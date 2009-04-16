АНОНС на 16 апреля 2009 г.

10-00 - Состоится презентация новых рекомендаций по внедрению дальнейших экономических и институциональных реформ в Украине, которую проведет Программа развития Организации ООН Украине. Презентация состоится во время круглого стола, в котором примут участие Григорий Немыря, вице-премьер министр; Йоанна Казана-Вишневецкая, и.о. постоянного представителя Программы развития ООН в Украине; Марчин Свенчицки, директор аналитико-совещательного центра ПРООН «Голубая лента»; Арсений Яценюк, народный депутат Украины и др.

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10-00 - Cостоится VI Международная конференция «СтройХИМИЯ 2009», посвященная проблемам производства и эффективного применения современных композиционных строительных материалов (сухих строительных смесей и готовых к применению полимерных составов).

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11-00 - Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет встречу с представителями международных финансовых организаций (МВФ, Всемирного банка, МФК, ЕБРР) и иностранных банков, которые осуществляют деятельность в Украине.

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11-00 - В Государственном комитете Украины по земельным ресурсам состоится брифинг на тему: „Наведем порядок в сфере земельных отношений Киевской области вместе!”.

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11-00 - Состоится брифинг на тему: «Ситуация в водопроводно-канализационном хозяйстве столицы Украины, вызванная бездеятельностью киевской власти, угрожает катастрофами и нуждается в немедленном вмешательстве премьер-министра, правоохранительных органов» по результатам проверок Государственной жилищно-коммунальной инспекции. Участники: министр по вопросам ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Сергей Зимин, заместители начальника ГЖКИ Владимир Кирюшин и Сергей Кузнецов..

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11-00 - Состоится пресс-конференция на тему: «Вернуть доверие к депозитам: решение банка «Форум». Участники: председатель правления АКБ «Форум» Ярослав Колесник и член правления по розничному бизнесу Кшиштоф Кужьбик.

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12-00- Пресс-конференция председателя Госпотребсоюза Украины Ларисы Лосюк по вопросам контроля качества продуктов детского питания, обеспечения государственного контроля над обращением продуктов питания, содержащих ГМО.

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14-00 - Пресс-конференция TUI Travel PLC и S-Group Capital Management, посвященная созданию совместного предприятия и приобретению активов в России и на Украине.

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14-00 - Под председательством первого заместителя председателя КГГА Ирэны Кильчицкой состоится итоговая коллегия по вопросу «Об итогах работы учреждений системы социальной защиты населения города Киева за 2008 год и задание на 2009 год».

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14-00 - В сервис-центре Центрального железнодорожного вокзала г. Киева состоится заседание пресс-клуба на тему «Вмешательство в работу железнодорожного транспорта - реальная угроза безопасности граждан».

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14-00 - Круглый стол на тему: «Вернутся ли в Украину инвесторы в 2009 году? Если да, в каком виде и куда?». Приглашены: Александра Кужель, глава Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Александр Фельдман, народный депутат Украины; Кирилл Дмитриев, управляющий партнер и президент фонда прямых инвестиций Icon Private Equity и др..

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14-30 - Состоятся заседание Оппозиционного правительства при участии представителей фракции Партии регионов в Верховной Раде.

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14-30 - Состоится брифинг заместителя председателя ГНА Украины Василия Регурецкого на тему: “Результаты внедрения электронной отчетности органами государственной налоговой службы”.

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15-00 - При участии первого заместителя председателя КГГА Дениса Басса состоится внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления (установление видеокамер и системы GPRS) на троллейбусных маршрутах №№16, 18.

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