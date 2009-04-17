Мобильных операторов обязали сообщать полную стоимость услуг

Операторы мобильной связи должны информировать потребителей о стоимости услуг в полном объеме. Такое решение принято Национальной комиссией по вопросам регулирования связи на заседании 16 апреля т.г. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«Операторы телекоммуникаций, которые предоставляют услуги подвижной (мобильной) связи, в соответствии с действующим законодательством, должны обеспечивать информирование потребителей о стоимости услуги, которую они должны оплатить в случае ее заказа, в полном объеме (с учетом суммы сбора в Пенсионный фонд Украины), и предоставление потребителям исчерпывающей информации, необходимой для заключения договоров и дополнительных соглашений к договорам», - отмечается в сообщении.

На заседании НКРС 16 апреля приняты решения о выдаче 7 лицензий и аннулировании 3 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины, и по 5 заявлениям операторов телекоммуникаций относительно выделения и переоформления номерного ресурса.

Комиссией также утвержден формат перечня кодов IMEI терминалов, которые ввезены из-за границы в установленном порядке, и формат перечня кодов IMEI терминалов, которые остались в реализации после 28.03.2009 г. (после вступления в силу новых нормативных актов о ввозе и реализации терминалов).

Следующее заседание НКРС состоится 23 апреля 2009 года.