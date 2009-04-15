Курс НБУ на 15.04.09

Официальный курс НБУ на 15.04.09100 USD США – 770.0000 (14 апреля – 770.0000) 100 EUR –1022.2520 (14 апреля – 1022.0210) 10 RUR – 2.3062 (14 апреля – 2.2994) Учетные курсы банковских металлов на 15.04.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-68915.00 (14 апреля-68048.75) 961 XAG 10 Серебро-974.05 (14 апреля-947.10)962 XPT 10 Платина-94633.00 (14 апреля-92785.00) 964XPD10 Палладий-18403.00(14 апреля-17941.00)

Официальный курс НБУ на 15.04.09 100 USD США – 770.0000 (14 апреля – 770.0000) 100 EUR –1022.2520 (14 апреля – 1022.0210) 10 RUR – 2.3062 (14 апреля – 2.2994) Учетные курсы банковских металлов на 15.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-68915.00 (14 апреля-68048.75) 961 XAG 10 Серебро-974.05 (14 апреля-947.10) 962 XPT 10 Платина-94633.00 (14 апреля-92785.00) 964XPD10 Палладий-18403.00(14 апреля-17941.00)

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