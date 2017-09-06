"Крымнаш": россияне разлюбили оккупированный полуостров

Число россиян, посетивших оккупированный Крым в январе-августе, снизилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - таким образом, за восемь месяцев этого года полуостров посетило около 4,1 млн граждан РФ, пишет Газета.RU.

Cтатистика фиксирует охлаждение интереса россиян к аннексированному Крыму. Надежды "властей" полуострова, которые предсказывали в этом году туристический поток на уровне прошлого года, пока не оправдываются.

Читайте такжеКомпания, застраховавшая строительство Керченского моста, попала под санкции СШАПо мнению представителей туротрасли, реальное снижение турпотока на полуостров намного выше. По словам генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, сокращение турпотока составляет примерно 10%. «В Крыму статистику о туристах считают на основании данных аэропортов о количестве въехавших и переправившихся через Керченский пролив. Однако не все въехавшие таким образом являются туристами», - отмечает эксперт.

Председатель правления регионального отделения Российского союза туриндустрии в аннескированных Крыму и Севастополе Борис Зелинский заявил, что турпоток на полуостров мог просесть и вовсе на 20%.

По словам Ромашкина, турпоток вырос на волне медийной популярности и достиг пика, а теперь будет постепенно снижаться.

Эксперты объясняют прошлогодний всплеск интереса россиян к аннексированному Крыму тем, что были ограничены возможности для посещения Турции и Египта.

В этом году из-за укрепления рубля многие россияне предпочли поездки за границу отдыху на родных просторах. По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2017 года выехали в туристических целях в зарубежные страны 17,1 млн россиян. В прошлом году речь шла о гораздо более скромной цифре в 13,2 млн человек.

Отношения России и Турции ухудшились в 2015 году, когда турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Это привело к тому, что чартерам запретили летать в Турцию. Но после длительного перерыва этой весной чартерные рейсы в Турцию возобновились. По данным Росстата, за январь-июнь 2017 года Турцию посетили 1,6 млн россиян.

Для сравнения, за аналогичный период 2016 года их было всего 168 тыс. человек, тогда как в первые полгода 2015 года — почти 1,4 млн туристов.

На сегодняшний день действует запрет на продажу в России туров в Египет. Но, как отмечают источники, уже осенью текущего года страны могут возобновить авиасообщение. Тогда турпотоки в оккупированный Крым еще больше сократятся.