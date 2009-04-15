Курс НБУ на 16.04.09

Официальный курс НБУ на 16.04.09100 USD США – 770.0000 (15 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1014.3210 (15 апреля – 1022.2520) 10 RUR – 2.3019 (15 апреля – 2.3062) Учетные курсы банковских металлов на 16.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-68703.25 (15 апреля-68915.00) 961 XAG 10 Серебро-996.00 (15 апреля-974.05)962 XPT 10 Платина-94556.00 (15 апреля-94633.00) 964XPD10 Палладий-18095.00(15 апреля-18403.00)

Официальный курс НБУ на 16.04.09 100 USD США – 770.0000 (15 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1014.3210 (15 апреля – 1022.2520) 10 RUR – 2.3019 (15 апреля – 2.3062) Учетные курсы банковских металлов на 16.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-68703.25 (15 апреля-68915.00) 961 XAG 10 Серебро-996.00 (15 апреля-974.05) 962 XPT 10 Платина-94556.00 (15 апреля-94633.00) 964XPD10 Палладий-18095.00(15 апреля-18403.00)

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