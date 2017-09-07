Порошенко: Украина будет и дальше сокращать влияние российских соцсетей

Украина продолжит предпринимать шаги по сокращению присутствия и популярности в сети Интернет российских социальных сетей, которые используются спецслужбами РФ как инструмент в необъявленной войне против Украины.

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Об этом во время ежегодного послания к парламенту заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Российские социальные сети были и остаются инструментами спецопераций российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Мы будем и дальнейшем внимательно следить и сокращать их присутствие", - сказал он.

Также президент добавил, что в результате введения в текущем году санкций против компаний, которые администрируют российские поисковые системы и соцсети, уже достигнут результат – российские пропагандистские сайты выпали из десятки наиболее посещаемых web-ресурсов Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2017 года Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С". Доступ к российским социальным сетям будет ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

С 16 мая крупнейший оператор фиксированной связи "Укртелеком" начал работы по блокировке российских сайтов. 18 мая крупнейшие украинские мобильные операторы "Киевстар", "МТС Украина" (бренд Vodafone) и lifecell начали работы по блокированию санкционных российских сайтов.

По словам секретаря СНБО Александа Турчинова, Россия через свои соцсети ведет информационную агрессию и осуществляет свою пропаганду.