Ющенко поддержал правительство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает шаги правительства, направленные на возобновление сотрудничества нашего государства с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя вчерашние решения Кабинета министров.

«Мы должны помнить, что экономическую и социальную политику в государстве формирует правительство. Это его персональная ответственность и компетенция, и потому любой шаг, направленный на формирование ответа на тот или другой вопрос - это исключительно его компетенция», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что приветствует активную позицию правительства.

Как сообщал УНИАН, ВР 14 апреля на утреннем заседании не внесла в повестку дня три антикризисных закона, необходимых для получения Украиной очередного транша кредита Международного валютного фонда.

В частности, не были включены к рассмотрению законопроекты: «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам).

После этого Кабинет министров провел внеочередное заседание, после которого премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабмин нашел «правовые возможности постановлениями правительства урегулировать все вопросы, которые касаются сбаоансирования бюджетов Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». Премьер-министр сообщила, что правительство единогласно приняло все необходимые постановления. В частности, о сокращении части расходов государственного бюджета несоциального направления, о повышении тарифов на газ и электроэнергию для состоятельных людей, о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и финансового плана компании «Нафтогаз Украины», о легализации средств, которые получают бюджетные учреждения за предоставление платных услуг, и т.п.