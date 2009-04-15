ГЛАВНОЕ на 15 апреля (день)

Хроника дня

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Среди основных новостей первой половины дня стали данные Госкомстата по промпроизводству, которые премьер-министр назвала "скромными", сообщения о поддержке предприятий ГМК и химпрома, заявления Тимошенко о скором возобновлении кредитования МВФ и Ющенко о поддержке действий правительства в этом направлении.

Спад промпроизводства в Украине в марте 2009/2008 составил 30,4%

В Украине спад промышленного производства в марте 2009 года, по сравнению с мартом 2008 года, составил 30,4%, в январе-марте 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 31,9%, в марте 2009 года против февраля 2009 года зафиксирован рост на уровне 8,3%.

Такие данные сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в марте т.г. против марта 2008 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 15,6% (в марте к февралю 2009 года – рост 8,3%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 33,2% (к февралю – рост 9,3%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 1,4% (к февралю – рост 7,8%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в марте т.г. против марта 2008 года составило 37,2% (против февраля – рост 9,4%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 37,6% (к февралю – рост 2,9%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в марте т.г. против марта 2008 года составил 40,4% (к февралю – спад 2,5%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 21,2% (к февралю – рост 9,2%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 9,4% (к февралю – рост 13,5%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 29,8% (к февралю - рост 20,6%), в производстве стройматериалов, стеклоизделий - спад 50,3% (к февралю – рост 17,9%).

В Госкомстате сообщили, что в марте т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с мартом 2008 года, снижение производства составило 43,1% (к февралю – рост 4,6%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 53% (рост 5,9%).

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 11% (рост 3,6%).

Тимошенко назвала "скромными" тенденции оздоровления экономики

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что последние результаты развития экономики Украины свидетельствуют о том, что наметились скромные тенденции ее оздоровления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

Премьер сообщила, что в марте по сравнению с февралем рост промышленного производства составил 8,3%. «Это говорит о том, что наметились скромные тенденции к оздоровлению, но это далеко не оздоровление и восстановление», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что рост продемонстрировали практически все отрасли производства, и по некоторым видам продукции он составил 50-60%. В том числе она отметила, что рост розничной торговли в марте по сравнению с февралем составил 11,5%, пассажирооборот увеличился на 11,4%, рост продукции в строительной отрасли увеличился на 38%, в сельском хозяйстве - на 14%.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года падение промышленного производства составило около 30%.

Кабмин продлил мораторий на ж/д тарифы для ГМК Своим постановлением №336 от 8 апреля Кабинет министров Украины продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля этого года. Текст соответствующего постановления опубликован в газете «Урядовий кур’єр».

Как сказано в постановлении №336, в пунктах 4 и 5 постановления Кабмина от 14 ноября 2008 года №925 «Про первоочередные меры по стабилизации ситуации, которая сложилась в горно-металлургическом и химическом комплексах» слова и цифры «до 1 апрель 2009 года» заменить словами и цифрами «до 1 июля 2009 года».

Как сообщал УНИАН, ранее пунктом 4 постановления №925, Кабмин обязал Минтрансвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля этого года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозу грузов по железной дороге.

Пунктом 5 этого постановления Кабмин рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики пристановить с 1 ноября 2008 года по 1 апреля 2009 года повышение цен на электроэнергию для предприятий ГМК и химической промышленности.

НКРЭ не изменила тарифы на электроэнергию для ГМК и химпрома

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики продлила до 1 июля действие фиксированных розничных тарифов на электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.

Об этом УНИАН сообщила начальник управления ценовой политики в электроэнергетике НКРЭ Ольга Осадча.

По ее словам, действие постановления №1241 продлено во вторник 14 апреля (постановление №419).

НКРЭ уже дважды 27 октября 2008 года и 15 января 2009 года фиксировала розничные тарифы на электроэнергию для 111 предприятий ГМК и химпрома на уровне октября 2008 года. Последний раз действие постановления №1240 было продлено до 1 апреля.

Напомним, что розничные тарифы на электроэнергию в октябре 2008 года для потребителей первого класса напряжения были установлены на уровне 42,21 коп. кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса напряжения – 56,24 коп. за кВт/ч (без НДС).

Финансовые новости

Тимошенко: МВФ примет положительное решение по кредиту

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что решение Кабинета министров позволит Международному валютному фонду принять позитивное решение о выделении очередных траншей кредита Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на очередном заседании правительства.

«Наше вчерашнее внеочередное заседание и те решения, которые были приняты, полностью сменили то разочарование, которое возникло в связи с провалом законов в Верховной Раде, на оптимизм миссии Международного валютного фонда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, вчерашнее решение правительства воспринимается «нормально, как эффективная работа, которая через несколько дней будет иметь соответствующие результаты».

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила всех членов правительства за работу над постановлениями правительства, которые позволяют продолжить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля на внеочередном заседании правительства были приняты постановления о сокращении части расходов государственного бюджета несоциального направления, о повышении тарифов на газ и электроэнергию для состоятельных людей, о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», о легализации средств, которые получают бюджетные учреждения за предоставление платных услуг и пр.

Ющенко поддержал правительство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает шаги правительства, направленные на возобновление сотрудничества нашего государства с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя вчерашние решения Кабинета министров.

«Мы должны помнить, что экономическую и социальную политику в государстве формирует правительство. Это его персональная ответственность и компетенция, и потому любой шаг, направленный на формирование ответа на тот или другой вопрос - это исключительно его компетенция», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что приветствует активную позицию правительства.

Онищук назвал обвинения Кабмина в превышении полномочий безосновательными

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает безосновательными обвинения в адрес правительства в превышении полномочий при принятии постановлений, позволяющих имплементировать некоторые нормы трех антикризисных законопроектов, которые Верховная Рады отказалась рассматривать 14 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На самом деле вчера правительство пыталось инструментами, которыми оно располагает, в определенной степени решить круг тех проблем, которые являются существенными для преодоления последствий финансово-экономического кризиса, в том числе и в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр юстиции подчеркнул, что, принимая соответствующие постановления, правительство возложило на себя законотворческие полномочия Верховной Рады.

«Так этот вопрос не может подниматься и не может рассматриваться в таком контексте. Правительство использовало те правовые возможности, которые находятся в пределах компетенции правительства. Я допускаю, что в тех или иных случаях может быть дискуссия о том, относится ли то или иное положение постановлений правительства к компетенции правительства или парламента, но в случае такого компетенциального спора он может быть решен либо в Конституционном Суде, либо в суде общей юрисдикции, если этот вопрос находится в его компетенции. Таким образом, я убежден, что мы не создаем прецедента. Страна является развитой в правовом понимании, несмотря на все проблемы правоприменительной практики в наших политических реалиях», - пояснил он.

Н.ОНИЩУК сообщил, что Кабмин поручил Министерству юстиции провести тщательный правовой анализ принятых накануне постановлений для того, чтобы избежать возможных правовых коллизий. При этом он подчеркнул, что решения правительства пока еще не опубликованы и соответственно еще не вступили в силу.

Вчера правительство приняло девятнадцать постановлений после того, как Верховная Рада отказалась рассматривать антикризисные законопроекты.

НБУ продал банкам депозитных сертификатов на 503 млн. грн.

Национальный банк Украины во вторник, 14 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на сумму 503 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Нацбанк привлек средства от восьми банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0050/8,0450, к 11:00 сузился спрэд 8,0100/8,0350, а к 12:00 цены поднялись 8,0250/8,0400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2387/0,2402, а к 12:00 повысились 0,2397/0,2404. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 33,3900 (+0,0424).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3206/08, а к 12:00 выросли 1,3255/57. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5690/10,6280, к 11:00 установились на следующих значениях 10,5880/10,6270, а к 12:00 ушли вверх 10,6350/10,6610.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн., продают – по 8,05 грн. По сравнению с 14 апреля, курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,85-8,005 грн., по продаже – 8,03-8,07 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,47 грн., что на 0,4% дешевле, чем 14 апреля, продают – по 10,76 грн., что на 0,5% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,37-10,60 грн., по продаже – в пределах 10,67-11,00 грн.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня незначительно понизился, по сравнению с 14 апреля, и составляет в среднем 0,2204/0,2459 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,19-0,23 грн., по продаже – 0,23-0,26 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 7,97 грн., продают – по 8,05 грн. (курсы не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,54 грн., продажи – 10,74 грн., незначительно изменился со вчерашнего дня.

Курс покупки/продажи российского рубля в среднем по киевским банкам почти не изменился, по сравнению с 14 апреля, и составляет 0,2197/0,2486 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 15 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,22252, к российскому рублю – 0,23062.

Социальная политика

Тимошенко предупредила министров об ответственности за долги по зарплате

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз предупредила министров об ответственности за увеличение задолженности по выплате зарплат на государственных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на очередном заседании Кабинета министров.

«Я предупреждаю всех министров, что я не буду абсолютно обращать внимание на то, кто какую политическую силу представляет, на то, какие объективные сложности… Отвечать будет каждый за результаты своей работы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что на заседании правительства 22 апреля планируется проанализировать ситуацию, сложившуюся с выплатой зарплат в первом квартале 2009 года, а также в марте текущего года.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила объявить предупреждение министру угольной промышленности Виктору ПОЛТАВЦУ и выговор его первому заместителю Сергею ОФИЦЕРОВУ за невыполнение поручения о погашении задолженности по зарплате на шахте «Чайкино» (ГП «Макеевуголь»).

«Я вчера получила информацию, что часть шахтостроителей не покидали шахту именно потому, что им не выплачена заработная плата. Я хочу сказать, что такой халатности, такой нерадивости, такой, извините, наглости по отношению к людям, какие в этот раз проявило Министерство угольной промышленности, имея выделенные деньги, не проведя своевременно все процедуры с Бюджетным комитетом, – для этого никаких оправданий не может быть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что все энергетические компании оплатили в размере 100% закупку энергетического угля, а правительство выделило из Стабилизационного фонда достаточную сумму для погашения задолженности по зарплате в угольной отрасли.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО обещала публично «спустить шкуры» с тех, кто до 15 апреля не выполнит ее указания о погашении задолженности по зарплате на госпредприятиях.

Денисова: с 1 мая вырастет взнос по пенсионному страхованию

В Украине с 1 мая взнос по пенсионному страхованию для плательщиков налогов по упрощенной системе составит 208 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя вчерашнее решение правительства о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда.

«Мы считаем, что должна быть социальная справедливость по отношению ко всем людям, в том числе и в оплате взносов. Каждый должен себя страховать на случай пенсии. У нас сегодня пенсионное страхование, поэтому те средства, которые они заплатят, - это минимальный взнос, который сегодня составляет 208 грн.», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр уточнила, что в настоящее время по упрощенной системе свои отчисления в Пенсионный фонд осуществляют 1,392 млн. граждан. При этом в настоящее время единый фиксированный налог составляет от 6 до 84 грн.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, изменение размера фиксированного налога позволит дополнительно привлечь в бюджет Пенсионного фонда 1,9 млрд. грн. за восемь месяцев 2009 года.

Кроме того, по словам министра, при начислении пенсии в 2009 году будет использоваться коэффициент стоимости одного года трудового стажа в размере 1,35 (то есть в 2009 году коэффициент будет сохранен на уровне 2008 года – УНИАН).

«Эти два положения вступят в силу 1 мая 2009 года», - сообщила Л.ДЕНИСОВА.

Профсоюзы огласят «черный список» плохих работодателей

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) в конце апреля огласит «черный список» худших работодателей страны. Об этом УНИАН сообщил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

В частности, Национальный форум профсоюзов Украины начал сбор данных по всей стране о самых проблемных предприятиях и их руководителях. Профсоюзные активисты опрашивают рабочих о главных социальных проблемах: задержках зарплат, незаконных увольнениях, сокращениях рабочей недели и т.д.

Результаты всеукраинского опроса будут представлены 28 апреля, накануне Международного дня солидарности трудящихся.

"Сегодня многие работодатели пользуются экономическим кризисом как мнимой причиной невыполнения своих социальных обязательств перед наемными работниками. Мы должны назвать этих людей поименно. О них должна знать вся страна", - заявил председатель НФПУ.

По словам М.ЯКИБЧУКА, кроме списка худших работодателей страны, 28 апреля НФПУ представит неофициальные данные относительно реального уровня безработицы, суммарной задолженности по зарплатам в Украине.

Справка УНИАН. Национальный форум профсоюзов Украины создан в декабре 2004 года как независимое профсоюзное объединение европейского образца. НФПУ насчитывает более 2 млн. членов. Своей целью НФПУ считает создание в Украине мощного деполитизированного профсоюзного движения, способного защищать интересы трудящихся.