Президенту предложений относительно формирования правительства, что свидетельствует о неоднозначном понимании указанного положения Конституции и является основанием для его официального толкования КС.