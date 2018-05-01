Баланс недели: послание президента, подготовка к зиме и нервозность гривни

Знаковым событием уходящей недели стало ежегодное, четвертое по счету, послание президента Петра Порошенко Верховной Раде. Полуторачасовое выступление в парламенте главы государства было посвящено вопросам внешней и внутренней политики Украины, а также экономической ситуации.

Основные акценты экономического блока послания были расставлены на успехах Украины в деле достижения ключевых целей - достижении стабильного экономического роста и ликвидации энергетической зависимости от страны-агрессора.

Порошенко отметил, что Украина постепенно снижает долю импорта ядерного топлива из РФ, увеличивая поставки американо-японской компании Westinghouse (6 из 15 блоков АЭС уже работают на американском топливе) и оставила в прошлом эпоху российского «газового» шантажа – мы уже почти 2 года не ведем закупок у «Газпрома» и не планируем это делать в дальнейшем.

Также президент отчитался о средствах, полученных от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда. «Хочу развеять еще одни миф: каждая копейка, которую Украина получила от МВФ, тщательно хранится в золотовалютных резервах государства. Сегодня эти резервы превышают 18 миллиардов долларов», - сказал глава государства, добавив, что за два года резервы пополнились более чем на 13 миллиардов долларов, а курс гривни, после падения в 2014-2015 годах, держится неизменным два года.

Порошенко акцентировал необходимость активизации реформирования страны, выбравшей стратегической целью интеграцию в Евросоюз и НАТО.

Глава государства призвал Верховную Раду принять необходимые законы, которые снимут в обществе фобии относительно земельной реформы и создадут необходимые предохранители для старта в будущем земельной реформы. Глава государства выразил надежду, что на следующей неделе парламент примет пенсионную реформу, что даст возможность уже с 1 октября повысить пенсии миллионам украинцев. «Я участник этого процесса и полностью это поддерживаю», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, болезненная и масштабная чистка банковской системы страны практически завершена, а важным фактором макроэкономической стабилизации он назвал постепенную отмену Национальным банком ограничений на валютном рынке и разработку регулятором новой концепции валютного регулирования по принципу «разрешено все, что не запрещено», что соответствует европейской практике.

Порошенко призвал Верховную Раду при утверждении госбюджета на 2018 год не отменять упрощенную систему налогообложения мелких предпринимателей, подчеркнув необходимость сломать традицию, когда судьба малого бизнеса в новом году становится известной за несколько часов до праздничного поздравления президента.

Расширение среднего класса и курс на Европу

По словам Порошенко, очень важно при планировании налоговых и бюджетных новаций как приоритетную задачу учитывать интересы среднего класса Украины.

«Я просил бы всех нас: и Верховную Раду, и правительство, эту политически-социальную задачу точно учесть при планировании налоговых и бюджетных новаций, законотворческой активности, как приоритет», - сказал глава государства, отметив, что средний класс - от айтишника до фермера - без какой-либо поддержки государства принял на себя наибольшую нагрузку за последние 3 года, включая девальвацию и инфляцию, повышение тарифов без субсидий, проблемы с кредитами, отсутствие возможностей для оптимизации налогов и сокращение платежеспособного спроса.

«Восстановление среднего класса – это интерес не только людей, которые принадлежат к этой социальной группе. Чем мощнее он есть - тем богаче общество, тем больше успешных и инициативных людей, тем устойчивее демократия, тем сильнее страна», - подчеркнул Порошенко.

В послании говорилось и о перспективе евроинтеграции Украины, а для успешности процесса парламентариям необходимо принять соответствующие законопроекты, которые являются обязательством страны согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, вступившим в силу 1 сентября.

Президент отметил, что, благодаря Соглашению, экспорт в Европейский Союз в первом полугодии вырос на 23%, а доля ЕС во внешней торговле достигла 40% (в 2009 году - 25%).

«Это свидетельствует о начале процесса интеграции экономики Украины в экономику ЕС. Страна, которую еще 3 года назад планировали стереть с политической карты мира, нашла в себе силы бороться, меняться и двигаться вперед... Но проблемы требуют большего внимания, чем успехи. Факт остается фактом – общество недовольно ситуацией. Действовать нужно быстро, дать второе дыхание и борьбе с коррупцией, и экономическим преобразованиям», - сказал Порошенко.

По его словам, выполнение плана евроинтеграции «позволит Украине фактически передвинуть границу ЕС еще до официального получения членства... Украина будет секторально интегрирована в Европу, и членство станет просто формальностью».

Президент заверил, что в этом году рост экономики может составить 1,8% и ускорится к 2020 году до 4%. Что означает – экономическая ситуация стабилизируется, ВВП пошел в рост. Дело «за малым» - откликнуться ли парламентарии на призывы президента. Это покажет следующая пленарная неделя.

Приближающаяся зима

Правительство на уходящей неделе сконцентрировалось на вопросах приближающегося отопительного сезона. Судя по заявлениям, прозвучавшим на заседании Кабмина, украинцы переживут зиму в относительном спокойствии.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, возможно, для паникеров или тех, кто хочет, чтобы в Украине был перманентный хаос, – мы достойно начнем и пройдем очередной отопительный период. Мы имеем достаточно запасов газа, у нас все будет нормально с электроэнергией, у нас все должно быть нормально с теплом в домах украинцев», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, правительство выделило на подготовку к отопительному сезону 9 миллиардов гривен – рекордную сумму (в 2016 году - 7,2 миллиарда гривен). Премьер заверил, что накоплено достаточно запасов природного газа для обеспечения снабжение потребителей тепловой и электрической энергией, что подтвердил вице-премьер-министр Владимир Кистион: запасы газа в ПХГ за последний месяц выросли на 2 млрд кубометров – до более 14 млрд кубов. В прошлый отопительный сезон Украина вошла с отметкой 14,7 млрд кубометров газа. В этом году объем топлива обещают увеличить до 17 млрд кубометров.

Кроме того, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил о том, что готовность жилищно-коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону составляет 96%.

«По состоянию на 15 сентября все области Украины должны быть готовы к отопительному сезону на 100%», - сказал Зубко, добавив, что план по объему запасов газа будет выполнен, исходя из технических и технологических возможностей, которые страна имеет на сегодня.

Гарантией стабильного снабжения тепловой и электроэнергией является наличие на складах тепловой генерации 1,9 млн тонн угля, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, с 8 по 12 сентября в Украину прибудут три судна с дефицитным антрацитом. Эти поставки были законтрактованы в США государственной компанией «Центрэнерго» и частной ДТЭК.

Нафтогаз в поиске европейского партнера

Не обошлось на уходящей неделе и без «газовых» новостей. Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» заявил о необходимости привлечения европейских компаний к управлению газотранспортной системой страны. Это, по мнению «Нафтогаза», позволит сохранить объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом», что произойдет в 2019 году (за 8 месяцев 2017 года транзит российского газа через территорию Украины вырос на 23% - до 51,2 млрд кубометров).

Речь идет о том, чтобы в будущем европейские компании смогли покупать газ на восточной границе Украины, а потом транзитом передавать его на европейский рынок.

«Будущую загрузку украинской ГТС могут обеспечить европейские компании, которые будут покупать российский газ на восточной границе Украины… Для того, чтобы они начали добиваться переноса точек передачи газа на наш восточный рубеж, необходимо привлечь качественного международного партнера для управления украинской ГТС», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Также отмечается, что для ведения газового трейдинга в Украине европейским компаниям нужен надежный контрагент в составе оператора ГТС, наличие которого снижает многие риски, в том числе коррупционные.

В принципе, заявление «Нафтогаза» является ответом на поставленную в послании президента Верховной Раде задачу - после завершения в конце 2019 года контракта на транзит газа с «Газпромом» точки передачи газа должны быть перенесены: чтобы европейцы покупали российский газ на восточной, а не на западной границе Украины, а Украина предоставляла качественные транзитные услуги не России, а Евросоюзу.

Удастся ли выполнить поставленную президентом задачу, покажет время. Очень много зависит в этом вопросе и от Европейского Союза. Россия, традиционно, будет из последних сил сопротивляться озвученным Порошенко «нововведениям», которые окончательно снимут страну с российского газового крючка.

Нервозность на валютном рынке

На уходящей неделе неспокойно было на валютном рынке. По сравнению с прошлой пятницей «зеленый» 8 сентября вырос на 29 копеек и почти вплотную приблизился к отметке 26 гривен. На наличном рынке доллар торгуется уже за 26,4-26,5 грн. С целью поддержать слабеющую гривню, 5 сентября Национальный банк провел валютный аукцион, на котором продал банкам 20,4 млн долларов.

Эксперты отмечают, что повода для беспокойства нет. Так, руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен считает, что украинский валютный рынок уже не так подвержен сезонности, как это было ранее.

«Главный фактор, который сейчас движет рынок, внешний: ослабление доллара против других основных валют мира и полное нивелирование фактора страха относительно китайской экономики, который был достаточно сильным в начале 2017 и в 2016 году. Внутренние факторы в основном нивелированы «очисткой» финансового сектора», - пояснил эксперт.

Аналитик Dragon Capital Сергей Фурса также пока не видит предпосылок для существенного ослабления гривни по отношению к доллару, прогнозируя курс до конца года на уровне 25-26 грн/долл.

«У гривни действительно есть сезонная осенняя слабость, чему способствовали высокая потребность в энергоресурсах, пиковые закупки импорта под Новый год и поведение аграриев, которые переводили выручку в доллары. Но не факт, что так будет и этой осенью. Тренд другой», - отметил эксперт.

Кроме того, как стало известно, Украина готовится к выпуску облигаций внешнего госзайма в долларах. С этой целью на следующей неделе представители Министерства финансов проведут встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

«Первый раз Украина планирует транзакцию такого уровня сложности. Команда Минфина долго готовилась, и на следующей неделе мы уже начинаем общаться с инвесторами на roadshows в США и Великобритании», - написал на своей странице в Facebook министр финансов Александр Данилюк.

Он считает, что возврат Украины на международные рынки капитала с размещением еврооблигаций важен для эффективного управления государственным долгом.

«Любая здоровая конкурентоспособная экономика должна иметь доступ к международным рынкам капитала», - написал он.

Также, Министерство финансов объявило о выкупе существующих облигаций внешнего госзайма с погашением в 2019 и 2020 годах.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан отметила, что после объявления условий выкупа суверенные еврооблигации резко выросли в цене, а доходность 10-летних бумаг снизилась до рекордно низких 7,13%.

«Положительная реакция и благоприятная ситуация на внешних рынках позволит Министерству финансов удешевить стоимость новых заимствований», - отмечает Белан.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий считает, что таким образом министерство рассчитывает снизить долговую нагрузку на 2019-2020 годы, отложив часть долговых выплат и снизив стоимость обслуживания заимствований.

«На 2019-2020 года у нас запланированы рекордные выплаты по долгу - около 20 млрд долл.», - сказал эксперт.

По его мнению, ставка доходности новых еврооблигаций может быть ниже, чем у выкупаемых бумаг.

«Вероятно, Минфин попытается разместить новые 5-летние облигации по ставке около 6,5%, или 7-летние по ставке около 7,0%. Существующие облигации имеют ставку 7,75%. Но придется доплатить, и Минфин предлагает выкупить облигации с погашением в 2019 году по 106% номинала», - пояснил Паращий.

Он подчеркнул, что при таких условиях данная сделка выгодна и Украине, и инвесторам – держателям еврооблигаций нашей страны.

Завершим обзор основных событий уходящей недели рядом важных новостей: международные резервы Украины на 1 сентября 2017 года достигли максимального показателя с 2014 года - 18,035 млрд долл., что на 240 млн долл., или на 1,3%, выше показателя на 1 августа. С начала текущего года рост резервов составил 16%.

Кроме того, по данным Госстата, в Украине в августе зафиксирована дефляция на уровне 0,1% после инфляции в июле на уровне 0,2% к предыдущему месяцу. В годовом выражении, к августу 2016 года, инфляция в августе 2017 года ускорилась до 16,2% с 15,9%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-августе, потребительские цены в Украине выросли на 14,4%.

Еще одна новость - международное рейтинговое агентство Moody's, следом за повышением суверенного рейтинга Украины, повысило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова - до уровня «Caa3» с позитивным прогнозом и уровня «Caa2» тоже с позитивным прогнозом, соответственно.

А производители сахара установили рекорд – экспорт этого сладкого продукта впервые за все время независимости государства достиг за 2016-2017 маркетинговый год (сентябрь 2016 – август 2017) 769 тысяч тонн, что в 5,8 раза превышает результат предыдущего маркетингового года.

Следующая неделя тоже будет богатой на значимые экономические события. Основное из них - в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда с инспекцией выполнения Украиной обязательств по программе сотрудничества. Ее возглавит второй человек в Фонде - первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.

Ольга Павловская