Директором Евро-2012 в Украине назначен Лубкивский

Руководителем Местного организационного комитета Евро-2012 и, соответственно, директором турнира в Украине станет Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Хорватии Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Он отметил, что эта кандидатура согласована с УЕФА, и выразил надежду, что через несколько дней Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободит М.ЛУБКИВСКОГО от должности посла, чтобы тот начал работу над реализацией проекта Евро-2012 в Украине.

Как сообщал УНИАН, местный организационный комитет является совместной структурой УЕФА и ФФУ, ответственной за организацию проведения чемпионата в Украине. Его деятельность будет финансироваться из средств Европейского футбольного союза, а полный штат (свыше 200 человек) будет набран лишь накануне чемпионата. Сейчас завершается разработка устава и функциональных задач оргкомитета и их согласование с УЕФА.

Подобный местный организационный комитет УЕФА создает и в Польше совместно с Польским футбольным союзом.