В Германии резко понизились оптовые цены

Столь мощного падения цен не было уже более двух десятилетий. Аналитики полагают, что вслед за оптовиками начнут снижать цены и розничные торговцы, сообщает Немецкая волна.

В марте снижение оптовых цен в Германии составило 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Последний раз столь значительное падение оптовых цен отмечалось в январе 1987 года. В наибольшей степени подешевели ископаемые энергоносители и продукты питания. Бензин и минеральные масла, а также уголь потеряли 21,4 процента своей прошлогодней стоимости. Цены на злаки, сырой табак и корма упали на 42,6 процента. Молокопродукты, яйца и пищевые жиры розничные торговцы могли приобрести на 10 процентов дешевле.

Оптовые цены, считающиеся верным барометром инфляции, снижаются в Германии вот уже 8 месяцев подряд. В настоящее время инфляция в ФРГ находится на самом низком за последнее десятилетие уровне. В марте рост розничных цен составил всего 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы компании розничной торговли начнут снижать также и свои цены, и стоимость жизни в Германии понизится.