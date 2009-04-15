Тимошенко планирует посетить Москву

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует осуществить визит в Москву 28-29 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель аппарата премьер-министра Михаил ЛЕВИНСКИЙ.

“Скорее всего, визит начнется 28 апреля. В первую очередь, программой визита предусмотрено проведение заседания российско-украинского комитета по экономическому сотрудничеству”, - сказал М.ЛЕВИНСКИЙ.

По его словам, в рамках визита Ю.ТИМОШЕНКО в Москву предполагается ее встреча с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.