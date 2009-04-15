Обвинения Кабмина в превышении полномочий безосновательны

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает безосновательными обвинения в адрес правительства в превышении полномочий при принятии постановлений, позволяющих имплементировать некоторые нормы трех антикризисных законопроектов, которые Верховная Рады отказалась рассматривать 14 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На самом деле вчера правительство пыталось инструментами, которыми оно располагает, в определенной степени решить круг тех проблем, которые являются существенными для преодоления последствий финансово-экономического кризиса, в том числе и в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр юстиции подчеркнул, что, принимая соответствующие постановления, правительство возложило на себя законотворческие полномочия Верховной Рады.

«Так этот вопрос не может подниматься и не может рассматриваться в таком контексте. Правительство использовало те правовые возможности, которые находятся в пределах компетенции правительства. Я допускаю, что в тех или иных случаях может быть дискуссия о том, относится ли то или иное положение постановлений правительства к компетенции правительства или парламента, но в случае такого компетенциального спора он может быть решен либо в Конституционном Суде, либо в суде общей юрисдикции, если этот вопрос находится в его компетенции. Таким образом, я убежден, что мы не создаем прецедента. Страна является развитой в правовом понимании, несмотря на все проблемы правоприменительной практики в наших политических реалиях», - пояснил он.

Н.ОНИЩУК сообщил, что Кабмин поручил Министерству юстиции провести тщательный правовой анализ принятых накануне постановлений для того, чтобы избежать возможных правовых коллизий. При этом он подчеркнул, что решения правительства пока еще не опубликованы и соответственно еще не вступили в силу.

«Именно поэтому проекты постановлений, одобренные вчера на заседании, пока еще не являются правовыми актами, и все комментарии являются преждевременными», - добавил министр.

Н.ОНИЩУК предположил, что постановления правительства, позволяющее продолжить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, будут доработаны и опубликованы в ближайшие несколько дней.

Справка: вчера правительство приняло девятнадцать постановлений после того, как Верховная Рада отказалась рассматривать антикризисные законопроекты.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 апреля на утреннем заседании не внесла в повестку дня три антикризисных закона, необходимых для получения Украиной очередного транша кредита Международного валютного фонда.

После этого Кабинет министров провел внеочередное заседание, на котором принял 19 постановлений по вопросам, на урегулировании которых настаивает МВФ.

В связи с этим оппозиционная Партия регионов обвинила Кабмин в превышении полномочий.