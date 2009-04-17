АНОНС на 17 апреля 2009 г.

10-00 - Пресс-конференция руководства АК «Киевэнерго» на тему: «Итоги отопительного сезона в городе Киеве».

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10-00 - Пресс-конференция с трансляцией в эфире телеканала новостей "24" министра топлива и энергетики Украины Юрия Продана на тему: "Применение для населения дифференцированных тарифов на газ и электроэнергию".

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12-00 - Состоится брифинг председателя Государственного комитета статистики Украины Александра Осауленко на тему: “Основные итоги работы базовых отраслей экономики за І квартал 2009 года”.

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В 12.30 состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, председателя миссии Международного валютного фонда по Украине Джейлы Пазарбазиолу и председателя Национального банка Украины Владимира Стельмаха.

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13-00 - Состоится пресс-конференция директора Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы-2012 по футболу Ильи Шевляка на тему: «Подготовка Украины к Евро-2012: состояние стадионов».

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14-00 - Минжилкоммунхоз проведет селекторное совещание по вопросам разработки оптимизированных схем теплоснабжения населенных пунктов Украины и региональных программ модернизации теплоэнергетики.

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В 16.00 состоится внеочередное заседание правительства при участии представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.