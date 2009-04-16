ГЛАВНОЕ на 16 апреля (вечер)

Антикризисные меры

Организация Объединенных Наций предложила украинской власти 170 рекомендаций и призвала реализовать их для осуществления реформ и преодоления кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в презентованных сегодня в Киеве “Рекомендациях относительно экономических и институциональных реформ - 2009”, подготовленных аналитически-совещательным центром “Голубой ленты” в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

В документе эксперты подчеркивают необходимость немедленного внедрения экономических и институциональных реформ и отмечают, что экономический кризис открывает пути для реформ в Украине.

В отчете утверждается, что Украина оказалась особенно уязвимой перед мировым финансовым и экономическим кризисом в результате медленного продвижения реформ на протяжении последних лет. “Украина оказалась среди наиболее пораженных экономическим спадом стран в Восточной Европе в связи с резким падением спроса на продукцию металлургической и химической промышленности на мировых рынках. Жизненно важно проанализировать последние достижения и просчеты и пересмотреть государственную политику с точки зрения приоритетов человеческого развития”, - отметила заместитель директора регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ Джихан СУЛТАНОГЛУ, которая сегодня находится в Украине с официальным визитом.

По ее словам, новый отчет призывает к консолидированным действиям в проведении реформ в Украине. “В отчете проанализированы последние события в стране в контексте 170 конкретных рекомендаций относительно самых необходимых мер, направленных на перестройку рыночных институтов, обеспечение макроэкономической стабильности и получение преимуществ от международной торговли на пути к возобновлению динамического долгосрочного роста, который обеспечит стране достойную позицию на международной арене, которой она, несомненно, заслуживает”, - добавила представитель ООН.

В то же время авторы отчета констатируют, что Верховной Раде не удалось принять ряд важных законопроектов. Как следствие, Украина занимает низкие позиции в мировых рейтингах по показателям борьбы с коррупцией, благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности и экономических преобразований, что подрывает доверие иностранных инвесторов и украинских предпринимателей, которое может быть восстановлено путем осуществления эффективной политики.

Организация Объединенных Наций рекомендует украинской власти повысить возраст выхода на пенсию граждан и увеличить отчисления частных предпринимателей в Пенсионный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в презентованных сегодня в Киеве “Рекомендациях относительно экономических и институциональных реформ – 2009”, подготовленных аналитически-совещательным центром “Голубой ленты” в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

В частности, в разделе документа, посвященном реформе пенсионной системы, международные эксперты рекомендуют Украине, среди прочего, постепенно повысить определенный пенсионный возраст и уравнять пенсионный возраст женщин и мужчин.

В то же время авторы рекомендаций считают целесообразным, чтобы власть способствовала возможности добровольной отсрочке пенсионного возраста с целью увеличения пенсионных выплат, и продлила период осуществления взносов, необходимый для получения полной пенсии.

Также эксперты считают неотложной рекомендацию относительно повышения размеров отчислений в Пенсионный фонд для частных предпринимателей.

Новости ТЭК

Министерство промышленной политики Украины вместе с базовыми институтами, промышленными объединениями, ассоциациями предприятий, Национальной академии наук Украины разработало Отраслевую программу сокращения потребления природного газа и план мероприятий по ее реализации на период до 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минпромполитики Украины.

В сообщении отмечается, что данная программа утверждена приказом министра Владимира НОВИЦКОГО 30 марта 2009 года.

В программе рассмотрен вопрос, пути и направления повышения энергоэффективности в горно-металлургическом, химическом и нефтехимическом комплексах, машиностроении, а также в легкой промышленности. Эти отрасли являются ведущими в народнохозяйственном комплексе с точки зрения как потребления природного газа, так и решения проблем его сбережения.

Программой определены ряд направлений по сокращению потребления природного газа. В частности, речь идет о сбережении и оптимизации потребления природного газа, который используется в производстве, внедрении новых энергосберегающих технологий с использованием альтернативных видов топлива, усовершенствовании существующих технологий за счет теплотехнической наладки и оптимизации тепловых режимов, применении контрольных систем и приборов и внедрении нового энергосберегающего и энергоэффективного оборудования.

В сообщении также отмечено, что сокращение потребления природного газа отечественным промышленным комплексом обеспечит значительное снижение зависимости страны от импорта газа, повысит конкурентоспособность украинских товаропроизводителей, уменьшит энергоемкость металлопродукции, улучшит техническое состояние горно-металлургического комплекса.

Специалисты Минпромполитики будут проводить мониторинг выполнения мероприятий Отраслевой программы, а вместе с тем и анализ внедрения энергоэффективных технологий и оборудования для существенного уменьшения объема потребления природного газа.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины” (относительно стимулирования использования альтернативных источников энергии).

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный документ 1 апреля т.г.

Данный закон предусматривает стимулирование производства и внедрения энергосберегающих технологий и использования альтернативных источников энергии, повышение конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя за счет уменьшения энергоемкости производства, улучшение платежного баланса страны за счет сокращения потребления импортных энергоресурсов.

Законом предусматривается внесение изменений в Земельный кодекс и Законы “Об электроэнергетике”, “О плате за землю”, “Об аренде земли” и “О налогообложении прибыли предприятий”.

Предложенными изменениями предусмотрено: дополнение Земельного кодекса нормами, согласно которым не подлежат продаже на конкурентных принципах (земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности или права на них в случае строительства и обслуживания объектов альтернативной энергетики, а цена земельного участка, который продается для строительства и обслуживания транспортной инфраструктуры (в т.ч. объектов альтернативной энергетики), определяется с использованием метода капитализации такого земельного участка;

Кроме того, вносятся уточнения, что государственная политика в электроэнергетике базируется на содействии развитию не только ветроэнергетики, но и других видов альтернативной энергетики; устанавливается для центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в электроэнергетике, обязанность ежегодно не позже 31 марта предоставлять Верховной Раде отчет о состоянии альтернативной энергетики и эффективности мероприятий по стимулированию ее развития.

Также установлена обязанность Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины формировать и вести реестр объектов электроэнергетики, которые используют альтернативные источники энергии, и обязанность Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины во время утверждения инвестиционных программ владельцев электрических сетей полностью учитывать расходы на подключение к электрическим сетям объектов электроэнергетики, которые производят электрическую энергию с использованием альтернативных источников энергии, и обнародовать информацию относительно расходов на подключение к электрическим сетям объектов электроэнергетики, которые производят электрическую энергию с использованием альтернативных источников.

Кабинет министров Украины принял решение выделить НАК «Нафтогаз Украины» из государственного бюджета сумму, равную размеру налоговых долгов компании за четвертый квартал 2008 года, в качестве компенсации разницы в ценах на закупку и реализацию газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, комментируя решение Кабмина о сбалансировании бюджета «Нафтогаза», принятое на заседании 15 апреля.

При этом он не назвал эту сумму налогового долга НАК.

И.УМАНСКИЙ отметил, что в декабре при подготовке законопроекта о госбюджете на 2009 год Минфин надеялся, что налоговые обязательства, в частности по ренте и НДС за 4-й квартал, НАК «Нафтогаз Украины» оплатит в 2008 году, и поэтому сумма долга не была включена в доходную часть госбюджета.

«Этот ресурс, который должен НАК заплатить в госбюджет, в доходах не учтен. Именно по этому ресурсу мы предлагаем, по сути дела, сделать клиринг. НАК эту сумму платит в бюджет, а из бюджета этот же ресурс возвращается «Нафтогазу" в качестве компенсации цен», - отметил И.УМАНСКИЙ.

Германский концерн RWE AG сегодня подписал с Туркменией соглашение, позволяющее компании приступить к освоению морского блока на Каспии и искать новые возможности доставки туркменского газа в Европу, передает Reuters.

Председатель правления RWE Юрген ГРОССМАН встретился с президентом Туркмении Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

"Есть несколько возможностей (транспортировки туркменского газа в Европу), и одна из них - через Каспийское море. И мы будем работать над этим", - сказал Ю. ГРОССМАН журналистам.

Он добавил, что RWE будет вести работы по освоению туркменского шельфа Каспия, потенциально богатого углеводородными ресурсами.

"Речь идет о 23 блоке в туркменской части Каспия", - уточнил Ю. ГРОССМАН.

Других деталей он не привел.

Официальная информация относительно данного блока недоступна.

*** RWE - акционер проекта газопровода "Набукко", продвигаемого ЕС для ослабления энергетической зависимости Европы от России. Россия - основной покупатель туркменского газа и предлагает альтернативные "Набукко" проекты.

После прихода к власти в 2007 году Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ пообещал стимулы иностранным инвесторам и диверсификацию экспорта газа. В рамках этого Туркмения строит трубопровод в Китай, рассчитывая завершить работы к концу года. Однако крупных сделок с западными компаниями пока не заключено.

Туркмения добывает ежегодно около 75 млрд. куб. м газа и до 50 млрд. куб. м продает российскому «Газпрому».

Планируемая пропускная способность трубопровода из Туркмении в Китай - до 40 млрд. куб. м в год.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена повысить тариф на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 600 кВт/ч в месяц, в 3,1 раза – до 75,5 коп. за кВт/час (с НДС) с 1 июня текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, данное повышение коснется 1%, или 350 тысяч, бытовых потребителей. Новый тариф не будет применяться к многодетным семьям, воспитывающим более трех детей, и к приемным семьям. Также тариф не будет применяться к бытовым абонентам, проживающим в домах, оборудованных электроплитами, или использующим электроэнергию для отопления жилья. Кроме того, новый тариф не коснется населения, проживающего в негазифицированных населенных пунктах.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что введение нового тарифа позволит дополнительно аккумулировать 200-300 млн. грн. для предприятий энергетики.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена с 1 июня повысить цены на газ для групп населения, потребляющих от 2,5 до 12 тыс. кубометров в год, на 5-10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, в частности, цена на газ для потребителей, использующих ежегодно от 2,5 до 6 тыс. кубометров газа, вырастет на 5% – с 732 до 768,6 грн. за тыс. куб. м при наличии счетчика и с 805,2 до 845,6 грн. за тыс. куб. м без наличия приборов учета (все цены с НДС).

Цена на газ для потребителей, использующих ежегодно от 6 до 12 тыс. куб. м газа, вырастет на 10% – с 1498,8 до 1648,68 грн. за тыс. куб. м при наличии счетчика и с 1648,2 до 1813,02 грн. за тыс. куб. м без наличия приборов учета (все цены с НДС).

Как объяснил В.КАЛЬЧЕНКО, необходимость повышения тарифов на газ для населения продиктована структурными изменениями количественного состава в дифференцированных группах бытовых абонентов. В частности, он отметил, что если в 2007 году количество абонентов, потребляющих до 2,5 тыс. куб. м, составляло 30% от общего числа бытовых потребителей газа, то в 2009 году количество таких абонентов выросло до 59%. В то же время число абонентов, потребляющих до 6 тыс. кубометров газа ежегодно, снизилось с 50 до 39%.

Данные изменения в структуре потребителей привели к дисбалансу средневзвешенной цены (622 грн. за тыс. куб. м), по которой газ отпускается населению, и, соответственно, к финансовому дисбалансу НАК «Нафтогаз Украины».

Глава НКРЭ уточнил, что на сегодняшний день число потребителей, использующих ежегодно от 2,5 до 6 тыс. куб. м, составляет 2 млн., от 6 до 12 тыс. куб. м – 50 тыс. Группы, которые потребляют до 2,5 тыс. кубометров и свыше 12 тыс. кубометров, составляют 10,7 млн. и 14 тыс. потребителей соответственно.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена инициировать изменения в законодательство о проведении аукционов на экспорт электроэнергии в части выставления на них физических объемов мощности, а не доступа к трансграничным мощностям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«Я буду выходить с предложением, чтобы аукцион был на мощности, а не на сечение. Параллельно мы будем писать свое положение о проведении аукционов», - сказал он.

При этом он отметил, что комиссия продолжает считать нецелесообразным проведение аукционов на доступ к сечениям, поскольку пропускная способность линий электропередач, соединяющих так называемый «Бурштынский энергоостров» с европейской энергосистемой, значительно превышает физический объем мощности, которым остров располагает.

«Аукцион нужен не на сечение, а на мощности, потому что сечение 3,5 тыс. МВт, а мощность 500 МВт», - отметил глава НКРЭ.

Кроме того, в случае организации аукционов по предложенному законом сценарию, то есть по доступу к сечению, существует вероятность того, что системные операторы сопредельных стран потребуют половины доступа к сечению.

«Если аукцион будет на сечение, то вторая сторона скажет, давайте половину сечения нам и проведут у себя торги по сечению», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

Он также добавил, что надеется на понимание в данном вопросе со стороны профильного комитета Верховной Рады, а также разработчиков закона.

«Я буду говорить с ТИТЕНКО (Сергей ТИТЕНКО – соавтор закона – УНИАН) и комитетом, что видение у комиссии вот такое. И если воспринимаете наши аргументы, я думаю, внести изменения будет несложно», - подытожил глава НКРЭ.

Финансовый рынок

Банк «Хрещатик» не обращался за рекапитализацией и готов самостоятельно обслуживать свои обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК.

«Наш банк не обращался с инициативой по рекапитализации и не обращался с просьбой о введении куратора или временного администратора. У банка есть возможности выполнять все взятые на себя обязательства», – заявил он.

По словам Д.ГРИДЖУКА, заявление исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО было ошибочным. Председатель правления банка «Хрещатик» утверждает, что на сегодняшний день банк выполняет все взятые на себя обязательства, все нормативы Национального банка Украины и по результатам первого квартала текущего года получил прибыль в объеме 5 млн. грн.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что И.УМАНСКИЙ перепутал и, в то время когда речь идет о банке «Киев», назвал банк «Хрещатик», Д.ГРИДЖУК сказал: «По информации действительно заметно, что перепутано, потому что мы не обращались за рекапитализацией».

В Минфине УНИАН не предоставили официального опровержения обнародованной И.УМАНСКИМ информации.

По результатам торгов в четверг, 16 апреля, индекс ПФТС вырос на 8,81% - до 332,80 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов составил 29 млн. 332,9 тыс. грн.

Цена доллара на межбанковском валютном рынке к закрытию немного повысилась.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0110/8,0485 грн., к 11:00 цены поднялись до 8,0350/8,0500 грн. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,0510/8,0635 грн.

В 15:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,90 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2386/0,2406 грн., к 11:00 цены повысились до 0,2397/0,2407 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2400/0,2410 грн.

В России курс доллар-рубль поднялся и составил 33,3950 (+0,0650) рубля.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3165/1,3167 долл., а к 15:20 выросли до 1,3195/1,3197 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5445/10,5995 грн., к 11:00 цены ушли вверх – 10,5840/10,6095 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6145/10,6370 грн.

НБУ на 17 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 16 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1016.0920 (на 16 апреля – 1014.3210)

10 RUR – 2.3041 (на 16 апреля – 2.3019)

Транспорт

Государственная пограничная служба с этого года ввела упрощенный порядок пересечения границы Украины круизными судами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Госпогранслужбы, директор Департамента охраны государственной границы Павел ШИШОЛИН.

По его словам, теперь пассажиры таких круизных судов будут проходить пограничный контроль и оформлять пересечение границы Украины в первом порту по прибытию в нашу страну, и в последнем порту - перед выходом из территориальных вод Украины.

По словам П.ШИШОЛИНА, после введения этой новации Госпогранслужба получила большое количество заявок на проведение таких круизных туров.

В частности, сообщил он, в апреле ожидается первый заход в Одессу большого круизного судна, на борту которого будет около 300 пассажиров. После оформления это судно пойдет в порт Вилково и дальше по дельте Дуная, а оформлять выезд из Украины пассажиры будут в последнем порту перед выходом из территориальных вод Украины.

Ранее действовал порядок, согласно которому пассажиры круизных судов должны были оформлять пересечение государственной границы Украины и проходить все соответствующие процедуры во время захода и выхода из каждого украинского морского порта.

Министерство транспорта и связи Украины провело общественные слушания Концепции Государственной целевой программы развития автомобильного транспорта на 2009-2014 годы, разработанной министерством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, в слушаниях приняли участие представители профильного комитета Верховной Рады, Кабинета министров, облгосадминистраций, научных институтов, предприятий отрасли и пр.

В частности, разработанная Концепция включает меры по совершенствованию государственного регулирования деятельности автостанций, меры по модернизации ценового, налогового и инвестиционного развития отрасли, повышению уровня безопасности перевозок, повышению уровня экологической безопасности и пр.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что параллельно с общественным обсуждением Концепция направлена на согласование в причастные ведомства. По словам министра, обсуждение Концепции займет не менее месяца, затем она будет одобрена Кабинетом министров с тем, чтобы на ее основе готовилась Программа развития автотранспорта на 2009-2014 годы.

Министерство транспорта и связи планирует презентовать проект единого электронного билета на транспорте на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Старт единого билета начнется в Житомирской области во вторник», - отметил министр. По его словам, система уже готова, однако необходима регистрация соответствующего приказа Минтранссвязи в Министерстве юстиции.

На данный момент система единого электронного билета включает в себя систему авиации и железных дорог, где-то через две недели ожидается подключение к ней системы автотранспорта.

Информация для киевлян

Результаты проверок Государственной жилищно-коммунальной инспекции подтвердили катастрофическое состояние водопроводно-канализационного хозяйства Киева, к которому привела бездеятельность столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО.

Министр отметил необходимость вмешательства в указанную ситуацию Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.

Как сообщил начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Сергей ЗИМИН, по результатам проверки ОАО «Киевводоканал» установлено, что только на протяжении марта 2009 года в Киеве произошло 10 серьезных аварий на объектах водопроводного хозяйства. «В частности, на улице Гетмана посреди автодороги образовался котлован с водой диаметром 8 метров, по улице Симиренко под асфальт провалился автомобиль, по улице Бальзака водно-песчаной смесью было затоплено 50 автомобилей», - уточнил С.ЗИМИН.

Как отметил А.КУЧЕРЕНКО, наиболее актуальной проблемой водопроводно-канализационного хозяйства столицы остается ужасное состояние Бортницкой станции аэрации, которая является единственной системой очистительных сооружений стоковых канализационных вод города Киева. По данным Министерства ЖКХ, все три блока очистки сточных вод и вспомогательных цехов станции отработали свой амортизационный ресурс в среднем на 90% и нуждаются в глубокой реконструкции и модернизации.

Специалисты Госжилкоммунинспекции отмечают, что 26% водопроводных сетей столицы исчерпали свой срок эксплуатации, 21% водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной замене. По данным инспекции, канализационные сети столицы исчерпали свой амортизационный ресурс на 39%, при этом 33,7% сетей (879,1 км) находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной перекладке. «До сих пор эксплуатируются канализационные сети, построенные до 1917 года. В аварийном состоянии находятся коллекторы, построенные в 1950-1980 годах, критическая ситуация сложилась на Главном городском канализационном коллекторе, Познякивском, Чумакивском коллекторах и коллекторе Зодчих. По информации инспекции, в 2008 году в канализационных сетях произошло 14 тыс. 861 авария, что на 2 тыс. 211 больше, чем в 2007 году.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства ЖКХ, проверкой Госжилкоммунинспекции также было проанализировано выполнение Программ социально-экономического и культурного развития Киева за 2006-2008 гг. в части финансирования развития водопроводно-канализационного хозяйства. «Анализ засвидетельствовал, что на протяжении 2004-2008 годов по «Программе развития и реконструкции водопроводного хозяйства Киева на 2004-2010 годы» было выделено средств на сумму 179,2 млн. грн., что составило лишь 9,3% от потребности. По «Программе ремонта, реконструкции и развития канализационного хозяйства Киева на период 2006-2010 годов” было выделено средств на сумму 616,65 млн. грн., что составило 10,4% от необходимого объема», - отмечается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой министерства.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования нарушений должностными лицами Киевской городской государственной администрации просит Генпрокуратуру, МВД и СБУ создать оперативно-следственную группу для проверки фактов злоупотреблений со стороны киевской городской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель парламентской ВСК по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа, народный депутат от НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ.

Кроме того, по его словам, комиссия просит Генпрокуратуру принять безотлагательные меры для организации проведения проверки выполнения прокуратурой Киева поручений ВСК и сообщений о “преступных действиях” киевской власти.

Также члены ВСК просят Генпрокуратуру рассмотреть целесообразность пребывания в должности прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО.

Комиссия также обратилась к Генпрокуратуре, МВД и СБУ с просьбой предоставить правовую оценку продажи банка «Правэкс» и неуплаты соответствующих налогов.

В Пасху, 19 апреля, Киевский метрополитен будет работать круглосуточно.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Кроме того, для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок киевлян и гостей столицы на время подготовки и празднования Пасхи 18 апреля работа маршрутов городского транспорта, которые проходят возле станций метрополитена, будет продлена на один час.

19 апреля перевозка пассажиров на этих маршрутах будет начата на один час раньше.

Международные новости

В марте 2009 года годовая инфляция (март к марту) в зоне евро составляла 0,6%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате. (В феврале 2009 года годовая инфляция в зоне евро составляла 1,2%, в ЕС-27 – 1,7% - УНИАН).

По сравнению с февралем, в марте 2009 года была зарегистрирована инфляция в еврозоне в 0,4%, в ЕС-27 - в 0,3%.

В марте 2009 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (-0,7%), Португалии (-0,6%), а также Люксембурге (-0,3%).

Наибольшая годовая инфляция в марте 2009 года была зафиксирована в Латвии (7,9%), Литве (7,4%) и Румынии (6,7%).

В феврале 2009 года промышленное производство в странах зоны евро снизилось на 2,3% по сравнению с январем 2009 года, в ЕС-27 – на 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с февралем 2008 года в феврале 2009 года промышленное производство снизилось на 18,4% в зоне евро и на 17,5% – в ЕС-27.

В феврале 2009 года по сравнению с январем 2009 года производство в энергетическом секторе снизилось на 1,0% в еврозоне и на 1,3% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 2,4% в зоне евро и на 2% – у ЕС-27, товаров непродолжительного использования – на 1,4% в зоне евро и на 1,1% – в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 3% в еврозоне и на 2,3% – в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 4,3% в еврозоне и на 2,9% – в ЕС-27.

В феврале рост промышленного производства по сравнению с январем зарегистрирован лишь в Португалии (2,4%), Греции (1,7%) и Польше (0,4%).

Наибольшее снижение продемонстрировали Литва (-4,1%), Эстония (-3,6%), Италия (-3,5%) и Германия (-3,2%).

В феврале 2009 года по сравнению с февралем 2008 года производство в энергетическом секторе снизилось на 3,6% в еврозоне и на 3,5% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 24,2% в еврозоне и на 23,7% – в ЕС-27, производство в сфере товаров непродолжительного использования снизилось на 6,3% в еврозоне и на 5,4% – в ЕС-27, производство в сфере капитальных товаров снизилось на 24,7% в еврозоне и на 23,7% – в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 22,1% в еврозоне и на 21% – в ЕС-27.

В феврале 2009 года промышленное производство снизилось по сравнению с февралем 2008 года во всех странах-членах. Наибольшее снижение зарегистрировано в Эстонии (-30,2%), Латвии (-24,2%) и Испании (-22,0%).

В январе 2009 года, по уточненным данным, промышленное производство снизилось на 2,4% в зоне евро и на 2,3% – в ЕС-27.

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ положительно оценил усилия польских организаторов чемпионата Европы по футболу 2012 года, который Польша проведет совместно с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

«Не могу указать никакой серьезной проблемы», - отметил М.ПЛАТИНИ.

«Вы будете иметь прекрасные стадионы, хорошую инфраструктуру и прекрасные города. Приветствую правительство за усилия и организацию чемпионата», - добавил президент УЕФА после ознакомления с ходом подготовки поляков к Евро-2012.

М.ПЛАТИНИ отметил, что окончательное решение о том, какие города Польши и Украины будут принимать матчи чемпионата, станет известно 13 мая.

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