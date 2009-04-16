Сомалийские пираты подали в суд на правительство ФРГ

Задержанные в начале марта в Аденском заливе кораблем военно-морского флота Германии сомалийские пираты, обвиняемые в разбойном нападении на немецкое торговое судно "Курьер", подали в немецкий суд исковые заявления против властей ФРГ, сообщает Немецкая волна.

Они требуют от Германии возмещения ущерба.

Обвиняемый в пиратстве гражданин Сомали Али Мохаммед A.Д. направил в земельный суд Берлина составленное немецким адвокатом исковое заявление, в котором он требует от министерств обороны, юстиции и иностранных дел Германии возмещения как материального, так и морального ущерба в связи с неправомерной передачей его в руки кенийского правосудия.

Согласно имеющемуся в распоряжении информационного агентства AFP тексту искового заявления, представителям немецких министерств было еще до передачи задержанного властям Кении известно о нечеловеческих условиях содержания в кенийских тюрьмах. В частности, в заявлении говорится, что там Али Мохаммеду не может быть оказана необходимая медицинская помощь, а также что он размещен в общей камере, не соответствующей элементарным санитарным нормам.

Немецкое правительство должно оплатить услуги адвоката

Другой обвиняемый в морском разбое гражданин Сомали Мохамуд Мохаммед Х., также направивший иск в земельный суд Берлина, потребовал от германского МИД взять на себя оплату расходов на немецкого адвоката, а также предоставить последнему дипломатическую и консульскую поддержку в деятельности по представительству интересов Мохамуда Мохаммеда Х. в кенийском суде.

Ранее прокуратура Гамбурга, в компетенцию которой входит выдвижение обвинений в отношении лиц, совершивших преступления в отношении немецких морских судов, отказалась от передачи обвиняемых в пиратстве граждан Сомали в Германию. Согласно спешно заключенному в начале марта 2009 года Евросоюзом и Кенией соглашению, судебное разбирательство по делу пиратов можно проводиться в Кении.