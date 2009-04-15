Французский военный корабль захватил пиратов

Французскому военному кораблю удалось захватить 11 пиратов у берегов Кении.

Как сообщает NEWSru, это произошло спустя несколько часов после попытки нападения на американское судно Liberty Sun, направлявшееся в кенийский порт Момбаса.

Французский корабль входит в состав эскадры Евросоюза, патрулирующей кишащие пиратами воды у берегов Африки.

Новость о захвате морских разбойников появилась на фоне призыва ООН решительно взяться за борьбу с пиратством, которое, по словам спецпосланника Организации в Сомали, угрожает международной стабильности.