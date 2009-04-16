Германия планирует усилить активность на востоке Украины

Германия планирует усилить свою активность в восточных регионах Украины.

Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕT сегодня во время встречи с руководством Луганской области, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

«Мы хотим усилить свою активность в восточных регионах Украины», - заявил он, добавив, что с этой целью в текущем году будет открыто Генеральное консульство Германии в Донецке, в зону полномочий которого войдет и Луганская область.

«Это позволит расширить контакты вашего региона с Германией», - добавил немецкий посол. По его словам, существует много неиспользованных возможностей для развития взаимовыгодного сотрудничества как на уровне экономических, так и на уровне гуманитарных проектов.

Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ считает, что экономический кризис должен привести Украину к определенным экономическим реформам, которые сделают ее еще более привлекательной для немецких инвесторов. Среди перспектив взаимовыгодного сотрудничества наиболее привлекательной посол Германии выделил сферу энергосбережения. По его мнению, именно здесь могут сойтись интересы малого и среднего бизнеса Луганской области и Германии.

Справка УНИАН. В 2008 году внешнеторговый оборот Луганской области с ФРГ составил 162,1 млн. долл. При этом удельный вес ФРГ в общем объеме внешнеторговых операций региона занимает всего 1,4%. В структуре товарооборота Луганской области с Германией преобладает импорт товаров, объем которого составляет 84,1 млн. долл. Экспорт товаров луганского производства в Германию в прошлом году составил 78 млн. долл., что на 24,6% больше, чем в 2007 году.