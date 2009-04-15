Ющенко: поддержит ли парламент открытые избирательные списки?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не уверен в поддержке парламентом его предложений о введении открытых избирательных списков.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

В.ЮЩЕНКО сказал, что выступает против снижения избирательного барьера в рамках предвыборной реформы. «Другой разговор, что нам нужно менять избирательную систему и вводить механизм открытых списков. И вот здесь Украине нужно определиться», – сказал Президент.

Он отметил, что сейчас необходимо усовершенствовать избирательную систему путем введения открытых списков. Однако, отвечая на вопрос, есть ли у него 100-процентная уверенность в том, что Верховная Рада прислушается к таким предложениям и пойдет с ними на выборы, В.ЮЩЕНКО отметил: «Честно скажу, нет. Я допускаю, что в парламенте могут победить люди со слабой позицией. Хотя и Юлия ТИМОШЕНКО, и Виктор ЯНУКОВИЧ говорили, что действующая система нездорова, что ее нужно менять. Но я понимаю, в тот момент, когда мы начнем говорить о деталях механизма открытых списков, это может серьезно разъединить нас».

Президент подчеркнул, что в такой ситуации он рассчитывает на поддержку украинского народа. «Не удастся изменить закон о выборах - будем принимать обновленную Конституцию, где будет введен механизм законодательной инициативы со стороны граждан. Тогда будет все просто. Собрали 100 тыс. подписей, и закон попал в парламент», – сказал В.ЮЩЕНКО.