ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 апреля

Украинские СМИ

Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Украина сделала плохой выбор газа» пишет о том, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" предупреждение о возможных штрафных санкциях за отбор только половины законтрактованного газа. Согласно договору сторон, штраф может превысить 500 млн. долл. Окончательное решение о взыскании штрафа или отказе от претензий должно быть принято в конце апреля по итогам переговоров премьер-министра Юлии Тимошенко и главы российского правительства Владимира Путина…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1156337

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Ханс Гризель: решение о закрытии ритейла было болезненным» пишет о том, что голландская ING Group объявила о ликвидации розничного бизнеса в Украине, открытого меньше года назад. О том, как принималось решение о списании украинских убытков группы, как оно отразится на ее имидже, и о дальнейших планах банка председатель правления ИНГ Банк Украина Ханс Гризель рассказал изданию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1156357

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Издание «Экономические известия» подает материал «Спрос на частоты реанимируют», в котором говорится, что экономический кризис превратил процесс борьбы за частоты в нечто обратное. Теперь, похоже, не компании бегают за чиновниками, а наоборот. При этом ряд диапазонов можно получить, не встречая никакой конкуренции…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178691

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Фондовый рынок ждет денег МВФ», в котором подают комментарии экспертов по поводу ситуации на фондовом рынке Украины…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4178704

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«Газета по-киевски» в материале «Таракану захотелось сладкой жизни» пишет о том, что киевлянину Дмитрию Тимошенко попался экземпляр барбариски, «начиненной» тараканом. Разбирательство по поводу начинки привело к нарушителю прав потребителя…

http://mycityua.com/articles/city/2009/04/16/091236.html

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Газета «Сегодня» публикует материал «В Запорожье доцент придумал очки-антикризис». Ученый уверен, что его изобретение поможет людям справиться с проблемами…

http://www.segodnya.ua/news/14046036.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Кредит подешевеет» пишет о том, ЦБ России обещает в течение нескольких недель снизить ставки. Банкиры уверяют, что следовать примеру регулятора не собираются…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/16/191531

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Издание «Известия» подает материал «Рынок продуктов тухлой свежести», в котором пишет о том, что в связи с кризисом в предприимчивой Европе стали пользоваться спросом продуктовые стоки - в них с уценкой продают товары, срок годности которых вот-вот закончится. В России умеют экономить не хуже - недавно в подмосковных Мытищах появился магазин с отделом овощей второй свежести. А после публикации на эту тему в редакцию позвонили читатели, сообщив о "чудо-рынке" недалеко от метро "Варшавская"…

http://www.izvestia.ru/moscow/article3127491/

(УНИАН)