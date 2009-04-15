Французский военный корабль захватил пиратов
20:15, 15 апреля 2009Разное
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У берегов Кении
Французскому военному кораблю удалось захватить 11 пиратов у берегов Кении.
Как сообщает NEWSru, это произошло спустя несколько часов после попытки нападения на американское судно Liberty Sun, направлявшееся в кенийский порт Момбаса.
Французский корабль входит в состав эскадры Евросоюза, патрулирующей кишащие пиратами воды у берегов Африки.
Новость о захвате морских разбойников появилась на фоне призыва ООН решительно взяться за борьбу с пиратством, которое, по словам спецпосланника Организации в Сомали, угрожает международной стабильности.
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