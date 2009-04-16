ГЛАВНОЕ на 16 апреля (день)

Хроника дня

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Новости банков

НБУ и Кабмин определили банки для рекапитализации

Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины на вчерашнем совещании определили первые семь банков для рекапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Мы работали вчера до 10 часов вечера и определили подходы, принципы, и сегодня уже начинается прагматическая реализация», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что определенные вчера банки (при этом он не уточнил, какие именно) будут рекапитализироваться в первую очередь, а затем, по мере необходимости, список таких банков может быть расширен.

Также В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что Нацбанк уже передал список этих банков Кабинету министров.

Вместе с тем глава НБУ отметил, что со стороны правительства было высказано пожелание, чтобы в банках, которые будут рекапитализированы, действовала временная администрация. «Правительство попросило, чтобы в тех банках, которые будут идти на рекапитализацию, были введены администраторы. И мы сейчас подбираем (администраторов). Там где не вводили – введем», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня назвал семь коммерческих банков, которые планируется рекапитализировать в первую очередь.

По его информации, рекапитализации подлежат: Банк «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк» и банк «Крещатик».

Рекапитализация банков может стать масштабной госаферой

Процесс рекапитализации банков может превратиться в самую масштабную государственную аферу, пишет еженедельник «Комментарии».

Аналитики, опрошенные изданием, считают не случайным отсутствие четкой процедуры докапитализации банков и промедление с финансовой помощью проблемным финучреждениям. И связано это не только с нехваткой необходимых на то средств в казне.

Некоторые из владельцев финучреждений, которые фигурируют нынче в списке претендентов на государственную помощь, обратились к НБУ лишь после того, как «вытрясли» из своих банков все до копейки. Примером может служить банк «Надра», который мгновенно «истратил» не только собственные деньги, но и более 7 млрд. грн., которые Нацбанк выделил как рефинансирование. Подобные факты не могли остаться вне поля зрения чиновников банковского регулятора, отмечает еженедельник «Комментарии».

«Однако в Нацбанке притворяются «подслеповатыми», причем вряд ли бескорыстно. Не исключено, что до сих пор нет полного перечня претендентов на капитализацию за счет государства именно потому, что в НБУ ожидают других запоздалых кандидатов, которые сейчас «сбрасывают» активы в надежде впоследствии получить государственные вливания. Поэтому в перспективе перечень Нацбанка может пополниться достаточно неожиданными кандидатами», - допустил заместитель председателя правления одного из отечественных банков.

Вероятно, что чиновники и дальше медлили бы с началом процесса рекапитализации, позволяя банкирам вымывать средства из финучреждений, если бы не неотложная необходимость выполнять требования МВФ.

Если же правительство получит средства от МВФ, а речь идет о 5,6 млрд. долларов, это откроет новые возможности для масштабных валютных спекуляций, как это уже было после получения в ноябре первого транша кредита МВФ (почти 4,5 млрд. дол.), замечает издание.

Тогда, как сообщала премьер Юлия ТИМОШЕНКО, за предоставление рефинансирования чиновники НБУ получали откаты в размере от 3 до 7% от суммы кредита. Львиная доля полученных средств сразу переводились банкирами в СКВ. Причем покупали ее по хорошему курсу, впоследствии сбывая втридорога. Именно после этого, в декабре прошлого года состоялся первый мощный скачок курса доллара - с 7,4–7,6 грн./дол. он почти достиг 10 грн./дол. Не исключено, что сценарий могут и повторить, резюмирует издание.

В Украине создан институт первичных дилеров

Правительство ввело институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства 14 апреля.

Согласно постановлению, первичными дилерами могут быть банки, которые, в частности, имеют лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами, оплаченный уставный капитал, эквивалентный не менее 10 млн. евро, а также практический опыт работы на рынке облигаций внутреннего займа (общий объем торговли ОВГЗ не менее 1 млрд. грн.).

Отбор первичных дилеров, общее количество которых не может превышать 16, осуществляется Минфином, после чего с ними заключается договор о сотрудничестве.

Согласно таким договорам, первичные дилеры, в частности, обязуются принимать участие в размещении облигаций внутренних государственных ссуд, обеспечивать выкуп при таком размещении не менее 3% общего объема их размещения на протяжении каждого полугодия, а также осуществлять постоянные двусторонние котировки ОВГЗ путем постоянного (каждый рабочий день) обеспечения предложения другим первичным дилерам купли и продажи перечня ОВГЗ, согласованного всеми первичными дилерами.

Такие действия, по мнению правительства, позволят вести в Украине передовую мировую практику сотрудничества Министерства финансов и банковских учреждений в сфере развития рынка государственных ценных бумаг, обеспечить финансирование государственного бюджета и улучшить управление денежными ресурсами единого казначейского счета.

Банк «Форум» ведет переговоры с ЕБРР

Банк «Форум» ведет переговоры с ЕБРР о привлечении субординированного долга на сумму до 100 млн. дол. Об этом заявил председатель правления банка Ярослав КОЛЕСНИК на пресс-конференции в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, срок на который планируется привлечение субординированного долга, может составить 7 лет.

Напомним, ЕБРР заявил о готовности выделить порядка 500 млн. евро для финансирования порядка 10-20 украинских банков. По словам президента ЕБРР Томаса МИРОВА, средства могут быть использованы как для участия в уставном капитале украинского банка, так и в виде предоставления субординированных долгов и проектных кредитов.

Промышленные новости

Метзаводы снижают производство

Металлургические заводы Украины сокращают производство. Так, ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-марта 2009 г. произвел 646 тыс. тонн готового проката, что на 727 тыс. тонн или на 53% меньше, чем за первые три месяца 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

В январе-марте т.г. комбинат выплавил 921 тыс. тонн стали, что на 863 тыс. тонн или на 48,3% меньше, чем по результатам за январь-март 2008 г. Комбинат произвел 781 тыс. тонн чугуна, что на 624 тыс. тонн или на 44,4%, меньше показателя за январь-март 2008 г. К 1 апреля т.г. меткомбинат произвел 1,824 млн. тонн агломерата, что на 1,582 млн. тонн (на 46,4%) меньше, чем в январе-марте прошлого года.

ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» по итогам января-марта 2009 г. произвел 208 тыс. тонн готового проката, что на 86 тыс. тонн или на 29% меньше, чем за первые три месяца 2008 года. В январе-марте т. г. завод выплавил 241 тыс. тонн стали, что на 80 тыс. тонн или на 25 %, меньше, чем по результатам января-марта прошлого года. Производство чугуна составило 236 тыс. тонн, что на 112 тыс. тонн или на 32% меньше показателя за январь-март 2008 г.

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-марта 2009 г. произвел 1,018 млн. тонн готового проката, что на 729 тыс. тонн или на 41,7% меньше, чем за первые три месяца 2008 года.

За первый квартал комбинат выплавил 1,080 млн. тонн стали, что на 883 тыс. тонн или на 45%, меньше результата за январь-март 2008 года, произвел 963 тыс. тонн чугуна, что на 793 тыс. тонн, или на 45%, меньше показателя за январь-март 2008 года.

К 1 апреля т.г. меткомбинат произвел 1,767 млн. тонн агломерата, что на 1,095 млн. тонн (на 38,2%) меньше, чем в январе-марте прошлого года.

В тоже время, сообщает «Металлургпром», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) по итогам января-марта 2009 г. произвело 866 тыс. тонн готового проката, что на 47 тыс. тонн или на 5,7% больше, чем за первые три месяца 2008 г. При этом выплавка стали снизилась на 83 тыс. тонн или на 8,5% - до 894 тыс. тонн, как и производство чугуна - 824 тыс. тонн, что на 101 тыс. тонн, или на 10,9% меньше января-марта 2008 г. К 1 апреля т.г. меткомбинат произвел 1,182 млн. тонн агломерата, что на 81 тыс. тонн (на 6,4%) меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Новости ТЭК

«Газпрому» разрешили продавать газ в Украине

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выдала дочернему предприятию российского "Газпрома" - ООО «Газпром сбыт Украина» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу, продлив, таким образом, право компании работать на этом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг.

Лицензия выдана сроком на 1 год.

Объем ежегодных поставок, закрепленных лицензией, – 7,5 млрд. куб. м газа.

Как сообщил в ходе рассмотрения вопроса заместитель директора по правовым вопросам «Газпром сбыт Украина» Андрей ГАЛУЩАК, компания планирует поставлять газ предприятиям химической и металлургической промышленности, а также предприятиям других отраслей экономики.

Он отметил, что в текущем году компания планирует поставить около 5 млрд. куб. м газа. Однако эта цифра будет корректироваться в связи с падением промпроизводства.

«Если мы достигнем цифры 4 млрд. куб. м, то это будет нормально», - сказал А.ГАЛУЩАК.

В апреле 2008 года НКРЭ выдала ООО «Газпром сбыт Украина» лицензию на поставку газа сроком на 1 год - по 24 апреля с годовым объемом поставок 7,5 млрд. млрд. куб. м. В 2008 году “Газпром сбыт Украина” продал украинским предприятиям 3,35 млрд. куб. м газа.

Апелляционный суд не нашел оснований для дела по «Нафтогазу»

Апелляционный суд г. Киева оставил в силе постановление Шевченковского районного суда столицы, которым было отменено постановление Следственного управления СБУ о возбуждении уголовного дела по ст. 191 Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» в связи с присвоением ими природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщалось, 2 марта т.г. СБУ возбудила уголовное дело по факту завладения должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» 6,3 млрд. куб. м природного газа на сумму свыше 7,4 млрд. грн.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы.

24 марта Шевченковский райсуд признал незаконными отдельные действия СБУ и отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

Новости столицы

Киевлян защитили от коллекторов при уплате долгов по квартплате

Прокуратура столицы запретила Киевской городской государственной администрации взыскивать коммунальные долги с киевлян с помощью коллекторских компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В частности, прокуратура опротестовала распоряжение КГГА № 1804 от 31 декабря 2008 года «О механизме сотрудничества с жилищно-эксплуатационными организациями и потребителями по вопросам погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги» и № 160 от 12 февраля 2009 года «О мерах, направленных на улучшение ситуации с уплатой за жилищно-коммунальные услуги», которыми утвержден порядок применения жилищно-эксплуатационными организациями столицы мер, направленных на обеспечение своевременной оплаты и погашения задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, и, в частности, привлечения к ее взысканию на конкурсной основе специализированных предприятий, так называемых коллекторских компаний.

При этом в прокуратуре отметили, что, с одной стороны, намерение киевских властей уменьшить размер задолженности и обеспечить стабильность платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги является позитивным, однако, с другой стороны, принятые распоряжения противоречат требованиям действующего законодательства (Закону «О жилищно-коммунальных услугах», Жилищному и Цивильному кодексам Украины), поскольку взыскание задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги должен проводить только балансодержатель в гражданско-правовом порядке, и урегулирование таких споров по решениям судов выполняются в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве».

А потому деятельность специализированных юридических организаций (коллекторских компаний), которые по распоряжению КГГА № 160 уполномочены взыскивать задолженность с должника, является незаконной, подчеркнули в прокуратуре.

Более того, констатировали там, в нарушение норм Закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» указанные распоряжения КГГА приняты без процедуры опубликования их проектов и без согласования с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в Киеве.

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