Курс НБУ на 17.04.09

Официальный курс НБУ на 17.04.09100 USD США – 770.0000 (16 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1016.0920 (16 апреля – 1014.3210) 10 RUR – 2.3041 (16 апреля – 2.3019) Учетные курсы банковских металлов на 17.04.09 за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-68453.00 (16 апреля-68703.25) 961 XAG 10 Серебро-974.05 (16 апреля-996.00)962 XPT 10 Платина-93786.00 (16 апреля-94556.00) 964XPD10 Палладий-18249.00(16 апреля-18095.00)

Официальный курс НБУ на 17.04.09 100 USD США – 770.0000 (16 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1016.0920 (16 апреля – 1014.3210) 10 RUR – 2.3041 (16 апреля – 2.3019) Учетные курсы банковских металлов на 17.04.09 за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-68453.00 (16 апреля-68703.25) 961 XAG 10 Серебро-974.05 (16 апреля-996.00) 962 XPT 10 Платина-93786.00 (16 апреля-94556.00) 964XPD10 Палладий-18249.00(16 апреля-18095.00)

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