Нужна проверка фактов злоупотреблений киевских властей

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования нарушений должностными лицами Киевской городской государственной администрации просит Генпрокуратуру, МВД и СБУ создать оперативно-следственную группу для проверки фактов злоупотреблений со стороны киевской городской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель парламентской ВСК по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа, народный депутат от НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ.

Кроме того, по его словам, комиссия просит Генпрокуратуру принять безотлагательные меры для организации проведения проверки выполнения прокуратурой Киева поручений ВСК и сообщений о “преступных действиях” киевской власти.

Также члены ВСК просят Генпрокуратуру рассмотреть целесообразность пребывания в должности прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО.

Комиссия также обратилась к Генпрокуратуре, МВД и СБУ с просьбой предоставить правовую оценку продажи банка «Правэкс» и неуплаты соответствующих налогов.