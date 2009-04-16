Барак и Мишель Обама заплатили 855 тыс. долл. налогов

Белый дом 15 апреля обнародовал налоговые декларации президента США Барака Обамы (Barack Obama), вице-президента Джо Байдена (Joe Biden) и их жен, сообщает k2kapital cо ссылкой на RTTNews.

Барак и Мишель Обама заработали в 2008 году около 2,66 млн. долл., при этом примерно 2,48 млн. долл. составили доходы от продажи книг Обамы.

"Президент в прошлом году продал много книг", - отметил пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс (Robert Gibbs).

Зарплаты президента и первой леди составили почти 202 тыс. долл., а еще 54,5 тыс. долл. они получили в качестве процентов и дивидендов. Поскольку доходы от продажи книг облагаются налогом как доход от бизнеса, размер налогов, заплаченных супругами, превысил 855 тыс. долл.

Семья также пожертвовала 172,05 тыс. долл., или около 6,5% своего валового дохода 37 благотворительным организациям. Самые большие пожертвования по 25 тыс. долл. получили Католическая гуманитарная служба (Catholic Relief Services) и Объединенный фонд негритянских колледжей (United Negro College Fund).

Доходы Джо и Джилл Байденов оказались скромнее. Они декларировали валовой доход в 269256 долл., а их доход после уплаты налогов составил 183315 долл.

Доход семьи вице-президента состоял в основном из его зарплаты сенатора и ее зарплаты в техническом колледже при Университете Делавара. Байден получил также 9563 долл. гонорара за права на издание своей книги в аудиоформате.