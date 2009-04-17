ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» в материале «Государство поглощает семь банков» пишет о том, что Кабмин обнародовал перечень из семи банков, которые готов рекапитализировать. При этом правительство повышает требования к таким учреждениям. Как сообщил «Делу» член правления Национального банка Виктор Кравец, размер приобретаемого пакета увеличился с 50%+1 акция до 75%+1 акция…

http://delo.ua/news/105119/

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Также «Дело» в статье «Внедорожник-качок» пишет: главная задача Mercedes ML — показать высокий социальный статус владельца. Издание детально рассказывает о новой модели авто…

http://delo.ua/news/105093/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «МВФ недооценил кризис» пишет о том, что восстановление мировой экономики после нынешнего кризиса, который является самым глобальным с 1960 года, может продлиться более пяти лет, сообщили в Международном валютном фонде. Для скорейшего выхода из кризиса в фонде рекомендуют применять налогово-бюджетные стимулы. Но в Украине, как считают эксперты, можно использовать только бюджетные стимулы, так как снижение налоговых ставок маловероятно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1156780

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Украина свяжет Восток с Западом» пишет о том, что железнодорожные ведомства Украины, России, Словакии и Австрии договорились о создании совместного предприятия для достройки железнодорожного полотна, которое свяжет Азиатско-Тихоокеанский регион с Западной Европой. Сейчас сложно обеспечить необходимую загрузку на этом направлении из-за конкуренции с более дешевым морским транспортом, отмечают эксперты. Однако ожидается, что ко времени завершения проекта она составит 30-40 млн. т в год…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1156756

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Издание «Экономические известия» подает материал ««Укртелеком» звонит за границу», в котором говорится, что «Укртелеком» с завтрашнего дня выводит на рынок новые тарифы на международные звонки. Они будут вплоть до 75% меньше прежних. Участники рынка отмечают, что таким образом оператор может поставить под угрозу существование рынка частных провайдеров IP-телефонии. Кроме того, если новое предложение окажется успешным, то ОАО удастся несколько поправить свое положение на рынке международной связи…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178772

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Чиновники президента недовольны газовой активностью Кабмина», в котором говорится, что Секретариату Президента не понравилась инициативность Кабмина относительно модернизации украинской ГТС, что послужило поводом для критики…

http://www.eizvestia.com/state/full/4178767

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Газета «Сегодня» публикует материал «Кризис заставил американский фастфуд перевести гамбургеры в формат «мини», в котором пишет, что борьба за клиентов, которые во времена кризиса вынуждены экономить на всем, в том числе и на питании, подтолкнули американские конкурирующие сети фастфуд к выпуску более дешевой продукции…

http://www.segodnya.ua/news/14046096.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Схватились за портфели» пишет о том, что правительство России перестаралось, проталкивая деньги в экономику: ручное управление банками привело к росту «кислотных» долгов. Поэтому требование наращивать кредитный портфель компаниям минимум на 2% в месяц может быть отменено…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/17/191757

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Издание «Известия» подает материал «Рубль худел, а банки толстели», в котором пишет о том, что российские банки заработали на девальвации рубля 800-900 миллиардов рублей. Таковы подсчеты замруководителя госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрея Мельникова. С таким жировым запасом банкиры легко переживут вторую волну кризиса, которая должна накатить из-за неплатежей предприятий по долгам. Но банки снова просят у правительства еще больше денег. Хотя куда уж больше! Материальная помощь от государства и так тянет почти на три триллиона рублей…

http://www.izvestia.ru/livshic/article3127449/

(УНИАН)