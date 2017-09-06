Госпредприятие "СЕТАМ" провело первый в мире аукцион на технологии блокчейн

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) провело первый в мире аукцион с помощью технологии блокчейн, которая делает невозможным изменение данных в системе.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации аукциона гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнёв сказал: «Сейчас мы с вами вместе проведем первый аукцион в мире на блокчейне».

По его словам, на первом этапе внедрения блокчейн-технологии в систему аукционов будет фиксироваться информация только о ставках.

«Это является первым этапом. На сегодня мы будем сохранять ставки, последовательность, размер ставок. В дальнейшем будут фиксироваться и заявки, и внесение всей информации, которая может содержаться в системе», - сказал Вишнёв.

Гендиректор СЕТАМ сообщил, что проверить достоверность информации можно на сайте blockchain.gov.ua.

«Для этого в системе аукциона надо скопировать ссылку ставки... с помощью нажатия на значок возле ставки и проверить информацию о ставке на сайте», - рассказал он.

Для создания платформы блокчейн была выбрана EXONUM международной компании BitFury Group.

Соучредитель BitFury Валерий Вавилов отметил, что на данном этапе участник аукциона может проверить свои данные, в дальнейшем появится возможность проверки других участников аукциона.

«Вы можете быть уверены, что ваши данные внесены в базу, что они не были изменены. Следующим этапом будет возможность проверки других участников, в том числе чтобы обеспечить невозможность изменения данных задним числом. Таким образом обеспечивается 100-процентная честность», - сказал он.

Вавилов добавил, что задача проекта - показать, что систему можно внедрить и в другие проекты государственного уровня.

«Мы работали над этим проектом со второго квартала этого года, основная задача - это выстроить блокчейн-систему в стране и внедрить систему в различные системы государственного уровня», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня СЕТАМ и Госагентство по вопросам электронного правительства Украины подписали меморандум с международной компанией BitFury Group о привлечении новых технологий для повышения надежности и эффективности электронных торгов.

Блокчейн - это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций и сделок. При его использовании цифровые записи объединяются в "блоки", которые потом связываются криптографически и хронологически в "цепочку" с помощью сложных математических алгоритмов. Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется большим количеством разных компьютеров, работающих в одной сети. Как только реестр будет обновлен и образован новый блок, он уже не может быть изменен. Таким образом, подделать его невозможно.