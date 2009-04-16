Отказ Украины от безвизового режима с ЕС снизит финпотоки

Отмена Украиной безвизового режима со странами Евросоюза может уменьшить финансовые потоки в реальную экономику.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейской комиссии в Украине, комментируя публичные заявления украинских политиков о необходимости возвращения к визовому режиму в отношениях со странами ЕС.

“ЕС никогда не ставил под вопрос суверенное право Украины принимать такие решения. Это компетенция руководства Украины - оценивать, станет ли возвращение визового режима для граждан ЕС надлежащим ответом для привлечения туристов из ЕС и увеличения доли Украины в ежегодных расходах граждан ЕС, которые достигают 94 млрд. евро, на поездки и туристические цели за пределами Европейского Союза. Также следует принять во внимание, что такая мера может уменьшить финансовые потоки в реальную экономику, что могло бы сыграть свою роль во время глобального финансового и экономического кризиса, который ощутимо ударил по экономике Украины”, - говорится в комментарии.

В то же время в Представительстве Еврокомиссии считают, что Соглашение между ЕС и Украиной об упрощении визового режима является эффективным. “Первая оценка результатов введения этого соглашения четко свидетельствует о том, что оно значительно упростило для украинцев возможность въезда на территорию ЕС и сделало ее значительно дешевле”, - отмечают в представительстве.

По информации Представительства Еврокомиссии, на протяжении прошлого года украинцам было выдано 1 млн. 22 тыс. шенгенских виз, что на 134% больше по сравнению с 2007 года, когда было выдано 435 тыс. шенгенских виз.

Кроме того, в 2008 году гражданам Украины было выдано около 6% или более 60 тыс. долгосрочных многократных виз (от одного года до пяти лет)

“Без Соглашения об упрощении визового режима плата за визу для украинцев составляла бы 60 евро (как, например, для граждан Беларуси), а не 35 евро. К тому же около одной трети всех граждан, которые обращаются за визами, получают их бесплатно. Это значительное количество, особенно если принять во внимание, что около 50% шенгенских виз выдано для туризма, на который не распространяется действие соглашения об упрощении визового режима”, - отметили в Представительстве Еврокомиссии.

По информации Представительства ЕК, уровень отказов в выдаче виз снизился до 5% в 2008 году по сравнению с приблизительно 10% в 2007 году. “Подавляющее большинство отказов (почти 90%) касалось представления поддельных или фальшивых документов, часто с помощью посредников, либо другой недействительной информации о целях поездки. Сведения об этих случаях нуждаются в правовых действиях и направляются на рассмотрение соответствующих органов власти Украины. Кроме того, сегодня в странах Европейского Союза легально проживают около 3,3 млн. граждан Украины.

Эти несколько фактов показывают, что граждане Украины имеют все возможности приезжать в ЕС и законно проживать на его территории. В то же время граждане Украины занимают третье место по количеству нелегальных мигрантов, которые попадают в Европейский Союз. Именно поэтому консульства стран ЕС очень внимательно изучают визовые заявления, в частности в отношении цели поездки и намерения вернуться в Украину”, - говорится в комментарии.

Представительство Еврокомиссии отмечает, что Евросоюз приветствует и ценит решение, принятое Украиной в 2005 году об отмене в одностороннем порядке визового режима для граждан стран ЕС (и некоторых других стран).

“Эта положительная мера способствовала росту количества граждан ЕС, которые посещают Украину. Так, до отмены виз (в 2004 году) количество граждан ЕС, которые посетили Украину, достигла 4,5 млн. человек. В 2008 году этот показатель удвоился до 9,2 млн. Если предположить, что каждый, кто приехал в Украину, провел здесь по меньшей мере один день и потратил по крайней мере 100 долл. США в день, то это является значительным общим доходом от такого притока туристов из ЕС, который таким образом сделал свой вклад в экономическое развитие страны”, - считают в Представительстве Еврокомиссии.