Разработчик ПО ITOGO® представил новые продукты для управления и автоматизации предприятий розничной торговли

Украинская IТ-компания - разработчик программного обеспечения ITOGO®, представила программные продукты нового поколения для комплексного управления и автоматизации предприятий розничной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ITOGO® , со ссылкой на слова PR-директора компании Ирины АКУЛОВОЙ, разработанная ITOGO® линейка продуктов и сервисов ITOGO!RetailSuite позволяет быстро и без значительных затрат повысить эффективность маркетинговой деятельности, программ лояльности, а также сервисов для обслуживания покупателей в розничных сетях и отдельных магазинах. В частности, эффект достигается за счет построения персонифицированных коммуникаций с покупателями до, в момент и после совершения покупки, причем не «вслепую», а со знанием предпочтений, покупательской возможности и даже особенностей характера отдельно взятого покупателя.

В последней версии продуктов ITOGO!RetailSuite представлен ряд инновационных инструментов, которые до сих пор в Украине широко не использовались, и которые позволяют достичь этой цели легче, быстрее, и значительно дешевле, чем при использовании традиционных средств маркетинга и рекламы. Это, в свою очередь, открывает новые перспективы для участников рынка розничной торговли, отметили в пресс-службе. «Сейчас руководству розничных предприятий важно понять, что покупатель - не только тот, кто зашел в магазин, выбрал и купил товар, но и тот, кто владеет актуальной информацией о самом лучшем для него, фактически персональном предложении в конкретном магазине. Вероятность повторной покупки возрастает, а «особое внимание», проявленное к покупателю, надолго закрепит его лояльность. Однако до сих пор ритейлеры редко использовали этот мощный ресурс, в основном из-за дороговизны соответствующих инструментов, их тяжеловесности. Мы восполнили пробел, предложив оптимальный по соотношению цена-качество, гибкий и отвечающий современным требованиям продукт…», - отметил генеральный директор ITOGO® Валерий КУЧЕРЕНКО.

В свою очередь, в пресс-службе добавили, что «разделяя стремление к безрисковым и только оправданным затратам, ITOGO® предлагает своим клиентам максимально комфортные условия сотрудничества, благодаря которым практический результат достигается быстро и без необходимости существенных вложений». «В нынешних реалиях это делает продукты ITOGO!RetailSuite одними из самых привлекательных на рынке комплексных решений для розничной торговли, а значит прогнозируемый экспертами качественно новый уровень взаимоотношений между продавцами и покупателями уже наступил», - резюмировали в ITOGO®.

Справка УНИАН. ITOGO® 15 лет является разработчиком и поставщиком комплексных систем в области управления торговым предприятием. Решения ориентированы на автоматизацию бизнеса по таким направлениям как дистрибуция, оптовая торговля, розничные сети и склады. Многолетний успешный опыт внедрения продуктов ITOGO® на предприятиях лидерах рынка, высокий профессионализм и отточенные бизнес-процессы в процессе разработки ПО позволили ITOGO® создать линейку современных, стабильных, высокотехнологичных продуктов, отвечающих требованиям международных стандартов. Клиентами компании являются такие компании-лидеры рынка, как ООО «Брокард-Украина» (розничная сеть парфюмерных магазинов Brocard), ООО «Бюро Вин» (супермаркет GoodWine) и др.